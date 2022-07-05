Суд запретил партию беглого экс-министра Клименко "Счастливая Украина"

Восьмой апелляционный суд Львова 5 июля запретил деятельность партии "Счастливая Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"5 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № 826/9174/18 о запрете Политической партии "Счастливая Украина". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Счастливая Украина"; имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

"Счастливая Украина" - это политический проект бежавшего в Россию экс-министра доходов и сборов правительства Виктора Януковича, госпредателя Александра Клименко, подчеркивает движение "Чесно". За несколько дней до решения суда партию переименовали – раньше она называлась "Успешная Украина". Молодежное крыло этой политической силы возглавляла государственная изменница, пророссийская журналистка Олеся Медведева, ведущая свой блог на "Страна.UA".

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"Правоохранители подозревали Клименко не только в госизмене, но и в создании конвертационных центров, то есть в коррупции. Дело в отношении "конвертов" было закрыто из-за того, что в нем прошли сроки давности - по закону НАБУ и САП просто не имели права дальше проводить следствие, хоть и были в этом заинтересованы, это говорит о том, что наше государство нуждается в качественной реформе правоохранительной системы и предоставлении больше полномочий и возможностей для антикоррупционных органов, потому что даже в таких громких делах органы, которые по закону должны быть независимыми, не могут действовать на полную. Мало запретить пророссийскую партию - вся система должна реформироваться и работать для того, чтобы госпредатели и коррупционеры были привлечены к ответственности", - отмечает лидер движения "Чесно" Вита Думанская.

Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности, которым во время войны приостанавливается деятельность ряда политических партий.

14 мая президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий". Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Например, соответствующими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины. Предполагается, что в случае запрета судом политической силы его имущество, денежные средства и другие активы переходят в собственность государства.

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