Росіяни збільшили корабельне угруповання, - ОК "Південь"

Ворог збільшив корабельне угруповання до 9 одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на продовження штормової погоди, вороже корабельне угруповання збільшено до 9 одиниць, серед яких 2 ВДК та 2 надводних ракетоносії ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Раніше ВМС ЗСУ повідомляли, що Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі до 4 ворожих кораблів та катерів та 2 носії КРМБ "Калібр", загальний залп яких складає 16 ракет.

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