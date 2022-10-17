25 533 48
ВСУ ликвидировали полковника российской армии Бабаева
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники уничтожили командира отряда специального назначения "Русь" Федора Бабаева.
Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.
"Командир 41-го ООСН (отдельный отряд специального назначения. - Ред.) "Русь" полковник Бабаев Федор "Эдельвейс" успешно демобилизован", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+29 Urs
показать весь комментарий17.10.2022 13:23
+27 Oleg Mamont
показать весь комментарий17.10.2022 13:18
+12 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий17.10.2022 13:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Русь це Україна а Україна це Русь
--------------------------------------------------------
а всіляким кацапським чурбанам із ісконно слов"янським прізвищем бабаєв потрібно вивчити прислів"я "хто з мечем до нас прийшов той від меча і загине"
"Дальность - 1000 километров, вес боевой части - 75 килограммов. Завершаем разработку", - говорится в сообщении.
Є толк від них.