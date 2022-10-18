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Новини
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Поліція відкрила провадження через демонтаж пам’ятника Пушкіну, - активіст Савчук

пушкін

Провадження відкрили за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство". Активіст вже побував на допиті.

Про це Андрій Савчук пише у блозі на Цензор.НЕТ.

"Вранці 14 жовтня, на Покрову, через демонтаж бюста Пушкіна та заяву одіозного ректора НТУ до мене додому приходили оперуповноважені Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві. А вчора (17 жовтня) я у супроводі адвоката вже був на допиті у слідчого", - зазначив він.

Провадження, за його словами, відкрили за заявою ректора Національного транспортного університету Миколи Дмитриченка.

Дивіться: У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТОрепортаж

"Микола Дмитриченко відомий репресіями проти студентів та співробітників за часів режиму Віктора Януковича. У 2010-2013 рр. за його вказівкою старости груп організовували студентів на "проплачені мітинги" на підтримку Партії регіонів та міністра освіти Дмитра Табачника – для створення картинки протидії громадській "АнтиТабачній кампанії". 24 серпня 2013 року Віктор Янукович взагалі нагородив Миколу Дмитриченка орденом "За заслуги" І ступеня (Указ Президента України №448/2013). А під час подій Революції Гідності 2013-2014 рр. за вказівкою одіозного ректора здійснювався моніторинг соціальних мереж студентів та працівників для подальшого відрахування прихильників Євромайдану", - твердить він.

Також Савчук обурений тим, що провадження про знесення пам’ятнику Пушкіну розслідують за статтею "Хуліганство", що передбачає "грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства".

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"Цікаво, якого суспільства? Російського? Адже, на мою думку, сама наявність пам’ятників Пушкіну та десяткам інших подібних йому "діячів" в Україні і є тією "особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом", - пише активіст.

Автор: 

пам’ятник (927) Нацполіція (15141) Пушкін Олександр (47) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+47
чому ректор ще не звільнений ?
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18.10.2022 13:45
+34
поліція не має іншіх завдань під час війни? то сиділи би на дахах і збивали би ворожі дрони.
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18.10.2022 13:46
+25
Це його Росгвардія викликала на допит ?
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18.10.2022 13:43
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нехай поставлять у себе в дворі поліції і насолоджуються
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18.10.2022 16:30 Відповісти
Може той бюстік приладнати тому ректору до ніг та викупати їх обох у Дніпрі?

Жбурльнути з моста і забути про обох назавжди.
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18.10.2022 16:47 Відповісти
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