В ООН розробили план підготовки прифронтових районів України до зими

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань розробили план підготовки прифронтових районів України до зими.

Про це повідомила у вівторок постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун на брифінгу у штаб-кватирі Організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми розробили окремий і дуже конкретний, детальний план підготовки до зими, який я передала прем'єр-міністрові, міністру регіонального розвитку, віцепрем'єр-міністру і так далі - як на національному рівні, так і на рівні областей, бо саме на місцях розробляються оперативні плани", - зазначила вона.

За словами Браун, першочергові напрямки діяльності гуманітарних організацій – "це індивідуальні домогосподарства, ремонти, ковдри, матраци, зимовий одяг, продукти харчування, генератори для деяких лікарень; ЮНІСЕФ підтримує школи".

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"Тож ми робимо базові речі, які знадобляться кожному (у зоні бойових дій та прифронтових районах України – ред.) для того, щоб мати безпечне, гідне і тепле місце для проживання протягом зимових місяців", - сказала вона, заначивши, що пошкодження електростанцій ускладнює розв’язання цієї проблеми.

Браун зауважила, що регулярно звертається до обох сторін по дозвіл щодо переміщення через лінію фронту для надання допомоги постраждалим.

"Ми отримуємо позитивну відповідь від української сторони, а Російська Федерація поки що не надала нам такого дозволу. Я сподіваюся, що це станеться до початку зимових місяців", - додала вона.

За словами координаторки, загалом на терміновий заклик щодо гуманітарної допомоги Україні було зібрано 2,9 млрд доларів – це друга найбільша сума "за закликом" в історії ООН після того, як Ємен у 2019 році отримав 3,6 млрд доларів.

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"Це підтримка народу України з боку держав-членів і приватного сектору, а також свідчення довіри до гуманітарної спільноти, міжнародної і національної", - зауважила Браун. Тільки приватний сектор, уточнила вона, виділив на гуманітарні цілі в Україні 500 млн доларів.