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ЕС рассматривает возможность платить Маску за продолжение предоставления интернета Starlink Украине

starlink

Страны ЕС обсуждают возможность финансирования для обеспечения доступа украинцев к жизненно важным интернет-услугам Starlink, которые в настоящее время оплачиваются боссом Tesla Илоном Маском.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис раскрыл планы, которые находятся на ранней стадии, в интервью Politico в понедельник.

Предложение появилось вслед за предупреждениями Маска о том, что его ракетная компания SpaceX не может бесконечно продолжать платить за доступ украинцев к интернет-услугам Starlink, на фоне предположений, что он хотел бы, чтобы правительство США оплатило услуги. Маск, самый богатый человек в мире, позже изменил свое мнение и заявил, что продолжит финансировать услугу.

Но эта ситуация вызвала обеспокоенность по поводу безопасности дальнейшего доступа Украины к критически важной телекоммуникационной системе, которая играет жизненно важную роль в контрнаступлениях против российских войск на оккупированных территориях, а также в обеспечении связи для гражданского населения.

Читайте: Мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство, - Маск о Starlink

Ландсбергис высказал мнение, что доступ к интернету в Украине не должен оставаться в руках одного "сверхмощного" человека, который может "проснуться однажды и сказать: "Это больше не то, чем я хочу заниматься, и с этим покончено". И на следующий день украинцы могут оказаться без интернета".

"Я подумал, что, наверное, гораздо лучше иметь это как договорное соглашение между, скажем, коалицией стран, которые могли бы приобрести услугу Маска, услугу Starlink, и продолжать предоставлять ее украинцам".

По словам Ландсбергиса, данная тема стала предметом обсуждения на встрече 27 министров иностранных дел ЕС в понедельник. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поднял эту тему, "и некоторые страны тоже присоединились", сказал министр, не уточнив какие именно страны. "Если это произойдет в ЕС, это еще лучше. Я не вижу причин, почему бы это не могло произойти", - сказал он.

Также читайте: Россия пытается "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск

Евросоюз (17088) Маск Илон (222) Starlink (117)


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Топ комментарии
+8
Дядя Сэм Заставит человека за свой счет предоставлять услуги Украине? США демократическая страна, а не свинособакия, это там пуйло крутит бизнесменов как хочет.
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17.10.2022 21:34
+3
дайте илоне маске на дозу. оно обкурилось опять чепуху про украинский Крым несет и ссытся ... гений недоделанный
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17.10.2022 21:24
+2
Дядя Сем найдет подрядчика без кремлевского бекграунда. Маск отправится в Синг-Синг, как и многие до него.
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17.10.2022 21:40
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дайте илоне маске на дозу. оно обкурилось опять чепуху про украинский Крым несет и ссытся ... гений недоделанный
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17.10.2022 21:24 Ответить
не хрюкай !свинья.
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18.10.2022 13:42 Ответить
Ничего такого не надо. Дядя Сем должен очередную ********* путинской шалаве выписать, с первого раза до аутиста не доходит.
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17.10.2022 21:27 Ответить
Дядя Сэм Заставит человека за свой счет предоставлять услуги Украине? США демократическая страна, а не свинособакия, это там пуйло крутит бизнесменов как хочет.
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17.10.2022 21:34 Ответить
Дядя Сем найдет подрядчика без кремлевского бекграунда. Маск отправится в Синг-Синг, как и многие до него.
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17.10.2022 21:40 Ответить
Так маЦка ж вчора вроді задню дав з цього питання...
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17.10.2022 21:32 Ответить
Из центра пришла новая вводная. Москва бросает в топку войны всю свою агентуру.
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17.10.2022 22:20 Ответить
по ідеї, компанія Маска, це акціонерне товариство... Що там акціонери не можуть його на килим викликати?..
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17.10.2022 21:33 Ответить
йди нах ти бот мокшанський!
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17.10.2022 21:44 Ответить
А зачем? Из той инфы что в свободном доступе в интернете, Маск тратит свое бабло на работу Старлинка в Украине. А вот если бы он тратил их бабло, акционеров тобишь, вот тогда бы его и отпесочили, или ты думаешь что все так и жаждут заниматься благотворительностью?)
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17.10.2022 21:42 Ответить
Господи, бывают же идиоты=) Маск поднимает бабло за счет подрядов Пентагона, а не занимается благотворительностью в пользу Украины. Не будет Маска, - будут другие желающие освоить средства американских налогоплатильщиков.
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17.10.2022 21:45 Ответить
Как связана его работа на США и предоставление услуг Украине за его же счет? Срать можно сколько угодно на него, но он владелец этих технологий и оказал нам большую и главное Своевременную услугу, за что ему спасибо. А кто сейчас это будет оплачивать уже неважно, главное что он уже есть и должно работать.
И да, у него очень большое влияние в своей стране, то что на него помои выливают у нас, в США обычному американцу на это срать с высокой колокольни, он их страну должен развивать и делать богаче, а не кого-то другого.
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17.10.2022 21:55 Ответить
Начнем с азов.
1. Маск, - всего лишь подрядчик Пентагона.
2. Пентагон оказывает военную и экономическую помощь Украине в ее борьбе с рашизмом-путинизмом.
3. путинский шпион Маск подрывает поддержку США Украины.
4. путинский шпион Маск будет арестован согласно американского законодательства, за действия подрывающие американские (!!!) институты.
P.S. Для тех, кто в русском танке, посол Мельник тут не причем =)
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17.10.2022 22:01 Ответить
Воно хоче щоб державна структура США, а саме Пентагон, платила йому по 4500 доларів в місяць замість 60, як для України, чи 100 для США. А Пентагон витрачає гроші платників податків.
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18.10.2022 05:00 Ответить
А хіба Пентагон ще не взяв за вим'я цього розумника?
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17.10.2022 21:50 Ответить
видно, путина оно боится сильнее, чем Пентагона. Судя по всему, отправится в Синг-Синг, полюбовно не получилось.
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17.10.2022 21:52 Ответить
Глава МИДа Литвы совершенно прав: услугу должна покупать
не отдельно взятая Украина, а содружество (коалиция) стран.
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17.10.2022 21:51 Ответить
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17.10.2022 22:09 Ответить
Да депутатишки из слуг и опзж с легкостью могли бы оплачивать Starlink.
А если подключить сюда и остальных депутатишек то ...........
Да плюс судей - купить десяток современных эсминцев, легко.
Прокурватуру купить пару эскадрилий F-16, легко.
Ментов, егерей, налоговиков..... чиновников, то и весь кремль скупить можно легко.
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17.10.2022 22:19 Ответить
Молодец Маск, 20 тысяц старлинков, 400 млн долл финансирования. Всякие там псевдо послы мелники должны ему в ножки кланяться.
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18.10.2022 05:47 Ответить
я не розумію владу, але вже добре вивчив, вони скоріше будуь повзати перед всіма і позорити державу, замість того щоб перерозприділити фінансування з марафонів і доріг на старлінк, бо отді не вкрадеш тих 400 мільйонів на рік. Та вже краще по 50-100 грн скинемося і заплатим чим отак позоритися.
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18.10.2022 09:33 Ответить
 
 