Кабмін запускає програму "Відновлення" у межах роботи Фонду енергоефективності, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України на засіданні 18 жовтня затвердив постанову, яка передбачає запуск програми "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив урядовий портал.
Кошти фонду, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, можуть спрямовувати на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених унаслідок військової агресії Росії.
Окрім того, як ідеться в релізі, уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 300 млн грн для Харківської області та 36,9 млн грн для міста Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.
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Краще б відновленням займався Захід без допуска до грошей ЗЕленої банди.
А чому не "Велике оновлення"?