Росіяни обрали Мелітополь логістичним центром окупованого півдня, - Федоров
З окупованого Мелітополя російські військові зробили логістичний центр окупованого півдня України.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Безліч ворожих військ перебуває на території окупованого Мелітополя. Наші мешканці які залишилися у місті, щодня бачать величезну кількість ворожих військ, з Джанкою до Мелітополя та Токмака доставили ракетні комплекси С300", - розповів Федоров.
Щодня через Мелітополь проходять ворожі колони особового складу та військової техніки Росармії. Також через місто у супроводі конвою систематично курсують білі вантажівки, в яких перевозять іранські дрони-камікадзе.
"За останні 2 тижні посилився терор місцевого населення: цивільних людей масово беруть в полон. У Мелітопольському районі проводять обшуки будинків. Полонених змушують вступати в "добровольчі" батальйони", - наголосив міський голова.
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Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
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Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
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Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
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Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
*
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
*
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
*
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
*
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Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
*
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Все ж сумеет прорваться в порт,
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Шариату в своей Москве.
*
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
*
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
*
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
*
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
*
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
*
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
*
Юрий Нестеренко. Из интернета.
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