По Харкову випустили 8 ракет, всі - з Бєлгорода, - Синєгубов

Вранці 18 жовтня росіяни випустили з Бєлгорода по Харкову 8 ракет. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського бєлгорода 8 ракет. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах", - написав він.

Крім того, за даними ОВА, протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

Читайте: Росіяни атакували Україну з моря та півночі, - Повітряні сили

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє чоловіків 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше.

В області триває розмінування. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункта Берестове Куп'янського району, але зазнав втрат та відступив", - зазначив Синєгубов.

Також дивіться: Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку. ФОТОрепортаж