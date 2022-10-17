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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ликвидирован командир артиллерийского дивизиона донецких террористов Шейко, - блогер

Вечером 17 октября стало известно, что ВСУ ликвидировали псевдо-подполковника, руководителя артиллерийского дивизиона донецких террористов Владимира Шейко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Владимир Шейко "Медведь", псевдо-подполковник, командир артиллерийского дивизиона орков 1 АК РОА успешно демобилизован".

Смотрите: Воины 66-й бригады уничтожают российских оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Ликвидирован командир артиллерийского дивизиона донецких террористов Шейко, - блогер 01

ликвидация (3503) терроризм (18689) Штефан Анатолий (114) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+30
Черговий манкурт з українським прізвищем Шейко.
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17.10.2022 22:28
+28
разорвало натовским снарядом. Уцелели только стопы в берцах вологодской обувной фабрики. Их и похоронили
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17.10.2022 22:29
+18
Миша, передавай привет Кобздону в аду.
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17.10.2022 22:29
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Черговий манкурт з українським прізвищем Шейко.
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17.10.2022 22:28 Ответить
Та ніт, він (був) Шейко, бо його як еталонного ватана постійно АШ ТРИСЁТ (англійською shake). Як на фото нижче. От всего трясти. Дичайше трясти, например
(man go shake - "человек идти трясти"... це якесь диско 80-х. Мэн гоу шейк )

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17.10.2022 22:50 Ответить
Это где Вы такую красоту нашли? Турция, Шри Ланка?
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18.10.2022 07:06 Ответить
Таїланд. У них трапляються епічні переклади для рузьгощелепних (не знаю, ЧИМ вони перекладають, але зі слово "кавун" у них взагалі не задалося усе оце - watermelon розрізали на лінгвістичні скибки 🍉 🍉 🍉 wa ter me lon - "ва тер меня долгота"... тут дійсно ТРЯСТИ 😂🤣)
І ось таке попередження - що станеться із чотким пацанчиком, якщо у танк прилетить Джавелін чи Стугна. "Эх, Вася, Вася... Вот и всё, что осталось..."

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18.10.2022 07:44 Ответить
Не в тему, Вы вроде с Днепра. Тополь 1 , слышны выбухи,жена тащить в калидор
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18.10.2022 08:04 Ответить
Написав у відповідній темі - так, це Придніпровськ, у 2 км від мене. Їбошило так, що аж спінджак заворачується ☹️ Ось таке зуйове вутро 🤬🤬🤬
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18.10.2022 08:47 Ответить
держим строй и ждем , что наши мудрецы найдут чем противостоять этой тактике *****
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18.10.2022 09:15 Ответить
😂😂😂
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18.10.2022 08:20 Ответить
😂😂😂
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18.10.2022 08:19 Ответить
Миша, передавай привет Кобздону в аду.
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17.10.2022 22:29 Ответить
пополнение в кобзонарии...
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17.10.2022 22:29 Ответить
разорвало натовским снарядом. Уцелели только стопы в берцах вологодской обувной фабрики. Их и похоронили
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17.10.2022 22:29 Ответить
))) уже прогресс. раньше славились калоши фабрики "красный резинщик". тоже, в любых передрягах оставались как новые!
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17.10.2022 22:46 Ответить
Яка паскудна пика !
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17.10.2022 22:31 Ответить
ХРЯК
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17.10.2022 22:34 Ответить
Якось так воно й сталося, мабуть.
Коротке ХРЯК! - і нема Володимира Шейка.
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17.10.2022 22:55 Ответить
Та то таке - хробачкам буде байдуже...
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18.10.2022 00:48 Ответить
ще один "сгорел на работе"
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17.10.2022 22:34 Ответить
Еще один между Zдаться и Zдохнуть выбрал последнее))
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17.10.2022 22:37 Ответить
На одного апалченця в дамбаському бандформуванні стало менше.
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17.10.2022 22:37 Ответить
Оказывается и орки могут стать фаными дядьками.
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17.10.2022 22:39 Ответить
Подполковника - в подпол.
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17.10.2022 22:40 Ответить
> Подполковника - в подпол <
...
и ковать из него настоящего полковника. Причем ковать желательно "понедельником"

