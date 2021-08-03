"Він - західник, русофоб... Цю тему підкинула СБУ", - Наталя Вітренко про свого сина і голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. ВІДЕО

Колись відомий український політик Наталія Вітренко, відома своїми проросійськими поглядами, назвала свого сина Юрія Вітренка, який обіймає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", західником і русофобом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський та опублікував фрагменти інтерв'ю Вітренко.

"Саму цю тему підкинула СБУ... Мені здається, що Юру не випадково вивели на політичну поверхню. У нас багато в Україні тлумачних людей, молодих людей, а його вивели спеціально в пику мені тому, що дуже боялися реваншу нашої партії... Звичайно, у нього інші цінності, і я не заперечую цього. Він - західник, русофоб", - сказала Вітренко про сина.

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