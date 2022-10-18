Последствия вражеского обстрела Николаева: разрушена двухэтажка. ФОТОрепортаж

В результате ночного удара, предварительно ракетами С-300, произошло разрушение двухэтажного жилого дома в центре Николаева.

Спасателей об этом известили 18 октября в 02:40, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, для проведения поисково-спасательных работ на место направлено отделение 2, 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей 2 государственного пожарно-спасательного отряда, инженерное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения, очередную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 06:55 из-под завалов достали тело погибшего мужчины, со слов соседей, ему 56 лет.

Подразделениями спасательной Службы спасена собака - такса по кличке Дяка.

















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Всего от ГСЧС на месте работали 6 ед. спецтехники и 26 спасателей. Дополнительно привлекались бригады скорой помощи, сотрудники полиции, аварийные бригады АО "Николаевоблэнерго" и ПАО "Николаевгаз".

В настоящее время поисковые и поисково-спасательные работы завершены.