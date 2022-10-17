ЕС рассматривает возможность платить Маску за продолжение предоставления интернета Starlink Украине
Страны ЕС обсуждают возможность финансирования для обеспечения доступа украинцев к жизненно важным интернет-услугам Starlink, которые в настоящее время оплачиваются боссом Tesla Илоном Маском.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис раскрыл планы, которые находятся на ранней стадии, в интервью Politico в понедельник.
Предложение появилось вслед за предупреждениями Маска о том, что его ракетная компания SpaceX не может бесконечно продолжать платить за доступ украинцев к интернет-услугам Starlink, на фоне предположений, что он хотел бы, чтобы правительство США оплатило услуги. Маск, самый богатый человек в мире, позже изменил свое мнение и заявил, что продолжит финансировать услугу.
Но эта ситуация вызвала обеспокоенность по поводу безопасности дальнейшего доступа Украины к критически важной телекоммуникационной системе, которая играет жизненно важную роль в контрнаступлениях против российских войск на оккупированных территориях, а также в обеспечении связи для гражданского населения.
Ландсбергис высказал мнение, что доступ к интернету в Украине не должен оставаться в руках одного "сверхмощного" человека, который может "проснуться однажды и сказать: "Это больше не то, чем я хочу заниматься, и с этим покончено". И на следующий день украинцы могут оказаться без интернета".
"Я подумал, что, наверное, гораздо лучше иметь это как договорное соглашение между, скажем, коалицией стран, которые могли бы приобрести услугу Маска, услугу Starlink, и продолжать предоставлять ее украинцам".
По словам Ландсбергиса, данная тема стала предметом обсуждения на встрече 27 министров иностранных дел ЕС в понедельник. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поднял эту тему, "и некоторые страны тоже присоединились", сказал министр, не уточнив какие именно страны. "Если это произойдет в ЕС, это еще лучше. Я не вижу причин, почему бы это не могло произойти", - сказал он.
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И да, у него очень большое влияние в своей стране, то что на него помои выливают у нас, в США обычному американцу на это срать с высокой колокольни, он их страну должен развивать и делать богаче, а не кого-то другого.
1. Маск, - всего лишь подрядчик Пентагона.
2. Пентагон оказывает военную и экономическую помощь Украине в ее борьбе с рашизмом-путинизмом.
3. путинский шпион Маск подрывает поддержку США Украины.
4. путинский шпион Маск будет арестован согласно американского законодательства, за действия подрывающие американские (!!!) институты.
P.S. Для тех, кто в русском танке, посол Мельник тут не причем =)
не отдельно взятая Украина, а содружество (коалиция) стран.
А если подключить сюда и остальных депутатишек то ...........
Да плюс судей - купить десяток современных эсминцев, легко.
Прокурватуру купить пару эскадрилий F-16, легко.
Ментов, егерей, налоговиков..... чиновников, то и весь кремль скупить можно легко.