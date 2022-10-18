Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що МОУ щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік.

Про це Міноборони повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі", - зазначив Резніков, коментуючи рішення Верховної Ради збільшити військові видатки загального фонду держбюджету на 386,86 млрд грн.

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Зокрема, йдеться про грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби.

"Це важливий елемент стійкості нашої оборони. Дякую усім парламентарям, які проголосували і підтримали бюджет", - наголосив міністр.