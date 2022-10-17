Працюємо з нашими союзниками щодо передачі комплексів ППО Україні, - Держдепартамент США

Офіційний Вашингтон проводить взаємодію із союзними країнами щодо передачі українській стороні необхідних їй комплексів протиповітряної оборони, а також інших систем озброєнь.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведан Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо надавати безпрецедентну оборонну підтримку Україні, включно із системами протиповітряної оборони, ми також працюємо з нашими союзниками щодо передачі комплексів ППО та інших активів у сфері безпеки українській стороні",- зауважив представник Держдепу.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати перебувають у постійній взаємодії з українською стороною щодо негайних потреб в плані оборони та приділяють цьому значну увагу.