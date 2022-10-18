Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва: зруйновано двоповерхівку. ФОТОрепортаж

В результаті нічного удару, попередньо ракетами С-300, сталося руйнування двоповерхового житлового будинку в центрі Миколаєва.

Рятувальників про це сповістили 18 жовтня о 02:40, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, для проведення пошуково-рятувальних робіт на місце направлено відділення 2, 3, 4 державних пожежно-рятувальних частин 2 державного пожежно-рятувального загону, інженерне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

О 06:55 з-під завалів вилучено тіло загиблого чоловіка, зі слів сусідів, віком 56 років.

Підрозділами рятувальної Служби врятовано собаку - таксу на прізвисько Дяка.

















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Загалом від ДСНС на місці працювали 6 од. спецтехніки та 26 рятувальників. Додатково залучались бригади швидкої медичної допомоги, співробітники поліції, аварійні бригади АТ "Миколаївобленерго" та ПАТ "Миколаївгаз".

Наразі пошукові та пошуково-рятувальні роботи завершено.