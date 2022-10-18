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Новини Війна
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По Харкову випустили 8 ракет, всі - з Бєлгорода, - Синєгубов

ракета

Вранці 18 жовтня росіяни випустили з Бєлгорода по Харкову 8 ракет. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського бєлгорода 8 ракет. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах", - написав він.

Крім того, за даними ОВА, протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

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За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє чоловіків 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше.

В області триває розмінування. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункта Берестове Куп'янського району, але зазнав втрат та відступив", - зазначив Синєгубов.

Також дивіться: Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28303) Харків (5573) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+4
Ракети - не мопеди. Читати ліньки, чи як?
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18.10.2022 11:20
+4
По маскві не дозволять бити імпортною зброєю. А своєю залюбки. Мацкву кораблик схавали і не подавилися.
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18.10.2022 11:50
+3
эти копеешные дроны кошмарят целую страну, КОПЕЕШНЫЕ, шо их там делать надо а не шмаркли жевать у них себестоимость долларов 300 ну 400.
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18.10.2022 11:09
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эти копеешные дроны кошмарят целую страну, КОПЕЕШНЫЕ, шо их там делать надо а не шмаркли жевать у них себестоимость долларов 300 ну 400.
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18.10.2022 11:09 Відповісти
ну прям, про ракеты так не причитали, хотя там заряд до 500 кг
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18.10.2022 11:12 Відповісти
Щас нормальный квадрокоптер с камерой за тысячу баксов не купишь. Зачем эти сказки про 300-400 долларов?
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18.10.2022 11:14 Відповісти
Ті дрони коштують від 20.000 $ якщо купляти і суттєво менше якщо збирати самим.
За супутник притули можна було їх придбати близько 1.000 штук і рознести к іпіням москву...
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18.10.2022 11:27 Відповісти
З цим згоден. Але по москві бити не дозволять. Ви ж самі розумієте
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18.10.2022 11:30 Відповісти
Хто не дозволить?
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18.10.2022 11:32 Відповісти
Західні партнери
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18.10.2022 11:55 Відповісти
Не дозволять, тому що бояться ядерних ударів. Бояться не ядерних ударів по Америці, а ядерних ударів по Україні. Бо ядерні удари по Україні призведуть до такої кількості біженців, до якої не готова ні Європа, ні Америка. Крім того, ядерні удари по Україні призведуть до такого голоду, якого світ ще не знав. Там люди думають стратегічно на десятиліття наперед. І думають не лише про українців, а й про громадян інших країн. Прораховують всі варіанти. І приймають рішення. І ці рішення можуть бути цинічними по відношенню до українського народу. Але що поробиш? Таке життя. Не все так просто в ньому.
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18.10.2022 13:22 Відповісти
Не буде ядерних ударів по Україні, це вже всі зрозуміли, навіть у випадку бомбардування Бєлгороду і Воронежу.
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18.10.2022 22:12 Відповісти
Та тепер зрозуміло. Навіщо ядерні удари, якщо можна мопедами просто розбити всі теци.
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18.10.2022 22:14 Відповісти
Так і є.
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18.10.2022 22:16 Відповісти
По маскві не дозволять бити імпортною зброєю. А своєю залюбки. Мацкву кораблик схавали і не подавилися.
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18.10.2022 11:50 Відповісти
сделай мне такой за 300 долларов
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18.10.2022 11:15 Відповісти
и эти придурки ещё пишут на дронах за белгород? а в голову не приходит что за харьков может быть, который был раньше...
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18.10.2022 11:10 Відповісти
Ракети - не мопеди. Читати ліньки, чи як?
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18.10.2022 11:20 Відповісти
гарантовано віддам пів пенсії за вуха, і всю пенсію за голову путіна.
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18.10.2022 11:18 Відповісти
Даю 5.
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18.10.2022 11:51 Відповісти
Три бабвха были от пво, потом еще пять приходов
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18.10.2022 11:19 Відповісти
Опять концерт сирен)))
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18.10.2022 11:21 Відповісти
Розху-рте вже ту столицю БНР. Хоч частково.
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18.10.2022 11:53 Відповісти
Чи БАР - Бєлгородська Автономна Республіка
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18.10.2022 22:14 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 12:53 Відповісти
 
 