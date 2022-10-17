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ЄС розглядає можливість платити Маску за продовження надання інтернету Starlink Україні

starlink

Країни ЄС обговорюють можливість фінансування для забезпечення доступу українців до життєво важливих інтернет-послуг Starlink, які в даний час оплачуються босом Tesla Ілоном Маском.

Як інформує Цензор.НЕТ   з посиланням на "Європейську правду", міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкрив плани, які зперебувають на ранній стадії, в інтерв'ю Politico в понеділок.

Пропозиція з’явилася вслід за попередженнями Маска про те, що його ракетна компанія SpaceX не може нескінченно продовжувати платити за доступ українців до інтернет-послуг Starlink, на тлі припущень, що він хотів би, щоб уряд США оплатив послуги. Маск, найбагатша людина у світі, пізніше змінив свою думку і заявив, що продовжить фінансувати послугу.

Але ця ситуація викликала занепокоєння щодо безпеки подальшого доступу України до критично важливої телекомунікаційної системи, яка відіграє життєво важливу роль у контрнаступах проти російських військ на окупованих територіях, а також у забезпеченні зв'язку для цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд, - Маск про Starlink

Ландсбергіс висловив думку, що доступ до інтернету в Україні не повинен залишатися в руках однієї "надпотужної" людини, яка може "прокинутися одного дня і сказати: "Це більше не те, чим я хочу займатися, і з цим покінчено". І наступного дня українці можуть опинитися без інтернету".

"Я подумав, що, напевно, набагато краще мати це як договірну угоду між, скажімо, коаліцією країн, які могли б придбати послугу у Маска, послугу Starlink, і продовжувати надавати її українцям".

За словами Ландсбергіса, ця тема стала предметом обговорення на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у понеділок. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підняв цю тему, "і деякі країни також приєдналися", сказав міністр, не уточнивши, які саме країни. "Якщо це відбудеться в ЄС, це ще краще. Я не бачу причин, чому це не могло б статися", - сказав він.

Також читайте: Росія намагається "вбити" супутниковий зв’язок Starlink в Україні, - Маск

Автор: 

Євросоюз (13358) Маск Ілон (641) Starlink (264)


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Топ коментарі
+8
Дядя Сэм Заставит человека за свой счет предоставлять услуги Украине? США демократическая страна, а не свинособакия, это там пуйло крутит бизнесменов как хочет.
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17.10.2022 21:34
+3
дайте илоне маске на дозу. оно обкурилось опять чепуху про украинский Крым несет и ссытся ... гений недоделанный
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17.10.2022 21:24
+2
Дядя Сем найдет подрядчика без кремлевского бекграунда. Маск отправится в Синг-Синг, как и многие до него.
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17.10.2022 21:40
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дайте илоне маске на дозу. оно обкурилось опять чепуху про украинский Крым несет и ссытся ... гений недоделанный
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17.10.2022 21:24 Відповісти
не хрюкай !свинья.
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18.10.2022 13:42 Відповісти
Ничего такого не надо. Дядя Сем должен очередную ********* путинской шалаве выписать, с первого раза до аутиста не доходит.
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17.10.2022 21:27 Відповісти
Дядя Сэм Заставит человека за свой счет предоставлять услуги Украине? США демократическая страна, а не свинособакия, это там пуйло крутит бизнесменов как хочет.
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17.10.2022 21:34 Відповісти
Дядя Сем найдет подрядчика без кремлевского бекграунда. Маск отправится в Синг-Синг, как и многие до него.
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17.10.2022 21:40 Відповісти
Так маЦка ж вчора вроді задню дав з цього питання...
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17.10.2022 21:32 Відповісти
Из центра пришла новая вводная. Москва бросает в топку войны всю свою агентуру.
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17.10.2022 22:20 Відповісти
по ідеї, компанія Маска, це акціонерне товариство... Що там акціонери не можуть його на килим викликати?..
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17.10.2022 21:33 Відповісти
йди нах ти бот мокшанський!
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17.10.2022 21:44 Відповісти
А зачем? Из той инфы что в свободном доступе в интернете, Маск тратит свое бабло на работу Старлинка в Украине. А вот если бы он тратил их бабло, акционеров тобишь, вот тогда бы его и отпесочили, или ты думаешь что все так и жаждут заниматься благотворительностью?)
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17.10.2022 21:42 Відповісти
Господи, бывают же идиоты=) Маск поднимает бабло за счет подрядов Пентагона, а не занимается благотворительностью в пользу Украины. Не будет Маска, - будут другие желающие освоить средства американских налогоплатильщиков.
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17.10.2022 21:45 Відповісти
Как связана его работа на США и предоставление услуг Украине за его же счет? Срать можно сколько угодно на него, но он владелец этих технологий и оказал нам большую и главное Своевременную услугу, за что ему спасибо. А кто сейчас это будет оплачивать уже неважно, главное что он уже есть и должно работать.
И да, у него очень большое влияние в своей стране, то что на него помои выливают у нас, в США обычному американцу на это срать с высокой колокольни, он их страну должен развивать и делать богаче, а не кого-то другого.
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17.10.2022 21:55 Відповісти
Начнем с азов.
1. Маск, - всего лишь подрядчик Пентагона.
2. Пентагон оказывает военную и экономическую помощь Украине в ее борьбе с рашизмом-путинизмом.
3. путинский шпион Маск подрывает поддержку США Украины.
4. путинский шпион Маск будет арестован согласно американского законодательства, за действия подрывающие американские (!!!) институты.
P.S. Для тех, кто в русском танке, посол Мельник тут не причем =)
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17.10.2022 22:01 Відповісти
Воно хоче щоб державна структура США, а саме Пентагон, платила йому по 4500 доларів в місяць замість 60, як для України, чи 100 для США. А Пентагон витрачає гроші платників податків.
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18.10.2022 05:00 Відповісти
А хіба Пентагон ще не взяв за вим'я цього розумника?
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17.10.2022 21:50 Відповісти
видно, путина оно боится сильнее, чем Пентагона. Судя по всему, отправится в Синг-Синг, полюбовно не получилось.
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17.10.2022 21:52 Відповісти
Глава МИДа Литвы совершенно прав: услугу должна покупать
не отдельно взятая Украина, а содружество (коалиция) стран.
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17.10.2022 21:51 Відповісти
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17.10.2022 22:09 Відповісти
Да депутатишки из слуг и опзж с легкостью могли бы оплачивать Starlink.
А если подключить сюда и остальных депутатишек то ...........
Да плюс судей - купить десяток современных эсминцев, легко.
Прокурватуру купить пару эскадрилий F-16, легко.
Ментов, егерей, налоговиков..... чиновников, то и весь кремль скупить можно легко.
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17.10.2022 22:19 Відповісти
Молодец Маск, 20 тысяц старлинков, 400 млн долл финансирования. Всякие там псевдо послы мелники должны ему в ножки кланяться.
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18.10.2022 05:47 Відповісти
я не розумію владу, але вже добре вивчив, вони скоріше будуь повзати перед всіма і позорити державу, замість того щоб перерозприділити фінансування з марафонів і доріг на старлінк, бо отді не вкрадеш тих 400 мільйонів на рік. Та вже краще по 50-100 грн скинемося і заплатим чим отак позоритися.
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18.10.2022 09:33 Відповісти
 
 