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Новини
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Молдова планує придбати системи ППО

молдова,уряд

Влада Молдови має намір придбати системи протиповітряної оборони.

Про це заявив спікер парламенту Ігор Гросу на пресконференції 18 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

"Ми зрозуміли, що маємо вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони свідчить про те, що росія, на жаль, не поспішає визнавати цей факт (порушення повітряного простору Молдови трьома ракетами – ред.). Нас це не дивує. Це тільки підкріплює наше рішення шукати можливості для того, щоб ми не тільки могли відслідковувати ракети й літальні апарати, які порушують наш повітряний простір, а й могли задіяти системи, які запобігають таким спробам", — сказав Гросу.

Щодо видатків на купівлю систем ППО Гросу зазначив, що оцінкою мають займатися представники міноборони.

Також читайте: Три російські крилаті ракети пролетіли над Молдовою під час атаки на Україну

"Я не можу назвати вам цифру. Військові мають провести необхідну оцінку і запропонувати рішення, яке, так, коштуватиме дорого", - сказав спікер.

Раніше міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що москва досі не визнала, що три російські ракети порушили повітряний простір Молдови. "Ми не отримали підтвердження того, що повітряний простір Молдови дійсно був порушений", - сказав міністр.

За його словами, російська сторона "зайняла більш оборонну позицію і вимагає від нас більше деталей, замість того, щоб визнати те, що сталося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові перевірять готовність до реагування й подолання наслідків ядерної катастрофи чи застосування ядерної зброї

Автор: 

Молдова (2066) ППО (3164) росія (65002)


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Топ коментарі
+5
Бойся НАТО трепещи Украина - русские идут *****
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18.10.2022 15:46
+5
А хай зелень роздуплиться і гроші, виділені на дороги, перенаправить на закупку ППО. Та трохи пояса затягне, і перестане мільони собі в кармани пихати.
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18.10.2022 16:12
+3
ППО продаються? А якого дідька тоді Україна їх випрошує у союзників? А не закупляє?
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18.10.2022 15:46
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Закінчимо з кацапами, - подаруємо...
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18.10.2022 15:44 Відповісти
Бойся НАТО трепещи Украина - русские идут - https://www.youtube.com/watch?v=Rs42jRVek-8
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18.10.2022 15:45 Відповісти
Бойся НАТО трепещи Украина - русские идут *****
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18.10.2022 15:46 Відповісти
ППО продаються? А якого дідька тоді Україна їх випрошує у союзників? А не закупляє?
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18.10.2022 15:46 Відповісти
можу тому що в нас війна і економіці триндець? роздуплись трошки, свєта
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18.10.2022 16:01 Відповісти
А хай зелень роздуплиться і гроші, виділені на дороги, перенаправить на закупку ППО. Та трохи пояса затягне, і перестане мільони собі в кармани пихати.
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18.10.2022 16:12 Відповісти
звісно ППО продаються - але там черга на багато років наперед
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18.10.2022 16:16 Відповісти
Ну а чому б, вони не продавались? В цьому світі, майже все можна купити, питання лише в ціні та терміну поставки.
Ось тільки є нюанси:
1. По-перше, бажання купити та купити - це, як кажуть у нас в Україні 2 величезні різниці. Молдова - маленька, бідна країна. Нещодавно у них була проблема закупити газу на 20 000 000$. Звідки гроші на ППО, вартість якого може перевищити весь бюджет Молдови в 2, а то і 3 рази;
2. По-друге, Захистити Молдову, що за площею меше України в 19.5 раз, та Україну - дві кардинально різні з військової точки зору задачі;
3. По-третє, ППО/ПРО - бувають різні. ЗРК Patriot вартістю в 3 мільярди доларів, та ЗРК Stinger вартістю в 60 000 доларів. Формально і один і другий ПВО. Але думаю пояснювати не потрібно, що це кардинально різні системи!? Кажуть в Молдові не разі не має на озброєнні навіть радянської Ігли;
4. По четверте, Молдова не має спільного кордону з кацапією. Це одночасно спрошчує, та ускладнює завдання для оборони;
5. По-пяте . Не має проблеми виготовити ПВО/ПРО - є проблема політична. Не кожна країна, готова навіть продавати Україні ПВО, не кажучи вже про Молдову;
6. І нарешті, останнє. На озброєнні наших союзників, не має "лишніх" систем ПРО. Їх потрібно зробити, а це все час, а враховуючі складність ******** систем, час не меленький. Нам же вони потрібні, не в кінці 2023 року, і не в березні 2024, а навіть не сьогодні, а вчора. Ось де проблема.
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18.10.2022 16:21 Відповісти
Ага, осталось найти 2-10млрд у.е. и дело в шляпе.
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18.10.2022 18:49 Відповісти
Придбавайте. Потім Зеленський буде вимагати подарувати нам ваше ППО.
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18.10.2022 15:47 Відповісти
Собі взяти не можемо, зате вже конкурент намітився.

Ще буде цікаво, якщо Молдова за короткий термін знайде більше одиниць, ніж ми.
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18.10.2022 15:50 Відповісти
Это может вполне быть, но не потому что мы тупим, а потому что многие считают передачу нам любого воорожения как вступление в войну на нашей стороне. То есть по простому ссыкуны
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18.10.2022 15:52 Відповісти
Господи, ви краще нам віддайте все, що маєте. Літаки, ********** радянського зразка до рсзв, танків. Ракети крилаті до літаків. Все це має бути в Молдові. Якщо на вас нападе рашка, то вам гайки, чи з ппо, чи без нього.
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18.10.2022 15:51 Відповісти
перші поставки років через 10. нехай щастить =)
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18.10.2022 15:51 Відповісти
До молдован почало "доходить" що в України за спиною відсидіться не вдасться - може і до них "прилетіть"!
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18.10.2022 15:58 Відповісти
А зачем им ПВО если у них армии нет?
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18.10.2022 16:00 Відповісти
Армия Молдовы - 3 тыс. человек. На бумаге.
Вопрос: зачем им ПВО?
Против кого воевать?
Такой численностью даже с ПМР не повоюешь...
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18.10.2022 16:06 Відповісти
опасаются ударов авиации пымыры??
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18.10.2022 17:39 Відповісти
Хто зі всіх країн найогидніше себе поводить відносно нашої війни ?
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18.10.2022 20:32 Відповісти
 
 