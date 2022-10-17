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ВСУ ликвидировали полковника российской армии Бабаева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники уничтожили командира отряда специального назначения "Русь" Федора Бабаева.

Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

"Командир 41-го ООСН (отдельный отряд специального назначения. - Ред.) "Русь" полковник Бабаев Федор "Эдельвейс" успешно демобилизован", - говорится в сообщении.

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ВСУ ликвидировали полковника российской армии Бабаева 01
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Топ комментарии
+29
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17.10.2022 13:23
+27
хватит и барана. одного на другого поменяют.
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17.10.2022 13:18
+12
и лада-казлина семье
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17.10.2022 13:14
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и лада-казлина семье
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17.10.2022 13:14 Ответить
хватит и барана. одного на другого поменяют.
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17.10.2022 13:18 Ответить
Та їх і за 1 кг сала самі кацапи оцінюють
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17.10.2022 13:20 Ответить
на Камчатке 5 кг риби-мінтая, однако....
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17.10.2022 13:26 Ответить
Дорогувато кАньЄшно...
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17.10.2022 13:27 Ответить
Кижуч , нерку и семгу жмут))) только минтай. В 80-Е местное население портпунктов на Дальнем Востоке минтаем свиней кормило.
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17.10.2022 13:28 Ответить
так а в чем противоречие, свиней и сейчас кормят, только двуногих))
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17.10.2022 14:34 Ответить
Согласен, но есть нюанс. тех , с пятачками кормили от пуза, а этим 5 кг и свободен.
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17.10.2022 14:39 Ответить
Да я Вас умоляю, минтай нормальна рыба! В Варшаве в столовых дают.
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17.10.2022 16:03 Ответить
о вкусах не спорят , мне больше нравится семга))) хотя из минтая южнокорейцы и японцы несколько десятков блюд готовят.
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17.10.2022 16:29 Ответить
мойви
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17.10.2022 14:33 Ответить
"бабаєв", ймовірно, поволжський татарін, нєдомуслім, він вартий 1кг свинячого лайна, а не сала
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17.10.2022 13:27 Ответить
Гивна им, а не сала
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17.10.2022 13:37 Ответить
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17.10.2022 13:38 Ответить
Успішно задвухсотився ...
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17.10.2022 13:16 Ответить
ліківдуйте побільше полковників - бабаїв
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17.10.2022 13:16 Ответить
ЗСУ утилізували чергового сруццкаго кацапа який косив під русича ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Русь це Україна а Україна це Русь
--------------------------------------------------------
а всіляким кацапським чурбанам із ісконно слов"янським прізвищем бабаєв потрібно вивчити прислів"я "хто з мечем до нас прийшов той від меча і загине"
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17.10.2022 13:18 Ответить
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17.10.2022 13:23 Ответить
Ему успешно удалось избежать плена. Наши поздравления!
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17.10.2022 13:23 Ответить
Фёдор "Дешёвые понты" бабаев уехал к кобзону.
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17.10.2022 13:24 Ответить
нехай щастить! на всіх дев'яти колах
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17.10.2022 13:26 Ответить
Бабайку чорти в пеклі давно зачекалися.
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17.10.2022 13:27 Ответить
Укроборонпром анонсировал появление на вооружении украинской армии адекватного ответа на атаки иранских дронов Shahed-136, которые российские оккупанты маркируют их как Герань-2. Об этом сообщила пресс-служба государственного концерна в понедельник, 17 октября.

"Дальность - 1000 километров, вес боевой части - 75 килограммов. Завершаем разработку", - говорится в сообщении.
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17.10.2022 13:30 Ответить
Раніше це треба було робити, а не жерти шашлики.
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17.10.2022 13:38 Ответить
Це немає ніякого сенсу. По-перше щоб зробити більш менш пристойний запас потрібно не менше року. По-друге вони годяться тільки для терористичних ударів. На фронті від них нема користі.
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17.10.2022 13:40 Ответить
в паклатку з кацапами влупить на полігоні і -100 кацапів.
Є толк від них.
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17.10.2022 14:34 Ответить
терористичних...?
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17.10.2022 18:34 Ответить
А яких? Чи удари по ТЕЦ, по вулицям та житловим будинкам це не тероризм?
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17.10.2022 20:21 Ответить
ты считаешь что мы не должны бить по свиноцабачьей инфраструктуре...?
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17.10.2022 20:51 Ответить
Чи займатися тероризмом? Можливо і треба у відповідь. Але ніякої особливої користі воно не принесе. Так само як і з іншого боку. На хід війни це точно ніяк не вплине.
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17.10.2022 21:02 Ответить
оставайся сам при своём мнении...\тебе наверное не нравится что в Ейске произошло...?)))\
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17.10.2022 21:07 Ответить
В Єйську все чудово. І такого треба більше.
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17.10.2022 21:09 Ответить
ну вот, и когда у свиноцабак не буде света и тепла - это тоже все чудово. І такого треба більше.
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17.10.2022 21:14 Ответить
Якби можна було виключити хоча б Москву повністю, то я тільки за. Але ми самі бачимо що на щось серйозне ці дрони не здатні. На росії це використовують для підвищення настрою населенню. Виставляють якоюсь перемогою. А я не хочу щоб ми були подібними до них.
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17.10.2022 21:24 Ответить
Відправили на концерт до кабзона... там його ж і відспівають.
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17.10.2022 13:59 Ответить
Отыгрался куй на скрипке , хоть и музыку любил , его ждут.
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17.10.2022 14:09 Ответить
Згорів падлюка
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17.10.2022 14:25 Ответить
гори в аду вечно проклятое раССеянское черт-бабай. проклят.
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17.10.2022 14:37 Ответить
Земля скловатою, потворо.
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17.10.2022 15:03 Ответить
"Как я рад!"
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17.10.2022 16:00 Ответить
Бай ,бай бабаев баю бай)))навеки вечные и всех дырявых ******** с собой забери
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17.10.2022 16:02 Ответить
Та і йух з цим бабаєвим. Отбабаєвся,паскуда...
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17.10.2022 16:14 Ответить
Покойный отношения к армии не имеет: "Русь" чисто милицейская шняга, сейчас к НГ относятся.
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17.10.2022 16:15 Ответить
Раніше був спецназ ВВ. Досить елітарний підрозділ. у і йух з ним.
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17.10.2022 16:30 Ответить
бабая нема,ким даунчат лякати будуть,невже тыльки х..йло залишилось,поки.
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17.10.2022 16:40 Ответить
Завтра бабаїха на новій Ладі буде їздити! Пофартило!
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17.10.2022 17:08 Ответить
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17.10.2022 22:18 Ответить
 
 