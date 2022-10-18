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Новини Війна
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У Лимані поліція ексгумувала тіла 5 вбитих дітей. ФОТО

У Лимані на Донеччині поліція ексгумувала тіла 5 вбитих дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.

"Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають", - зазначають у Нацполіції. 

Два тижні тривають слідчі дії в Лимані - на місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донеччини. Також правоохоронці вилучають тіла з одиночних захоронень у дворах і на городах. Слідчо-оперативні групи працюють безперервно, розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих.

У Лимані поліція ексгумувала тіла 5 вбитих дітей 01
У Лимані поліція ексгумувала тіла 5 вбитих дітей 02
У Лимані поліція ексгумувала тіла 5 вбитих дітей 03

Станом на ранок 18 жовтня загалом у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця.
Серед цивільних - 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено. Тривають заходи щодо ідентифікації померлих і встановлення причин їхньої смерті.

Читайте також: Ексгумовано тіла 35 військових та 152 цивільних у Лимані, - Нацполіція

На визволених територіях виявлено 45 поховань, із них 33 - в Святогірську та 12 - в Лимані. Однак ці дані не є остаточними, оскільки щодня поліція отримує від мешканців інформацію про нові могили. Тільки за останні дні стало відомо про ще 17 таких захоронень.

Автор: 

Нацполіція (15141) Донецька область (8374) Лиман (228)


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Топ коментарі
+21
Ще хоче хтось сказать : --Оні же пріказ виполнялі?!!!!
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18.10.2022 10:15
+17
рашистские ТВАРИ.
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18.10.2022 10:20
+15
Немає слів
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18.10.2022 10:22
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Ще хоче хтось сказать : --Оні же пріказ виполнялі?!!!!
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18.10.2022 10:15 Відповісти
рашистские ТВАРИ.
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18.10.2022 10:20 Відповісти
кацап на тюркській мові це: м"ясник, шкуродер
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18.10.2022 10:25 Відповісти
Це арабською м'ясник,хассаб!
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18.10.2022 11:13 Відповісти
Навіть у північній Індії, це слово співзвучне - "касаї".
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18.10.2022 14:17 Відповісти
Немає слів
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18.10.2022 10:22 Відповісти
Царство Небесне...
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18.10.2022 10:24 Відповісти
Нелюди оркокацапські. Як можна з такими тваринами співіснувати на одній Землі, під одним Небом, дихати таким самим Повітрям?
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18.10.2022 10:29 Відповісти
Ось що таке рашиська чума, будь проклята ця терористична так звана держава .Куди прийшов "русский мир" там смерть ,сльози і розруха ,будь проклятий народ цього терористичного утворення.
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18.10.2022 10:33 Відповісти
убийство детей это особая развлекуха ***** ...наступит время и это стадо орков ответит за свои злодеяния
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18.10.2022 10:40 Відповісти
Далеко ушёл от целования пупка.
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18.10.2022 12:19 Відповісти
Нелюди, "вори унітазов", вбивці, ґвалтівники дітей кацапомасскалі то є помилка природи, дикоазійська орда орків, сатанинський непотріб, чума та пандемія планети Земля, і тому ці тубільці мають бути знищені до тла на віки вічні задля щасливої, людської цивілізації.
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18.10.2022 10:43 Відповісти
https://ibb.co/GPTzHB4
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18.10.2022 10:50 Відповісти
Война идет и набирает обороты, гибнут люди, в том числе и дети. В России правит преступный Путинский режим, который сам не остановится. Который угрожает миру ядерным оружием, голодом. Его необходимо уничтожить. Уже пришло время, когда необходимо физически уничтожить Путина.
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18.10.2022 11:06 Відповісти
Ну вот какой памятник ставить этим детям? Может из кирпичей кремля?--- так в падлу конечно. Может пусть их отпоют все иерархи пцу? А приедут.... Может в ООН отвезти, в совет безопасности? Там погани валом со всего мира. Выкрошить бы сегодня к ночи всех пленных что у нас и развеять над Днепром, пусть по каналу в Крым плывут.
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18.10.2022 13:03 Відповісти
Мабуть ні в одній мові немає слова, яке б відповідало назві цей особі. Невже ще є люди в Україні які позитивно ставляться до росіян? Я маю на увазі людей а не манкуртов.
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18.10.2022 18:40 Відповісти
 
 