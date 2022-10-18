Молдова планує придбати системи ППО

Влада Молдови має намір придбати системи протиповітряної оборони.

Про це заявив спікер парламенту Ігор Гросу на пресконференції 18 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

"Ми зрозуміли, що маємо вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони свідчить про те, що росія, на жаль, не поспішає визнавати цей факт (порушення повітряного простору Молдови трьома ракетами – ред.). Нас це не дивує. Це тільки підкріплює наше рішення шукати можливості для того, щоб ми не тільки могли відслідковувати ракети й літальні апарати, які порушують наш повітряний простір, а й могли задіяти системи, які запобігають таким спробам", — сказав Гросу.

Щодо видатків на купівлю систем ППО Гросу зазначив, що оцінкою мають займатися представники міноборони.

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"Я не можу назвати вам цифру. Військові мають провести необхідну оцінку і запропонувати рішення, яке, так, коштуватиме дорого", - сказав спікер.

Раніше міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що москва досі не визнала, що три російські ракети порушили повітряний простір Молдови. "Ми не отримали підтвердження того, що повітряний простір Молдови дійсно був порушений", - сказав міністр.

За його словами, російська сторона "зайняла більш оборонну позицію і вимагає від нас більше деталей, замість того, щоб визнати те, що сталося".

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