Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що МОУ щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік.
Про це Міноборони повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі", - зазначив Резніков, коментуючи рішення Верховної Ради збільшити військові видатки загального фонду держбюджету на 386,86 млрд грн.
Зокрема, йдеться про грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби.
"Це важливий елемент стійкості нашої оборони. Дякую усім парламентарям, які проголосували і підтримали бюджет", - наголосив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ти, падло, восени знайшов в армії "надлишкове майно", яке збирався пустити "з молотка"...
А у січні, при тобі, курва, на "велике крадівництво" з армії перекинули 50млрд...
Чи думаєш, що всі забули, а війна все спише?
дбати треба про завтрашній день, тоді діти твої не будуть змушені платити твої борги
чого ми волонтеркою збираємо речі, які мали закупляти ВИ, пане Рєзніков?
Так может быть, раньше стоило больше тратить?!
Хотіли рогатками грати в вайнушку?