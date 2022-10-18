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Україна працює над розширенням доступу до матеріалів супутникового центру ЄС, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до Ради Євросоюзу щодо розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС.

Про це він повідомив на брифінгу для українських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окремою темою, яку я порушив перед європейськими колегами, було розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС. Ми вже отримуємо дуже якісні та детальні знімки від Європейського Союзу і вони нам дуже допомагають. Працюємо над розширенням цієї співпраці", - сказав глава української дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдяки "народному супутнику" підтримка з космосу дає результати на полі бою. За 2 дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт, - Резніков

Кулеба підкреслив, що підтримка України – це не благодійність, це найкраща інвестиція в європейську безпеку та безпеку партнерів. Він зауважив, що з їхньою підтримкою Україна знешкодить російську терористичну загрозу для Європи та захистить стабільність і добробут кожної європейської родини, щоб європейським урядам не довелося це робити пізніше самим.

Автор: 

супутник (294) Євросоюз (13358) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Стопе! Агов, а як жеж супутник імені Притули??? Він жеж був супер-пупер найкращий був, нє?? Здається, спалився і Притула і ЗЕлень..
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18.10.2022 17:29
+8
А как же молебны на "спутник Притулы"? Шоу закончилось?
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18.10.2022 17:30
+5
А як же народний супутник? Чи то щось інше?
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18.10.2022 17:30
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Стопе! Агов, а як жеж супутник імені Притули??? Він жеж був супер-пупер найкращий був, нє?? Здається, спалився і Притула і ЗЕлень..
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18.10.2022 17:29 Відповісти
А як же ж супутник притули, який один перевершив всі світові супутники ?
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18.10.2022 21:08 Відповісти
А як же народний супутник? Чи то щось інше?
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18.10.2022 17:30 Відповісти
А как же молебны на "спутник Притулы"? Шоу закончилось?
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18.10.2022 17:30 Відповісти
Доступ до супутникових матеріалів з кротами в ОПі?
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18.10.2022 17:34 Відповісти
Притула , давай зі своїми падєльніками та родичами ригами хамутінніками як хочеш а гроші повертай. Бо те як на київських каштанах красиво листочки висять, ви зможете відчути самі.
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18.10.2022 17:41 Відповісти
Пагодь. Заявляти таке публічно про купівлю супутників, я не думаю що від тієї ж компанії у якої купили та взяли в оренду не було б ніякої заяви що це не відповідає дійсності. А ще б у Залужного не виникло ніяких питань. Читав що у того супутника інший тип скану і типу він виявляє техніку навіть у хмарну погоду. Можливо це щось інше. Не спішіть гнати на чувака, якому довіряє купа людей. Якби щось було б не так думаю гівно забурлило б значно раніше.
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18.10.2022 17:49 Відповісти
Так.Те,що купа буратін продовжує нести гроші шахраю,говорить про перспективність проекту "Притула".
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18.10.2022 17:57 Відповісти
Так рішення купувати той супутник приймав не Залужний. а Єрьмак, Блуданов та Рєзніков. До речі, ніхто майже не звернув увагу, що Притула, Чмут та представники інших "правильних фондів" зустрічалися з владою в кулуарах ВР напередодні Дня Незалежності в ВР і там можливо Притула і отримав добро на укладення угоди з господіном Поляковим щодо купівлі того супутника.
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18.10.2022 18:33 Відповісти
"репортаж" був тільки в фейсбуці від одного з "слуг" та власника благодійного фонду пана Грищенка здається, там дууже цікаві фотки, особливо в очі попало задоволено "літцо" пана геть!манцева, який там був присутнім.
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18.10.2022 18:35 Відповісти
Тут питання в тому - а чи знає та компанія про те, що у громадян України є питання до Притули щодо супутника? Цілком вірогідно що - ні.
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18.10.2022 18:50 Відповісти
Притулин супутник вже здувся ?
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18.10.2022 18:29 Відповісти
ША!
"Супутник Притули" не за для матеріалів купували, а за для ПІАРУ!
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18.10.2022 20:20 Відповісти
Я згадав новину яка була перед цим. Резніков заявляв що супутник уже себе окупив і за два дні було виявлено 60 одиниць техніки чи щось таке. Так що тут або ми щось не доганяємо або тут ціла теорія зговору а правильним людям сказали мовчати. Доречі жодних знімків хоча б для прикладу з тих супутників ніхто не показав. Сподіваюсь що на це є теж якась причина. Зрадо@обити ой як не хочеться...
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19.10.2022 00:33 Відповісти
 
 