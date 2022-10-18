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Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку. ФОТОрепортаж

В результаті нічного удару, попередньо ракетами С-300, сталося руйнування двоповерхового житлового будинку в центрі Миколаєва.

Рятувальників про це сповістили 18 жовтня о 02:40, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, для проведення пошуково-рятувальних робіт на місце направлено відділення 2, 3, 4 державних пожежно-рятувальних частин 2 державного пожежно-рятувального загону, інженерне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

О 06:55 з-під завалів вилучено тіло загиблого чоловіка, зі слів сусідів, віком 56 років.

Підрозділами рятувальної Служби врятовано собаку - таксу на прізвисько Дяка.

Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку 01
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку 02
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку 03
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку 04
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку 05
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку 06
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку 07
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку 08

Також читайте: Миколаїв обстріляли ракетами С-300, є влучання у двоповерховий будинок. Загинув чоловік (оновлено). ФОТО

Загалом від ДСНС на місці працювали 6 од. спецтехніки та 26 рятувальників. Додатково залучались бригади швидкої медичної допомоги, співробітники поліції, аварійні бригади АТ "Миколаївобленерго" та ПАТ "Миколаївгаз".

Наразі пошукові та пошуково-рятувальні роботи завершено.

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28472) ДСНС (5105)


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А в цей час чергове судно з пшеницею вантажиться у Миколаєві , щоб годувати іранських робітників , які виробляють для рашки дрони . Це лютий писець !!
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18.10.2022 10:52 Відповісти
Лютіше немає куди. Зелені шмарклі танцюють на кістках уераїнців.
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18.10.2022 13:07 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 12:50 Відповісти
 
 