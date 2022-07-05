Суд заборонив партію ексміністра-втікача Клименка "Щаслива Україна"

Восьмий апеляційний суд Львова 5 липня заборонив діяльність партії "Щаслива Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9174/18 про заборону Політичної партії "Щаслива Україна". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Щаслива Україна"; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

"Щаслива Україна" - це політичний проєкт ексміністра доходів і зборів уряду Віктора Януковича, держзрадника Олександра Клименка, який втік в Росію, підкреслює рух "Чесно". За кілька днів до рішення суду партію перейменували - раніше вона називалася "Успішна Україна". Молодіжне крило цієї політичної сили очолювала державна зрадниця, проросійська журналістка Олеся Мєдвєдєва, яка вела свій блог на "Страна.UA".

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"Правоохоронці підозрювали Клименка не лише в держзраді, а й у створенні конвертаційних центрів, тобто в корупції. Справа щодо "конвертів" була закрита через те, що в ній спливли строки давності - за законом НАБУ і САП просто не мали права далі проводити слідство, хоч і були в цьому зацікавлені. Це все говорить про те, що наша держава потребує якісної реформи правоохоронної системи і надання більше повноважень та можливостей для антикорупційних органів. Бо навіть у таких гучних справах органи, які за законом мають бути незалежними, не можуть діяти на повну. Мало заборонити проросійську партію - уся система має реформуватися і працювати для того, щоб держзрадники і корупціонери були притягнуті до відповідальності", - наголошує лідерка руху "Чесно" Віта Думанська.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.

14 травня президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій". Документ розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Наприклад, відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України. Передбачається, що в разі заборони судом політичної сили її майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

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