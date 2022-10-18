Росіяни збільшили корабельне угруповання, - ОК "Південь"
Ворог збільшив корабельне угруповання до 9 одиниць.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на продовження штормової погоди, вороже корабельне угруповання збільшено до 9 одиниць, серед яких 2 ВДК та 2 надводних ракетоносії ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.
Раніше ВМС ЗСУ повідомляли, що Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі до 4 ворожих кораблів та катерів та 2 носії КРМБ "Калібр", загальний залп яких складає 16 ракет.
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Але з початку великої війни Одеса -мама вже не така нєрвєнна.
Так що нехай придурошні орки бовтаються в тому в штормовому осінньому морі як лайно в ополонці поки не повиздихають від застуди.