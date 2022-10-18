По Харькову выпустили 8 ракет, все – из Белгорода, - Синегубов
Утром 18 октября россияне выпустили из Белгорода по Харькову 8 ракет. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 8:30 враг запустил по Харькову из российского белгорода 8 ракет. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется, профильные службы проводят обследование, в частности в Новобаварском, Основянском и Слободском районах", - написал он.
Кроме того, по данным ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет. Также вчера в Купянском и Чугуевском районах к медикам обратились двое мужчин 74-х и 67-ми лет, получивших ранения ранее.
В области продолжается разминирование. Пиротехнические подразделения ГСЧС в сутки обезвредили 1428 взрывоопасных предметов.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Берестово Купянского района, но понес потери и отступил", - отметил Синегубов.
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