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Кабмін запускає програму "Відновлення" у межах роботи Фонду енергоефективності, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 жовтня затвердив постанову, яка передбачає запуск програми "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив урядовий портал.

Кошти фонду, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, можуть спрямовувати на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених унаслідок військової агресії Росії.

Окрім того, як ідеться в релізі, уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 300 млн грн для Харківської області та 36,9 млн грн для міста Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів 18 жовтня в Україні пошкоджено шість об’єктів енергетики, - Шмигаль

Автор: 

енергоефективність (492) Шмигаль Денис (4565) відбудова (354)


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Знов якийсь мутний фонд.

Краще б відновленням займався Захід без допуска до грошей ЗЕленої банди.
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19.10.2022 01:01 Відповісти
Кольор "банди" - не суттєво. Суттєво, аби наших дітлахів безневинних болотні прийдешні півнінічні монстри не вбивали, жінок наших любих не гвалтували, не знущалися над чемними старими-немічними. Суттєво - НАША ПЕРЕМОГА!!!
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19.10.2022 01:10 Відповісти
Тобто ти не бачиш зв'язку між загибеллю українців і, скажімо, розминуванням Чонгару, перекиданням оборонного бюджету на корупційні схеми, згортанням програм розробки і виробництва озброєнь.
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19.10.2022 02:59 Відповісти
О , почалося!! Починають пиляти бюджет із подвоєною силою.
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19.10.2022 04:39 Відповісти
Очолить програму "Оновлення" невтомний Андрій Пєрдак.
А чому не "Велике оновлення"?
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19.10.2022 07:06 Відповісти
Знов гроші комусь потрібни на "Ламбардіні"
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19.10.2022 07:59 Відповісти
До 24.02 клали асфальт, потом прилетают ракеты и мопеды- ремонтуем асфальт кладем новый. Так може замисть асфальту ППО ..... ты шо порохобот.
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19.10.2022 09:54 Відповісти
 
 