Ліквідовано командира артилерійського дивізіону донецьких терористів Шейка

Ввечері 17 жовтня стало відомо, що ЗСУ ліквідували псевдопідполковника, керівника артилерійського дивізіону донецьких терористів Володимира Шейка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Володимир Шейко "Медведь", псевдо підполковник, командир артилерійського дивізіону орків 1 АК РОА успішно демобілізований".

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