("балда", "понедельник", "машка", "володя", "дядя ваня" - большая кувалда. Источник: http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD Шахтерский жаргон )
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17.10.2022 23:52 Ответить
Обалденно🤣
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18.10.2022 00:17 Ответить
явно онкология. рак шейки бешенной ватки. крупный. по 5!
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17.10.2022 22:43 Ответить
А я вже злякався - подумав Швейка... Навіть шкода на секунду стало.
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17.10.2022 22:44 Ответить
Ялта. https://twitter.com/life_in_yalta/status/1581942640974495744
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17.10.2022 22:44 Ответить
выпили, украли, в тюрьму! потом к пригожину. цинковый костюм с отливом! и в ялту!
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17.10.2022 22:48 Ответить
Що це за лайно? Добрива з цього засранця в українську земельку на вагу його зубів. А де його ********? Сумують суки да? Нічого ладку калинку пропьють, а потім і самі прийдуть на добрива в Україну - така вона паРасія, один за всіх і всі за одного... туди ж і дружненько.
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17.10.2022 22:48 Ответить
Хоть би , тварюка , встиг на концерт кабиЗдоха
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17.10.2022 22:53 Ответить
Там ще й Борька Моісєєв приєднався - відтепер хто опіздав, тому ставлять штрафні палички...
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17.10.2022 23:40 Ответить
Що? Боря здох? Як це ми таку подію пропустили?
Точно!
Ай! Бяда-бяда! Сплашное агарчение!

Борис Михайлович Моисе́ев (4 марта 1954, Могилёв, Белорусская ССР, СССР - 27 сентября 2022, Москва, Россия)
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18.10.2022 05:30 Ответить
Тепер хір Александрова співає разом із ним "голубую луну", а Борька гасає по концертній печері та ініціює новоприбулих ваньок у міцну, сувору "греческую любовь"
(не всіх, ясен пінь... тільки тих, кого не ініціювали до смерті)
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18.10.2022 09:52 Ответить
Він на постійному концерті кобздона пикою навіть гальорку закриє! Нехай краще у бухвєте смоли соточку накатує...
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17.10.2022 23:12 Ответить
Віді, губи́ сарака вщубирав-єс у биризньику та й ніц допантрував тої прички, шо-с мухариці альбо гадічки нагабив-сми у козуб і відти у футраш. Ото бізівно й потроїв-си - крепір 'го микнув, та й авус 🍄🍄🍄

(а барда у спині, бо губи́ харчувати не багав-єс)
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17.10.2022 23:57 Ответить
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18.10.2022 10:30 Ответить
Даю переклад унормованою українською літературною мовою:

Мабуть, гриби бідолаха збирав у березовім гаю та й не примітив тієї халепи, що мухомори чи поганки потрапили у кошик, а звідти у страву. Ото вочевидь і отруївся - смерть його вхопила, от і все 🍄🍄🍄

(а сокира у спині, бо гриби їсти не хотів)
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18.10.2022 16:09 Ответить
фігасє, а це ще звідки?
це неавіть гуглперекладач не бере.
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18.10.2022 16:25 Ответить
Ще б пак, це західноукраїнські діалекти (тут переважно гуцульський) - від них із гугл транслейта аж дим іде )))
Ще зі шкільних і студентських років вподобав "гуцульську плеяду" письменників - Василь Стефаник, Лесь Мартович, Марко Черемшина etc... І, звичайно, "Тіні забутих предків" Коцюбинського - абсолютна перлина української літератури. Хоча якщо дивитися з наукової крапки зору ( ), то "Тіні..." - це дуже успішна, яскрава, але все ж таки стилізація, тоді як Черемшину неможливо читати, не дивлячись весь час у тлустий словничок у кінці книги. Бо там справжній хардкор - дрімучий, архаїчний гуцульський діалект як він є...
От власне й ******** такі лінгвістичні вправи - бо мова справді колоритна ))
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18.10.2022 17:12 Ответить
я колись у Львові 3 роки вчилася, у нас були дівчата із Закарпаття

