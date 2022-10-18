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Новини Війна
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Миколаїв обстріляли ракетами С-300, є влучання у двоповерховий будинок. Загинув чоловік (оновлено). ФОТО

У ніч проти вівторка у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

За їхньою інформацією, світла немає й у частині області.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ремонтом вже займаються. У свою чергу міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у телеграм-каналі, що усі служби працюють і пообіцяв повідомити деталі зранку.

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Пізніше Кім зазначив, що вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами С-300.

"Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються. Станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання. Дякую кожному за оперативну роботу", - зазначив очільник регіону.

Миколаїв обстріляли ракетами С-300, є влучання у двоповерховий будинок. Загинув чоловік (оновлено) 01

Автор: 

вибух (4440) Миколаїв (1797) Миколаївська область (2264) електроенергія (6185) Сєнкевич Олександр (229) Кім Віталій (471)


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Напрасно кацапня тужится, мы от таких ударов становимся только злее на *****, срущего в чемодан и на его дикую лапотную расею.
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18.10.2022 07:31 Відповісти
Царство Небесне...
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18.10.2022 07:54 Відповісти
Безкарність породжує нахабний бєспрєдєл...! В Біблії є крім підставленої другої щоки ще й " око за око , зуб за зуб" "Азм воздам...!"
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18.10.2022 11:08 Відповісти
Це нам так сказали, а куди насправді, не відомо
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18.10.2022 08:41 Відповісти
а кто сказал, что она в Одессе, бабка на рынке? Ни один военный в здравом уме не скажет даже приблизительно где она, тем более не обязательно стоять на месте.
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18.10.2022 12:30 Відповісти
 
 