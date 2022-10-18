К лету война должна завершиться, - Буданов

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что война с РФ должна закончиться к следующему лету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", - отметил Буданов, добавляя, что сначала Украина выйдет на границы 1991 года.

После этого, по мнению главы ГУР МО, начнутся серьезные политические процессы – от России отсоединятся определенные регионы.

"Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию … То есть там очень много шагов", - отметил Буданов.

Он также добавил, что к зиме еще предстоят значительные отвоевания наших территорий украинскими воинами.

"До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите, - заметил Буданов. - Ну, я надеюсь, что это может быть Херсон".

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