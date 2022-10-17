ЗСУ ліквідували полковника російської армії Бабаєва
Українські захисники знищили командира загону спеціального призначення "Русь" Федора Бабаєва.
Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.
"Командир 41-го озсп (окремий загін спеціального призначення. - Ред.) "Русь" полковник Бабаєв Федір Едельвейс успішно демобілізований", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+29 Urs
показати весь коментар17.10.2022 13:23
+27 Oleg Mamont
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+12 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.10.2022 13:14
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Русь це Україна а Україна це Русь
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а всіляким кацапським чурбанам із ісконно слов"янським прізвищем бабаєв потрібно вивчити прислів"я "хто з мечем до нас прийшов той від меча і загине"
"Дальность - 1000 километров, вес боевой части - 75 килограммов. Завершаем разработку", - говорится в сообщении.
Є толк від них.