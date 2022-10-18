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Новини Війна
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До літа війна має завершитися, - Буданов

буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що війна з РФ повинна закінчитися до наступного літа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися", - зазначив Буданов, додаючи, що спершу Україна вийде на кордони 1991 року.

Після цього, на думку очільника ГУР МО, почнуться серйозні політичні процеси - від Росії від'єднаються певні регіони.

"Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… тобто там багато дуже кроків", - зауважив Буданов.

Він також додав, що до зими повинні ще відбутися значні відвоювання наших територій українськими воїнами.

"До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите, - зауважив Буданов. - Ну, я сподіваюся, що це може бути Херсон".

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Автор: 

Буданов Кирило (491) розвідка (3857)


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Топ коментарі
+43
Якби не знать що це буданав то цілком прогноз в дусі абрідстовічя. Перший в світі голова розвідки - блогер, млять
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18.10.2022 16:24
+28
лаври арестовича спати спокійно не дають
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18.10.2022 16:28
+17
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18.10.2022 16:38
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У військових не знають коли закінчиться війна а ось, Буданов знає.
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18.10.2022 16:49 Відповісти
Це ж саме говорять всі відомі астрологи. Цікаво, хто у кого "списує" - вони в Буданова чи навпаки
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18.10.2022 16:54 Відповісти
Та вже ж було до вересня!!!
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18.10.2022 16:56 Відповісти
Круто. Но можно в**бать по ТЭЦ Белогорода?
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18.10.2022 16:58 Відповісти
А Буданов - не той хлопака, що в робочий час Жданову у тєлєвізор прогнози пише? Хоча які це прогнози? Це швдше якісь гадання.
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18.10.2022 16:59 Відповісти
Ще 2-3 роки, і все. Класика жанру.
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18.10.2022 17:01 Відповісти
А головний експерд Жданов 25-го лютого зуб давав, що закінчиться за 2-3 дні....
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18.10.2022 17:02 Відповісти
Головный, - Люсян Аферистович, давал две-три недели. Жданов у него зам =)
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18.10.2022 17:07 Відповісти
Будан, иди домой борщ варить, - супруг голодает!
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18.10.2022 17:06 Відповісти
Виявляється, що закінчення війни залежить від слів цього дебіла?
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18.10.2022 17:07 Відповісти
Будет очередное "просто перестать стрелять ?"
Сивоха уже готовится?
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18.10.2022 17:11 Відповісти
да?
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18.10.2022 17:22 Відповісти
круто! 1750 * 0,3 = 525 отримайте
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18.10.2022 17:25 Відповісти
Хотілось вірити але це не правда. Я більш довіряю експертам песимістичним і реалістичним як наприклад Тука. Якщо ракети зараз в кацапів на резервнім запасі лишилися, то китай через північну корею, іран теж по договору продадуть. ( Зневага до союзників, раші тому з маленької літери назви країн пишу) і сировини й коплитуючих щоб виготовляти "сліпі ракети" в москалів десь на 3 роки є. І так само про дрони шахіди, один казав там трошки, вони не більше 200-300 вони закупипли і таке подібне а виявилось згодом інше, коли щоденно вони "прилітають", перша партія мінімум 2700 одиниць приблизно була.
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18.10.2022 17:33 Відповісти
Набридло, що влада нам замилює очі и відучує від критичного мислення.
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18.10.2022 17:42 Відповісти
Буданов заявив, що 1 січня 2023 ЗСУ ввійдуть у Крим. Чекаємо, чи здійсниться прогноз. Якщо ні - то ффтопку Буданова , там Абдристович на нього чекає
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18.10.2022 18:02 Відповісти
Этот прогноз вполне может оказаться правдой. Но тут просто когда генерируешь кучу бреда, то что-то правда.
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18.10.2022 18:28 Відповісти
Буданов - піzун Єрмака. Раніше він "вангував", що до кінця року ми Крим відвоюємо. Краще б він "закрив варєжку" і виконував свої прямі обов'язки для нашої перемоги над русньою.
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18.10.2022 18:27 Відповісти
наснилось
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18.10.2022 18:49 Відповісти
я читаю словосполучення "закінчення війни" і я зразу знаю, що той, хто це каже не збирається перемагати у війні!
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18.10.2022 19:37 Відповісти
наступного літа, якого року блд
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18.10.2022 20:02 Відповісти
Нострадамус ти наш 🧙‍♂️
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18.10.2022 20:18 Відповісти
Ні одної букви не вгадав,шеф. Вже завтра може закінчитися, якщо Україна стане на коліна перед Богом
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18.10.2022 21:30 Відповісти
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