Росіяни обрали Мелітополь логістичним центром окупованого півдня, - Федоров

З окупованого Мелітополя російські військові зробили логістичний центр окупованого півдня України.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Безліч ворожих військ перебуває на території окупованого Мелітополя. Наші мешканці які залишилися у місті, щодня бачать величезну кількість ворожих військ, з Джанкою до Мелітополя та Токмака доставили ракетні комплекси С300", - розповів Федоров.

Щодня через Мелітополь проходять ворожі колони особового складу та військової техніки Росармії. Також через місто у супроводі конвою систематично курсують білі вантажівки, в яких перевозять іранські дрони-камікадзе.

"За останні 2 тижні посилився терор місцевого населення: цивільних людей масово беруть в полон. У Мелітопольському районі проводять обшуки будинків. Полонених змушують вступати в "добровольчі" батальйони", - наголосив міський голова.

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