Молдова планує придбати системи ППО
Влада Молдови має намір придбати системи протиповітряної оборони.
Про це заявив спікер парламенту Ігор Гросу на пресконференції 18 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.
"Ми зрозуміли, що маємо вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони свідчить про те, що росія, на жаль, не поспішає визнавати цей факт (порушення повітряного простору Молдови трьома ракетами – ред.). Нас це не дивує. Це тільки підкріплює наше рішення шукати можливості для того, щоб ми не тільки могли відслідковувати ракети й літальні апарати, які порушують наш повітряний простір, а й могли задіяти системи, які запобігають таким спробам", — сказав Гросу.
Щодо видатків на купівлю систем ППО Гросу зазначив, що оцінкою мають займатися представники міноборони.
"Я не можу назвати вам цифру. Військові мають провести необхідну оцінку і запропонувати рішення, яке, так, коштуватиме дорого", - сказав спікер.
Раніше міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що москва досі не визнала, що три російські ракети порушили повітряний простір Молдови. "Ми не отримали підтвердження того, що повітряний простір Молдови дійсно був порушений", - сказав міністр.
За його словами, російська сторона "зайняла більш оборонну позицію і вимагає від нас більше деталей, замість того, щоб визнати те, що сталося".
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Ось тільки є нюанси:
1. По-перше, бажання купити та купити - це, як кажуть у нас в Україні 2 величезні різниці. Молдова - маленька, бідна країна. Нещодавно у них була проблема закупити газу на 20 000 000$. Звідки гроші на ППО, вартість якого може перевищити весь бюджет Молдови в 2, а то і 3 рази;
2. По-друге, Захистити Молдову, що за площею меше України в 19.5 раз, та Україну - дві кардинально різні з військової точки зору задачі;
3. По-третє, ППО/ПРО - бувають різні. ЗРК Patriot вартістю в 3 мільярди доларів, та ЗРК Stinger вартістю в 60 000 доларів. Формально і один і другий ПВО. Але думаю пояснювати не потрібно, що це кардинально різні системи!? Кажуть в Молдові не разі не має на озброєнні навіть радянської Ігли;
4. По четверте, Молдова не має спільного кордону з кацапією. Це одночасно спрошчує, та ускладнює завдання для оборони;
5. По-пяте . Не має проблеми виготовити ПВО/ПРО - є проблема політична. Не кожна країна, готова навіть продавати Україні ПВО, не кажучи вже про Молдову;
6. І нарешті, останнє. На озброєнні наших союзників, не має "лишніх" систем ПРО. Їх потрібно зробити, а це все час, а враховуючі складність ******** систем, час не меленький. Нам же вони потрібні, не в кінці 2023 року, і не в березні 2024, а навіть не сьогодні, а вчора. Ось де проблема.
Ще буде цікаво, якщо Молдова за короткий термін знайде більше одиниць, ніж ми.
Вопрос: зачем им ПВО?
Против кого воевать?
Такой численностью даже с ПМР не повоюешь...