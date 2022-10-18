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Новости Война
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По Харькову выпустили 8 ракет, все – из Белгорода, - Синегубов

ракета

Утром 18 октября россияне выпустили из Белгорода по Харькову 8 ракет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 8:30 враг запустил по Харькову из российского белгорода 8 ракет. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется, профильные службы проводят обследование, в частности в Новобаварском, Основянском и Слободском районах", - написал он.

Кроме того, по данным ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

Читайте: Оккупанты бьют по Харькову, находитесь в укрытиях! - Синегубов

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет. Также вчера в Купянском и Чугуевском районах к медикам обратились двое мужчин 74-х и 67-ми лет, получивших ранения ранее.

В области продолжается разминирование. Пиротехнические подразделения ГСЧС в сутки обезвредили 1428 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Берестово Купянского района, но понес потери и отступил", - отметил Синегубов.

Также читайте: Оккупанты обстреливают Харьков и область, есть жертвы, - ОВА

обстрел (26982) Харьков (7460) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559) Белгород (449)


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Топ комментарии
+4
Ракети - не мопеди. Читати ліньки, чи як?
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18.10.2022 11:20
+4
По маскві не дозволять бити імпортною зброєю. А своєю залюбки. Мацкву кораблик схавали і не подавилися.
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18.10.2022 11:50
+3
эти копеешные дроны кошмарят целую страну, КОПЕЕШНЫЕ, шо их там делать надо а не шмаркли жевать у них себестоимость долларов 300 ну 400.
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18.10.2022 11:09
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эти копеешные дроны кошмарят целую страну, КОПЕЕШНЫЕ, шо их там делать надо а не шмаркли жевать у них себестоимость долларов 300 ну 400.
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18.10.2022 11:09 Ответить
ну прям, про ракеты так не причитали, хотя там заряд до 500 кг
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18.10.2022 11:12 Ответить
Щас нормальный квадрокоптер с камерой за тысячу баксов не купишь. Зачем эти сказки про 300-400 долларов?
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18.10.2022 11:14 Ответить
Ті дрони коштують від 20.000 $ якщо купляти і суттєво менше якщо збирати самим.
За супутник притули можна було їх придбати близько 1.000 штук і рознести к іпіням москву...
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18.10.2022 11:27 Ответить
З цим згоден. Але по москві бити не дозволять. Ви ж самі розумієте
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18.10.2022 11:30 Ответить
Хто не дозволить?
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18.10.2022 11:32 Ответить
Західні партнери
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18.10.2022 11:55 Ответить
Не дозволять, тому що бояться ядерних ударів. Бояться не ядерних ударів по Америці, а ядерних ударів по Україні. Бо ядерні удари по Україні призведуть до такої кількості біженців, до якої не готова ні Європа, ні Америка. Крім того, ядерні удари по Україні призведуть до такого голоду, якого світ ще не знав. Там люди думають стратегічно на десятиліття наперед. І думають не лише про українців, а й про громадян інших країн. Прораховують всі варіанти. І приймають рішення. І ці рішення можуть бути цинічними по відношенню до українського народу. Але що поробиш? Таке життя. Не все так просто в ньому.
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18.10.2022 13:22 Ответить
Не буде ядерних ударів по Україні, це вже всі зрозуміли, навіть у випадку бомбардування Бєлгороду і Воронежу.
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18.10.2022 22:12 Ответить
Та тепер зрозуміло. Навіщо ядерні удари, якщо можна мопедами просто розбити всі теци.
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18.10.2022 22:14 Ответить
Так і є.
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18.10.2022 22:16 Ответить
По маскві не дозволять бити імпортною зброєю. А своєю залюбки. Мацкву кораблик схавали і не подавилися.
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18.10.2022 11:50 Ответить
сделай мне такой за 300 долларов
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18.10.2022 11:15 Ответить
и эти придурки ещё пишут на дронах за белгород? а в голову не приходит что за харьков может быть, который был раньше...
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18.10.2022 11:10 Ответить
Ракети - не мопеди. Читати ліньки, чи як?
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18.10.2022 11:20 Ответить
гарантовано віддам пів пенсії за вуха, і всю пенсію за голову путіна.
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18.10.2022 11:18 Ответить
Даю 5.
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18.10.2022 11:51 Ответить
Три бабвха были от пво, потом еще пять приходов
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18.10.2022 11:19 Ответить
Опять концерт сирен)))
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18.10.2022 11:21 Ответить
Розху-рте вже ту столицю БНР. Хоч частково.
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18.10.2022 11:53 Ответить
Чи БАР - Бєлгородська Автономна Республіка
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18.10.2022 22:14 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 12:53 Ответить
 
 