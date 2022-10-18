Верховний Суд заборонив партію ексміністра-втікача Клименка "Успішна країна"

Верховний Суд України відмовив партії "Успішна країна" (нова назва "Щаслива Україна") в задоволенні апеляційної скарги та залишив в силі рішення про її заборону.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ЧЕСНО.

Рішення остаточне та не підлягає оскарженню. "Почесним лідером" партії є один з головних соратників Віктора Януковича ексміністр Міністерства доходів та зборів Олександр Клименко.

Мін'юст подав позов проти "Успішної країни"/"Щасливої України" задовго до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Розгляд справи триває з червня 2018 року.

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Підставою для заборони стали кримінальні провадження проти голови політради партії Наталії Дмітріченко. Дмітріченко підозрюють у тому, що вона поширювала матеріали, що закликали вчинити насильницькі дії для зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчиненими злочинною організацією, яку очолював, на думку позивача, Клименко.

Адвокати твердили, що партія завжди дотримувалася законодавства та дідяла з огляду на інтереси України.

Розглянувши матеріали та доводи сторін, Верховний суд залишив апеляційну скаргу партії без задоволення.

Рішення не підлягає оскарженню в українських судах, але партія може скористатися можливістю і подати позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

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Нагадаємо, раніше Верховний Суд заборонив ОПЗЖ, Партію Шарія, партію "Соціалісти" та партію Наталії Вітренко ПСПУ.