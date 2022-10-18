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Новини Війна
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Росіяни збільшили корабельне угруповання, - ОК "Південь"

корабель

Ворог збільшив корабельне угруповання до 9 одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на продовження штормової погоди, вороже корабельне угруповання збільшено до 9 одиниць, серед яких 2 ВДК та 2 надводних ракетоносії ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Раніше ВМС ЗСУ повідомляли, що Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі до 4 ворожих кораблів та катерів та 2 носії КРМБ "Калібр", загальний залп яких складає 16 ракет.

Також читайте: Стан у Чорному морі зараз досить врегульований, російській флот тримається ближче до окупованого Криму, - ОК "Південь"

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корабель (1612) флот (327) Чорноморський флот рф (623) Чорне море (1662)


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кацапи тримають ті кораблі щоб робити Одесі-мамі нерви, типу а я от от висажусь. от от .
Але з початку великої війни Одеса -мама вже не така нєрвєнна.
Так що нехай придурошні орки бовтаються в тому в штормовому осінньому морі як лайно в ополонці поки не повиздихають від застуди.
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18.10.2022 09:25 Відповісти
Звідки вони їх беруть? Босфор же зачинено. Невже з Каспію переганяють чи з Балтики?
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18.10.2022 09:38 Відповісти
 
 