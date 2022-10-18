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Новини Війна
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Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік, - Резніков

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що МОУ щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік.

Про це Міноборони повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі", - зазначив Резніков, коментуючи рішення Верховної Ради збільшити військові видатки загального фонду держбюджету на 386,86 млрд грн.

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Зокрема, йдеться про грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби.

"Це важливий елемент стійкості нашої оборони. Дякую усім парламентарям, які проголосували і підтримали бюджет", - наголосив міністр.

Автор: 

Міноборони (7332) фінансування (3103) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+25
На 1 місяць великого крадівництва виділяли стільки, скільки на армію за рік
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18.10.2022 18:17
+21
Ну І що??! А ж ви були при владі з 2019??? Хто не дозволяв оборону вивести в приорітети? І витрачати не корупційний асфальт, а на оборону?.?
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18.10.2022 18:21
+19
Чомусь згадалось-хто відмовляється годувати власну армію годуватиме чужу...
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18.10.2022 18:15
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от про інші потреби подробніше... по пунктах..
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18.10.2022 18:13 Відповісти
Чомусь згадалось-хто відмовляється годувати власну армію годуватиме чужу...
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18.10.2022 18:15 Відповісти
На 1 місяць великого крадівництва виділяли стільки, скільки на армію за рік
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18.10.2022 18:17 Відповісти
от дивина!
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18.10.2022 18:19 Відповісти
Ну І що??! А ж ви були при владі з 2019??? Хто не дозволяв оборону вивести в приорітети? І витрачати не корупційний асфальт, а на оборону?.?
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18.10.2022 18:21 Відповісти
так купите безпилотники и ракеты, как кацапы...
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18.10.2022 18:22 Відповісти
А сколько бы спасли жизней если бы бабки не на крадивництво, а на оборону тратили. Зеленое дурачье просто игнорировало тот факт, что вона идет с 14 года и она не заканчивается в голове Голобородько.
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18.10.2022 18:25 Відповісти
Они не игнорировали, они просто пиз.ли бабки, через асфальт, абсолютно сознательно.
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18.10.2022 20:18 Відповісти
краще б він цього не казав
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18.10.2022 18:28 Відповісти
Зате "бубочка" не втрачав 7млрд щомісяця, коли не розповів про можливе вторгнення і запобіг паніці! Та й бородата бабця не бідкувала на "великому крадівництві"!
А ти, падло, восени знайшов в армії "надлишкове майно", яке збирався пустити "з молотка"...
А у січні, при тобі, курва, на "велике крадівництво" з армії перекинули 50млрд...

Чи думаєш, що всі забули, а війна все спише?
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18.10.2022 18:30 Відповісти
кацман пропонує здатися та класти асхвальт???
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18.10.2022 18:32 Відповісти
Рэзніков валить режим великих будівниторів ?Адвокат знає коли починати готувати відмазки длясебе у Кабміні ....
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18.10.2022 18:39 Відповісти
Бо якби тоді кошти вкладали в оборону, а не на примхи зеленських бариг, то зараз би не було таких втрат і витрат!
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18.10.2022 18:39 Відповісти
Рєзніков думає, а скільки би доріг могли побудувати
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18.10.2022 18:43 Відповісти
А серед цієї суми я надіюся є витрати на власні розробки, правда
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18.10.2022 18:45 Відповісти
не тра хвастатися
дбати треба про завтрашній день, тоді діти твої не будуть змушені платити твої борги

чого ми волонтеркою збираємо речі, які мали закупляти ВИ, пане Рєзніков?
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18.10.2022 18:47 Відповісти
"Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік".
Так может быть, раньше стоило больше тратить?!
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18.10.2022 18:48 Відповісти
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18.10.2022 18:50 Відповісти
Очнись Резников, в соседней теме депутат-застройщик, дает взятку госслужащему, аж 22 млн евро. И это лишь одна взятка. А сколько таких по всей стране?
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18.10.2022 18:59 Відповісти
****** , нет слов ...........................А КТО ВАМ ЗЕЛЕНЫМ ИДИОТАМ МЕШАЛ АРМИЮ ФИНАНСИРОВАТЬ ?????
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18.10.2022 19:01 Відповісти
асфальт
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18.10.2022 19:28 Відповісти
А можно узнать, сколько выделяли?Или только на суде узнаем?
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18.10.2022 19:07 Відповісти
ты, зеленая плесень, забыл ежемесячный ущерб добавить, который наносит русня.
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18.10.2022 19:27 Відповісти
Доходить " зЕ бОБИКАМ" НА ЖАЛЬ з запізненням..
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18.10.2022 19:29 Відповісти
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18.10.2022 19:59 Відповісти
А що так мін.рєз здивувався?
Хотіли рогатками грати в вайнушку?
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18.10.2022 20:06 Відповісти
чем вы три года занимались утырки все знают
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18.10.2022 20:15 Відповісти
Хочешь мира, готовься к войне. ****..
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18.10.2022 20:19 Відповісти
Так треба було фінансувати усі 3 роки каденції Зеленського. А ви всі дурня валяли.
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18.10.2022 21:49 Відповісти
Зеленского?
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18.10.2022 22:26 Відповісти
 
 