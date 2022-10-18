Україна працює над розширенням доступу до матеріалів супутникового центру ЄС, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до Ради Євросоюзу щодо розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС.
Про це він повідомив на брифінгу для українських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Окремою темою, яку я порушив перед європейськими колегами, було розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС. Ми вже отримуємо дуже якісні та детальні знімки від Європейського Союзу і вони нам дуже допомагають. Працюємо над розширенням цієї співпраці", - сказав глава української дипломатії.
Кулеба підкреслив, що підтримка України – це не благодійність, це найкраща інвестиція в європейську безпеку та безпеку партнерів. Він зауважив, що з їхньою підтримкою Україна знешкодить російську терористичну загрозу для Європи та захистить стабільність і добробут кожної європейської родини, щоб європейським урядам не довелося це робити пізніше самим.
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