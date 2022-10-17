ЕС рассматривает возможность платить Маску за продолжение предоставления интернета Starlink Украине

Страны ЕС обсуждают возможность финансирования для обеспечения доступа украинцев к жизненно важным интернет-услугам Starlink, которые в настоящее время оплачиваются боссом Tesla Илоном Маском.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис раскрыл планы, которые находятся на ранней стадии, в интервью Politico в понедельник.

Предложение появилось вслед за предупреждениями Маска о том, что его ракетная компания SpaceX не может бесконечно продолжать платить за доступ украинцев к интернет-услугам Starlink, на фоне предположений, что он хотел бы, чтобы правительство США оплатило услуги. Маск, самый богатый человек в мире, позже изменил свое мнение и заявил, что продолжит финансировать услугу.

Но эта ситуация вызвала обеспокоенность по поводу безопасности дальнейшего доступа Украины к критически важной телекоммуникационной системе, которая играет жизненно важную роль в контрнаступлениях против российских войск на оккупированных территориях, а также в обеспечении связи для гражданского населения.

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Ландсбергис высказал мнение, что доступ к интернету в Украине не должен оставаться в руках одного "сверхмощного" человека, который может "проснуться однажды и сказать: "Это больше не то, чем я хочу заниматься, и с этим покончено". И на следующий день украинцы могут оказаться без интернета".

"Я подумал, что, наверное, гораздо лучше иметь это как договорное соглашение между, скажем, коалицией стран, которые могли бы приобрести услугу Маска, услугу Starlink, и продолжать предоставлять ее украинцам".

По словам Ландсбергиса, данная тема стала предметом обсуждения на встрече 27 министров иностранных дел ЕС в понедельник. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поднял эту тему, "и некоторые страны тоже присоединились", сказал министр, не уточнив какие именно страны. "Если это произойдет в ЕС, это еще лучше. Я не вижу причин, почему бы это не могло произойти", - сказал он.

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