До літа війна має завершитися, - Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що війна з РФ повинна закінчитися до наступного літа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися", - зазначив Буданов, додаючи, що спершу Україна вийде на кордони 1991 року.

Після цього, на думку очільника ГУР МО, почнуться серйозні політичні процеси - від Росії від'єднаються певні регіони.

"Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… тобто там багато дуже кроків", - зауважив Буданов.

Він також додав, що до зими повинні ще відбутися значні відвоювання наших територій українськими воїнами.

"До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите, - зауважив Буданов. - Ну, я сподіваюся, що це може бути Херсон".

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