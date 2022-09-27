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Новини Політика України
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Вітренко Наталія (87) Верховний Суд (784) партія (288)

Верховний Суд остаточно заборонив "Прогресивну соціалістичну партію" Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

вітренко,наталія

Верховний Суд 27 вересня задовольнив частково апеляційну скаргу Прогресивної соціалістичної партії України та вніс зміни в рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду про заборону цієї політичної сили.

Таким чином, ПСПУ вже четверта партія, заборонена Верховним судом, зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на ЧЕСНО.

Згідно з рішенням Верховного Суду, рішення Восьмого апеляційного суду Львова має бути змінене в частині про невідповідність програми партії та її статутних цілей Конституції України та розпалюванні цією політсилою міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. В усьому іншому рішення першої інстанції залишається без змін.

Проросійський політичний проєкт "прогресивних соціалістів" незмінно очолює Наталія Вітренко.

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Засідання 27 вересня було одним із найдовших у відповідних справах і тривало понад сім годин.

Доказова база з боку СБУ складалася із трьох томів матеріалів. Серед них, зокрема, були відео з висловлюваннями лідерки ПСПУ Наталії Вітренко та членкині центрального комітету ПСПУ, ексдепутатки Миколаївської облради Лариси Шеслер. Як повідомляли місцеві ЗМІ, Шеслер СБУ звинувачувала у сепаратизмі.

У цих відео, поміж іншим, Вітренко та Шеслер називали Романа Шухевича та Степана Бандеру нацистами, ОУН-УПА - нацистськими утвореннями, а також вказували на проблему офіційного спілкування в Києві російською мовою, і навіть висловлюватися цією мовою.

Партію Наталії Вітренко на засіданні представляв її соратник Володимир Марченко. Він заявляв, що наведені Службою безпеки твердження - це особисті думки лідерки Наталії Вітренко, які не є позицією партії. Проте надав "довідки", за якими Шухевич, Бандера і ОУН-УПА, членами якої вони були, займалися "німецькою імперською діяльністю". А СБУ, на переконання Марченка, рейдерським шляхом захопила центральний офіс ПСПУ у Києві й незаконно вилучила всю документацію політсили.

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Це не перший раз, коли партія намагається боротися у судовому порядку. "Прогресивна соціалістична партія України" у 2019 році висувала Вітренко у президенти. Але виборці про це так і не дізналися, бо кандидатки не було в бюлетені.

Виявляється, тоді Мін’юст не вносив до реєстру необхідні зміни до статутних документів, хоча партія подавала їх починаючи з 2015 року. Апеляційний суд зазначив, що Мін’юст мав можливість внести зміни і партія могла б висувати свого кандидата у президенти.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій.

ПСПУ стала дванадцятою проросійською партією, діяльність якої заборонили через суд. Про це стало відомо 23 червня. Вона єдина подавала зустрічний позов й усіляко затягувала процес.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Ібать ви бистрі. А шо случілось?
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27.09.2022 18:37
+9
В Наташки вже давно деменція, а вони вирішили за неї згадати)))
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27.09.2022 18:43
+6
Вкакатися і нежити ну що ще сказати-всі радіють!!!!
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27.09.2022 18:44
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Дєушку депортували? Чи вона легально(!) пішла в підпілля?
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27.09.2022 18:37 Відповісти
Ібать ви бистрі. А шо случілось?
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27.09.2022 18:37 Відповісти
....не на часі було
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27.09.2022 18:45 Відповісти
!
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27.09.2022 19:37 Відповісти
В Наташки вже давно деменція, а вони вирішили за неї згадати)))
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27.09.2022 18:43 Відповісти
Вкакатися і нежити ну що ще сказати-всі радіють!!!!
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27.09.2022 18:44 Відповісти
А де сама конотопська???
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27.09.2022 18:48 Відповісти
....хуууух, нарешті.....тепер і кацапи потікають самі
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27.09.2022 18:48 Відповісти
чекаю на якусь хрінь від зелепухи..новини якісь дивновідволікаючі..
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27.09.2022 18:50 Відповісти
...а тому хто про це (про цю) нагадав одразу орден...Оце вжарили русню, таким судовим рішенням
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27.09.2022 18:51 Відповісти
Там и сынка ее за жабры взять не мешало,да и как то с дружком его Коболевым все затихло.
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27.09.2022 18:53 Відповісти
Краще б синка її від корита відіпхали, апартія і так нах нікому вже не актуална
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27.09.2022 18:57 Відповісти
💯
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27.09.2022 19:07 Відповісти
Отільки но зараз московитських холопів заборонили? А де судова влади до тих пір була? На Балі відпочивала? В країні війна, а вони таке- мавпи березві.
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27.09.2022 19:18 Відповісти
Подумаешь, напугали... У Витренкиного сыночка, главы Нафтогаза зряплата 20 млн. в месяц, хватит и маманьку содержать.
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27.09.2022 19:32 Відповісти
Правильно оставьте партии Коломойского и Коломойского 2.0 .Что вы там говрили,стадион так стадион? Развод для лохов. Коломойский и Коломойский 2.0 так честней.
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27.09.2022 19:35 Відповісти
Як вона колись казала - за русь усрусь ! А зараза зараз за кого буде всиратись....
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27.09.2022 19:59 Відповісти
Я радий, що заборонили вітренківську колаборантну організацію. але засмучений, що за їх антиукраїнську діяльність нікого, з тих ворогів України, не покарали.
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27.09.2022 20:01 Відповісти
Разом із цією шльонрою треба ще заборонити її виродка синка. Бо завдяки цьому пройдисвіту вітренко, за півроку нафтогаз був повністю розграбований Zeкомандою, і на куплю газу на зиму, вже у компанії тупо немає грошей.
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27.09.2022 21:20 Відповісти
А синулькавітренчихи на посаді, яка має стратегічне значення та отримує не аби яку заробітню платню.
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27.09.2022 22:30 Відповісти
 
 