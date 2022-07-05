УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11294 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 379 7

Суд заборонив партію ексміністра-втікача Клименка "Щаслива Україна"

клименко,партія,україна,щаслива

Восьмий апеляційний суд Львова 5 липня заборонив діяльність партії "Щаслива Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9174/18 про заборону Політичної партії "Щаслива Україна". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Щаслива Україна"; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

"Щаслива Україна" - це політичний проєкт ексміністра доходів і зборів уряду Віктора Януковича, держзрадника Олександра Клименка, який втік в Росію, підкреслює рух "Чесно". За кілька днів до рішення суду партію перейменували - раніше вона називалася "Успішна Україна". Молодіжне крило цієї політичної сили очолювала державна зрадниця, проросійська журналістка Олеся Мєдвєдєва, яка вела свій блог на "Страна.UA".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі ніхто не подавав апеляцію на рішення щодо заборони проросійських партій, - Малюська

"Правоохоронці підозрювали Клименка не лише в держзраді, а й у створенні конвертаційних центрів, тобто в корупції. Справа щодо "конвертів" була закрита через те, що в ній спливли строки давності - за законом НАБУ і САП просто не мали права далі проводити слідство, хоч і були в цьому зацікавлені. Це все говорить про те, що наша держава потребує якісної реформи правоохоронної системи і надання більше повноважень та можливостей для антикорупційних органів. Бо навіть у таких гучних справах органи, які за законом мають бути незалежними, не можуть діяти на повну. Мало заборонити проросійську партію - уся система має реформуватися і працювати для того, щоб держзрадники і корупціонери були притягнуті до відповідальності", - наголошує лідерка руху "Чесно" Віта Думанська.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.

14 травня президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій". Документ розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Наприклад, відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України. Передбачається, що в разі заборони судом політичної сили її майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

Також читайте: Суд заборонив діяльність Компартії України

Автор: 

заборона (1446) партія (367) суд (11647) Клименко (283)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ипать достижение... Я только сейчас узнал об этой партии... Это как: "Мы Васю с Набужанов запретили. Гордись вся страна!. Это уже победа???
показати весь коментар
05.07.2022 17:07 Відповісти
Ще,й століття непройшло...
показати весь коментар
05.07.2022 17:07 Відповісти
Запретили название. Робота тяжка мабуть.
показати весь коментар
05.07.2022 17:15 Відповісти
Бо навіть у таких гучних справах органи, які за законом мають бути незалежними, не можуть діяти на повну Джерело: - бгг, та хто ж їм дозволить бути незалежними, не для того їх обмежували у різні способи, щоб раз і дозволити...
показати весь коментар
05.07.2022 17:18 Відповісти
платформу бойка жопазамір коли заборонять, і разом з бойком бажано, бо задовбали ці чахлики невмирущі? най вже роблять нарешті свою срану роботу, люди їх за це утримують і непогано так утримують.
показати весь коментар
05.07.2022 18:23 Відповісти
Вы лучше скажите конфисковали ли у этого гандона Клименко 300 вагонов и полувагонов, которые он украл у УКраины!! Или Клименко молча откупился у этих безмозглых кухарок и баянистов типа Баканова и Венидиктовой!! И почему до сих пор нет посадок!!
показати весь коментар
05.07.2022 18:25 Відповісти
Хочу спросить - А ему от этого холодно или жарко?
показати весь коментар
05.07.2022 22:21 Відповісти
 
 