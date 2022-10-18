Миколаїв обстріляли ракетами С-300, є влучання у двоповерховий будинок. Загинув чоловік (оновлено). ФОТО
У ніч проти вівторка у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.
За їхньою інформацією, світла немає й у частині області.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ремонтом вже займаються. У свою чергу міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у телеграм-каналі, що усі служби працюють і пообіцяв повідомити деталі зранку.
Пізніше Кім зазначив, що вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами С-300.
"Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються. Станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання. Дякую кожному за оперативну роботу", - зазначив очільник регіону.
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