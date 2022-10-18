В ООН разработали план подготовки прифронтовых районов Украины к зиме

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов был разработан план подготовки прифронтовых районов Украины к зиме.

Об этом сообщила во вторник постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун на брифинге в штаб-квартире Организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы разработали отдельный и очень конкретный, подробный план подготовки к зиме, который я передала премьер-министру, министру регионального развития, вице-премьер-министру и так далее – как на национальном уровне, так и на уровне областей, потому что именно на местах разрабатываются оперативные планы", – отметила она.

По словам Браун, первоочередные направления деятельности гуманитарных организаций – "это индивидуальные домохозяйства, ремонты, одеяла, матрасы, зимняя одежда, продукты питания, генераторы для некоторых больниц; ЮНИСЕФ поддерживает школы".

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"Итак, мы делаем базовые вещи, которые понадобятся каждому (в зоне боевых действий и прифронтовых районах Украины. – Ред.) для того, чтобы иметь безопасное, достойное и теплое место для проживания на протяжении зимних месяцев", - сказала она, отметив, что повреждение электростанций усложняет решение этой проблемы.

Браун заметила, что регулярно обращается к обеим сторонам за разрешением на перемещение через линию фронта для оказания помощи пострадавшим.

"Мы получаем положительный ответ от украинской стороны, а Российская Федерация пока не предоставила нам такого разрешения. Я надеюсь, что это произойдет до начала зимних месяцев", – добавила она.

По словам координатора, всего на срочный призыв о гуманитарной помощи Украине было собрано 2,9 млрд долларов – это вторая самая большая сумма "по призыву" в истории ООН после того, как Йемен в 2019 году получил 3,6 млрд долларов.

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"Это поддержка народа Украины со стороны государств-членов и частного сектора, а также свидетельство доверия к гуманитарному сообществу, международному и национальному", - отметила Браун. Только частный сектор, уточнила она, выделил на гуманитарные цели в Украине 500 млн долларов.