Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому 22 млн євро хабаря: Витріщив очі від такого нахабства, а потім пішов у НАБУ

Нардеп VIII скликання Максим Микитась дійсно намагався дати 22 млн євро хабаря Борису Філатову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, ​​ви вже прочитали цю новину. … Так, підтверджую, це - правда. Як особа процесуальна і під підпискою про конфіденційність, я не особливо вдаватимуся в деталі. Розповім лише про свої мотиви", - зазначив він.

Далі він перераховує свої мотиви:

1. Нечесно і погано красти в країні, що захлинається від крові.

2. Якщо ми хочемо, щоб нашим дітям і онукам дісталася успішна і справедлива держава, якою хочеться пишатися, то кожен із нас має докласти до цього особистих зусиль. У тому числі, борючись із корупцією.

3. Я не брав і не беру участі у жодних оперативних "комбінаціях" правоохоронних органів. Просто, коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції".

4. Після цієї історії, сподіваюся, що всякі шахраї нарешті перестануть лізти до мене з непристойними пропозиціями, а деякі мої підлеглі все-таки зрозуміють, що якщо хтось прокрадеться, то я нікого не прикриватиму.

5. Окрім цього, тепер будь-яка політична та медійна падаль не зможе танцювати на моєму чесному імені, розповідаючи, що я краду на кіосках, цвинтарях та фарбуванні під'їздів.

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"Останнє. Я багато грішив у цьому житті. Але коли на Страшному Суді мене запитають, що я зробив правильного і, водночас, веселого, то з усмішкою я відповім: "Хлопчик Боря відмовився від найрекорднішого в Україні хабаря у 22 мільйони вбитих єнотів. Хоча й дуже хотілося залишити її собі", - резюмує Філатов.





