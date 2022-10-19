Кабмін запускає програму "Відновлення" у межах роботи Фонду енергоефективності, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 жовтня затвердив постанову, яка передбачає запуск програми "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив урядовий портал.

Кошти фонду, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, можуть спрямовувати на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених унаслідок військової агресії Росії.



Окрім того, як ідеться в релізі, уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 300 млн грн для Харківської області та 36,9 млн грн для міста Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

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