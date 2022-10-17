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Працюємо з нашими союзниками щодо передачі комплексів ППО Україні, - Держдепартамент США

держдеп

Офіційний Вашингтон проводить взаємодію із союзними країнами щодо передачі українській стороні необхідних їй комплексів протиповітряної оборони, а також інших систем озброєнь.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведан Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо надавати безпрецедентну оборонну підтримку Україні, включно із системами протиповітряної оборони, ми також працюємо з нашими союзниками щодо передачі комплексів ППО та інших активів у сфері безпеки українській стороні",- зауважив представник Держдепу.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати перебувають у постійній взаємодії з українською стороною щодо негайних потреб в плані оборони та приділяють цьому значну увагу.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) ППО (3164) США (22634)


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Топ коментарі
+5
Рашка у Ирана закупила тысячи дронов. Какое ППО справится с етим? И есть ли смысл дорогущими ракетами сбивать копеечные мопеды? Нужно оружие способное бить по рашке в ответ. А насчет мопедов так нужно ставить на вертолеты зенитные пулеметы и патрулировать города.
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17.10.2022 22:41
+5
Ракети збиватимуть а кацапи їх пулятимуть і далі. Це шлях в нікуди. Потрібна адекватна відповідь.
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17.10.2022 22:42
+2
Коли приїдеш захищати країну,покидьок?
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17.10.2022 22:45
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Рашка у Ирана закупила тысячи дронов. Какое ППО справится с етим? И есть ли смысл дорогущими ракетами сбивать копеечные мопеды? Нужно оружие способное бить по рашке в ответ. А насчет мопедов так нужно ставить на вертолеты зенитные пулеметы и патрулировать города.
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17.10.2022 22:41 Відповісти
Ракети збиватимуть а кацапи їх пулятимуть і далі. Це шлях в нікуди. Потрібна адекватна відповідь.
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17.10.2022 22:42 Відповісти
Зате економіка країн, що надають нам допомогу лишиться "на плаву" за рахунок військових замовлень. А от наша як почала занепадати "через КОВІД" (хоча сталося це до того), так і буде, бо "а як же асфальт"?
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17.10.2022 23:05 Відповісти
Як бідосю посадовили на табуретку, так і пішло на пропасть.
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17.10.2022 23:12 Відповісти
Коли приїдеш захищати країну,покидьок?
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17.10.2022 22:45 Відповісти
Ну якщо не маєш,то і гавкати на українському сайті не будеш,хіба що з будки псячої🤣🤣🤣
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17.10.2022 22:52 Відповісти
уже не будет это гавкать, и да - на теме о Ейске он радости не высказывал...)
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17.10.2022 23:31 Відповісти
Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1582096879864512512 7 мин

Тель-Авив поспешил опровергнуть заявление своего министра по поводу Украины "Заявления министра диаспоры Нахмана Шая о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине, не отражают позицию правительства", - заявили в МИД сионистского режима
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17.10.2022 22:59 Відповісти
Ну хто б мав сумніви! То ж "нє кашєрно!"
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17.10.2022 23:06 Відповісти
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17.10.2022 23:07 Відповісти
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17.10.2022 23:08 Відповісти
самое дешевое, рациональное и эффективное решение проблемы персидских мотопедов - передать нам из загашников армии США пару десятков старых, но до чёрта эффективных Centurion C-RAM. Тем более, его удобно использовать именно для прикрытия объектов, где необходимо избегать сопутствующего ущерба - его 20мм снаряды снабжены возможностью детонации\самоликвидации в воздухе, что исключает их падение на землю. А скорострельность 75 выстрелов в секунду за пол-секунды разорвет летающий мотопед в хлам на дистанции до 5,5 км.
Думаю, сейчас эти сухопутные ЗАКи американской армии ни к чему, а нам до глобального решения проблемы с этим иранским говном, они бы пришлись очень кстати. Не говоря уже о том, что они весьма эффективны и против КР.
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17.10.2022 23:40 Відповісти
 
 