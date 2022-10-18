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Новости Война
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К лету война должна завершиться, - Буданов

буданов

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что война с РФ должна закончиться к следующему лету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", - отметил Буданов, добавляя, что сначала Украина выйдет на границы 1991 года.

После этого, по мнению главы ГУР МО, начнутся серьезные политические процессы – от России отсоединятся определенные регионы.

"Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию … То есть там очень много шагов", - отметил Буданов.

Он также добавил, что к зиме еще предстоят значительные отвоевания наших территорий украинскими воинами.

"До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите, - заметил Буданов. - Ну, я надеюсь, что это может быть Херсон".

Читайте также: Все действия РФ в войне были предсказуемы, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (455) разведка (4171)


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Топ комментарии
+43
Якби не знать що це буданав то цілком прогноз в дусі абрідстовічя. Перший в світі голова розвідки - блогер, млять
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18.10.2022 16:24
+28
лаври арестовича спати спокійно не дають
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18.10.2022 16:28
+17
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18.10.2022 16:38
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Страница 2 из 2
У військових не знають коли закінчиться війна а ось, Буданов знає.
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18.10.2022 16:49 Ответить
Це ж саме говорять всі відомі астрологи. Цікаво, хто у кого "списує" - вони в Буданова чи навпаки
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18.10.2022 16:54 Ответить
Та вже ж було до вересня!!!
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18.10.2022 16:56 Ответить
Круто. Но можно в**бать по ТЭЦ Белогорода?
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18.10.2022 16:58 Ответить
А Буданов - не той хлопака, що в робочий час Жданову у тєлєвізор прогнози пише? Хоча які це прогнози? Це швдше якісь гадання.
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18.10.2022 16:59 Ответить
Ще 2-3 роки, і все. Класика жанру.
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18.10.2022 17:01 Ответить
А головний експерд Жданов 25-го лютого зуб давав, що закінчиться за 2-3 дні....
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18.10.2022 17:02 Ответить
Головный, - Люсян Аферистович, давал две-три недели. Жданов у него зам =)
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18.10.2022 17:07 Ответить
Будан, иди домой борщ варить, - супруг голодает!
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18.10.2022 17:06 Ответить
Виявляється, що закінчення війни залежить від слів цього дебіла?
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18.10.2022 17:07 Ответить
Будет очередное "просто перестать стрелять ?"
Сивоха уже готовится?
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18.10.2022 17:11 Ответить
да?
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18.10.2022 17:22 Ответить
круто! 1750 * 0,3 = 525 отримайте
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18.10.2022 17:25 Ответить
Хотілось вірити але це не правда. Я більш довіряю експертам песимістичним і реалістичним як наприклад Тука. Якщо ракети зараз в кацапів на резервнім запасі лишилися, то китай через північну корею, іран теж по договору продадуть. ( Зневага до союзників, раші тому з маленької літери назви країн пишу) і сировини й коплитуючих щоб виготовляти "сліпі ракети" в москалів десь на 3 роки є. І так само про дрони шахіди, один казав там трошки, вони не більше 200-300 вони закупипли і таке подібне а виявилось згодом інше, коли щоденно вони "прилітають", перша партія мінімум 2700 одиниць приблизно була.
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18.10.2022 17:33 Ответить
Набридло, що влада нам замилює очі и відучує від критичного мислення.
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18.10.2022 17:42 Ответить
Буданов заявив, що 1 січня 2023 ЗСУ ввійдуть у Крим. Чекаємо, чи здійсниться прогноз. Якщо ні - то ффтопку Буданова , там Абдристович на нього чекає
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18.10.2022 18:02 Ответить
Этот прогноз вполне может оказаться правдой. Но тут просто когда генерируешь кучу бреда, то что-то правда.
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18.10.2022 18:28 Ответить
Буданов - піzун Єрмака. Раніше він "вангував", що до кінця року ми Крим відвоюємо. Краще б він "закрив варєжку" і виконував свої прямі обов'язки для нашої перемоги над русньою.
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18.10.2022 18:27 Ответить
наснилось
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18.10.2022 18:49 Ответить
я читаю словосполучення "закінчення війни" і я зразу знаю, що той, хто це каже не збирається перемагати у війні!
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18.10.2022 19:37 Ответить
наступного літа, якого року блд
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18.10.2022 20:02 Ответить
Нострадамус ти наш 🧙‍♂️
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18.10.2022 20:18 Ответить
Ні одної букви не вгадав,шеф. Вже завтра може закінчитися, якщо Україна стане на коліна перед Богом
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18.10.2022 21:30 Ответить
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