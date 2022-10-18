ЗСУ знищили три склади з боєприпасами росіян, - ОК "Південь"

Обстановка на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контроль та ініціативу тримають Сили оборони.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Сил оборони продовжують активні бойові дії по звільненню територій та стабілізаційні заходи у вже звільнених населених пунктах.

Ворог намагається тримати оборону та здійснює вогневе ураження по позиціях підрозділів Сил оборони з метою стримування наших наступальних дій. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Тривають спроби відновити активний рух через річку Дніпро.

Окупанти продовжують повітряну розвідку, збираючи дані про положення підрозділів Сил оборони, місця знаходження важливих стратегічних об’єктів та для корегування вогневого ураження.

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Протягом ночі, ворог обстрілював наші позиції, прилеглі до лінії фронту громади, віддалені тилові регіони із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Перед опівночі ворог атакував Миколаївщину ударними безпілотниками типу "Shahed-136". 5 баражуючих боєприпасів збито силами протиповітряної оборони.

Серед ночі по Миколаївському району ворог завдав ракетного удару зенітно-ракетними системами С-300. Через пошкодження об’єкту критичної інфраструктури, обласний центр лишився без світла, але на ранок все відновили.

Від влучання сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої людини. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

В Центральному районі обласного центру пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, сквер та торгові павільйони.

З важкої артилерії 152 калібру та реактивних систем залпового вогню "Град" ворог гатив по території Мирівської громади Нікопольщини. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали агропідприємство, лінії електропередач та вежа мобільного зв'язку. Людських втрат та постраждали немає.

Парою гелікоптерів Мі-8, ворог опівночі наніс авіаційний удар по позиціях наших підрозділів в Бериславському районі Херсонщини. Втрат немає.

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Нашим ракетно-зенітним підрозділом повітряних сил сьогодні вранці, в Бериславському районі Херсонщини збито ворожий штурмовик Су-25.

Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом ночі, завдавали ударів по складах боєприпасів, позиціях ворога, районах зосередження живої сили та техніки. Всього виконали близько сотні вогневих завдань та зменшили вороже військо на 20 рашистів, а також відмінусували реактивну систему залпового вогню "Град", броньовану машину, буксировану гаубицю 122 калібру та знищили 3 склади з боєприпасами. Решта втрат ворога дорозвідуються.

Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 8 кораблі та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 великих десантних кораблі та 2 носія крилатих ракет, споряджені півтора десятками "Калібрів", в готовності до застосування.

Ворог продовжує масовані атаки дронами та ракетами повітряного й морського базування по усієї території України. Тому, небезпека ударів залишається стабільно високою.

Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання обстановки в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту", - йдеться у повідомленні.