якось вони щось/когось не поділили

то такий капєц капєцький був, що я дотеперка розумію наразі, чому нашим хлопцям - зв"язківцям не потрібні шифрувальники, якщо спілкуються двоє з полонин
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18.10.2022 17:29 Ответить
ситуація точно як у американському фільмі "Ті, що говорять із вітром" (Windtalkers) - тільки замість навахо у нас є свої карпатські "індіанці"... )))
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18.10.2022 17:42 Ответить
це при тому, що кацапія 100% впевнена, що української мови нема, і я навіть пам"ятаю їхнє іпсо тіпа "по русски - конь, по украински кінь, нєужєли нельзя понять, насколько одинаковьіе язьіки"

и намагалися втюхати ще й те, що русини - це руські
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18.10.2022 17:55 Ответить
ЗИ. коли русини при мені розмовляли мені реально був потрібен перекладач
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18.10.2022 17:56 Ответить
Класику згадав

Урок російської літератури у верховинській школі.

Вчителька:

- Дети. Что вам было задано?

Діти:

- Читати Тургенєва "Муму".

- Прочли? Василько, иди к доске, рассказывай сюжет.

Василько:

- Ає! Книжка про вто, як єден дуже худобний ай до того глухонімий хлоп мав єдной малинькой псятко. А дуже вун тото псятко любив. Так го бавив ай сокотив што. Бо бов самий на світі ги перст.

- Василько, рассказывай, пожалуйста, на русском языке.

- Но пак чекайте, дораз буде... А тот хлоп, што кликався Ґєрасім, робив у єдної дуже гамішної панії. Но... такой всякой юй чинив: води принести, дривцят нарубати ци може іщи дашто...

- Василько, пожалуйста, на русском языке!!

- Тадь чекайте, дораз буде, но!!! А тота панія дуже тото псятко не любила. Ревновала, ци што? Ага... А псятко тот сигінь-хлоп кликав Муму. Тадь бо глухонімий був, нє? Ай казала панія Ґєрасімові жеби тото псятко утопив.

- Василий, отвечай на русском языке!!! У нас урок РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ!!!

- Но щи мало чекайте, дораз буде, но! Чекайте. Не хтів сарака топити псятко, айбо што мав чинити - кіть панія така ги пес збісний гамішна. Узяв мотуз, єдну тиглу, пушов ид ріці. Заязав псяткови тиглу на шию, тай, промикавучи слізи, вер го у воду. А оно, сигіняшноє, упхало му удтіть писок, та й чисто тобі по-псячи'му каже:

- Ґєрасім! За что?!
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18.10.2022 18:23 Ответить
Физиономия садиста.
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18.10.2022 00:12 Ответить
Надеюсь после освобождения кто то обоссыт его могилу. Как и моторолы, гиви, захарченка.
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18.10.2022 01:26 Ответить
Мені цікаво - що буде з його могилою коли ми повернемося на Донбас? Чіпать її офіційно ніхто не буде - однак скільки знайдеться людей, щоб прийти туди і на неї висраться!
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18.10.2022 05:33 Ответить
та ну його

якщо у нього у кишені було хоч зернятко соняшника то щ такою кількістю добрив по ньому на наступний рік маск без ракети до марсу добереться
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18.10.2022 17:59 Ответить
От тільки треба москалям якось повідомити, що із звичайних пацанських *********** збіжжя не буде (вони смажені), тобто насіння у кишенях має бути сирим 🌻🌻🌻
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18.10.2022 18:46 Ответить
Читаешь новости. С украинской стороны у большинства воинов русские фамилии, а с той украинские. Или это специально делается.
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18.10.2022 07:36 Ответить
Не так страшні російські воші, як українські шейко-гниди. Тепер на одну гниду менше.
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18.10.2022 08:23 Ответить
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18.10.2022 08:38 Ответить
Веселого спуску тобі в тартар, зраднику!
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18.10.2022 09:17 Ответить
 
 