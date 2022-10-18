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Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка. ФОТОрепортаж

В результате ночного удара, предварительно ракетами С-300, произошло разрушение двухэтажного жилого дома в центре Николаева.

Спасателей об этом известили 18 октября в 02:40, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, для проведения поисково-спасательных работ на место направлено отделение 2, 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей 2 государственного пожарно-спасательного отряда, инженерное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения, очередную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 06:55 из-под завалов достали тело погибшего мужчины, со слов соседей, ему 56 лет.

Подразделениями спасательной Службы спасена собака - такса по кличке Дяка.

Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка 01
Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка 02
Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка 03
Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка 04
Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка 05
Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка 06
Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка 07
Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка 08

Смотрите: Николаев обстреляли ракетами С-300, попадание в двухэтажное здание. Погиб мужчина (обновлено). ФОТО

Всего от ГСЧС на месте работали 6 ед. спецтехники и 26 спасателей. Дополнительно привлекались бригады скорой помощи, сотрудники полиции, аварийные бригады АО "Николаевоблэнерго" и ПАО "Николаевгаз".

В настоящее время поисковые и поисково-спасательные работы завершены.

Николаев (2152) обстрел (27151) ГСЧС (4966)


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А в цей час чергове судно з пшеницею вантажиться у Миколаєві , щоб годувати іранських робітників , які виробляють для рашки дрони . Це лютий писець !!
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18.10.2022 10:52 Ответить
Лютіше немає куди. Зелені шмарклі танцюють на кістках уераїнців.
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18.10.2022 13:07 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 12:50 Ответить
 
 