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Новини Війна
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В ООН розробили план підготовки прифронтових районів України до зими

оон

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань розробили план підготовки прифронтових районів України до зими.

Про це повідомила у вівторок постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун на брифінгу у штаб-кватирі Організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми розробили окремий і дуже конкретний, детальний план підготовки до зими, який я передала прем'єр-міністрові, міністру регіонального розвитку, віцепрем'єр-міністру і так далі - як на національному рівні, так і на рівні областей, бо саме на місцях розробляються оперативні плани", - зазначила вона.

За словами Браун, першочергові напрямки діяльності гуманітарних організацій – "це індивідуальні домогосподарства, ремонти, ковдри, матраци, зимовий одяг, продукти харчування, генератори для деяких лікарень; ЮНІСЕФ підтримує школи".

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"Тож ми робимо базові речі, які знадобляться кожному (у зоні бойових дій та прифронтових районах України – ред.) для того, щоб мати безпечне, гідне і тепле місце для проживання протягом зимових місяців", - сказала вона, заначивши, що пошкодження електростанцій ускладнює розв’язання цієї проблеми.

Браун зауважила, що регулярно звертається до обох сторін по дозвіл щодо переміщення через лінію фронту для надання допомоги постраждалим.

"Ми отримуємо позитивну відповідь від української сторони, а Російська Федерація поки що не надала нам такого дозволу. Я сподіваюся, що це станеться до початку зимових місяців", - додала вона.

За словами координаторки, загалом на терміновий заклик щодо гуманітарної допомоги Україні було зібрано 2,9 млрд доларів – це друга найбільша сума "за закликом" в історії ООН після того, як Ємен у 2019 році отримав 3,6 млрд доларів.

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"Це підтримка народу України з боку держав-членів і приватного сектору, а також свідчення довіри до гуманітарної спільноти, міжнародної і національної", - зауважила Браун. Тільки приватний сектор, уточнила вона, виділив на гуманітарні цілі в Україні 500 млн доларів.

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Пункт перший - переміщення рашистів на кордони 91 року, я сподіваюсь?
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18.10.2022 22:52 Відповісти
Лучше дать Украине дальнобойное ракетное оружие, чтобы парашники на своей шкуре почувствовали зиму без отопления, света и воды. А морозы в Параше сильнее, чем в Украине.
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18.10.2022 22:55 Відповісти
Дед бидон не разрешит бить по Параше даже нашими ракетами, если бы они были. Боится какой- то там "эскалации". Вот когда кацапы нам все электростанции вынесут и люди начнут гибнуть от холода, и весь мир включая избирателей США начнет на него косо смотреть, тогда может быть зашевелится.
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19.10.2022 00:27 Відповісти
Своїм виборцям вони впарять, що тут все чудово, от під час Голодомору NYT доводило що в Україні все чудово. Зараз виборці в США впевнені, що у нас повно зброї від США, а деяк навіть, що ми його продаємо, забагато же.
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19.10.2022 01:05 Відповісти
Если бы "Громы" и другие ракетные программы враги и предатели, сидящие сейчас на Банковой не закатали в асфальт, никто бы американских дидов не спрашивал, а уже 24 февраля дедушка Членин поджарился бы в своём мавзолее до хрустящей корочки вместе с дедушкой Сралиным и другими упырями, которые там лежат.
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19.10.2022 08:37 Відповісти
Особенно умиляет « равный подход» к агрессору РФ и жертве Украине.

Они очень жалуют , что нет доступа на территорию рф.

Хотя деньги собирали на помощь Украине.
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19.10.2022 07:40 Відповісти
 
 