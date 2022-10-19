УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5099 відвідувачів онлайн
Новини Події
13 154 31
НАБУ (3421) хабар (3983) Філатов (417) Максим Микитась (150)

Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому 22 млн євро хабаря: Витріщив очі від такого нахабства, а потім пішов у НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

філатов

Нардеп VIII скликання Максим Микитась дійсно намагався дати 22 млн євро хабаря Борису Філатову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, ​​ви вже прочитали цю новину. … Так, підтверджую, це - правда. Як особа процесуальна і під підпискою про конфіденційність, я не особливо вдаватимуся в деталі. Розповім лише про свої мотиви", - зазначив він.

Далі він перераховує свої мотиви:

1. Нечесно і погано красти в країні, що захлинається від крові.

2. Якщо ми хочемо, щоб нашим дітям і онукам дісталася успішна і справедлива держава, якою хочеться пишатися, то кожен із нас має докласти до цього особистих зусиль. У тому числі, борючись із корупцією.

3. Я не брав і не беру участі у жодних оперативних "комбінаціях" правоохоронних органів. Просто, коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції".

4. Після цієї історії, сподіваюся, що всякі шахраї нарешті перестануть лізти до мене з непристойними пропозиціями, а деякі мої підлеглі все-таки зрозуміють, що якщо хтось прокрадеться, то я нікого не прикриватиму.

5. Окрім цього, тепер будь-яка політична та медійна падаль не зможе танцювати на моєму чесному імені, розповідаючи, що я краду на кіосках, цвинтарях та фарбуванні під'їздів.

Також читайте: Екснардепа Микитася викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова: Пропонував 22 млн євро, - НАБУ

"Останнє. Я багато грішив у цьому житті. Але коли на Страшному Суді мене запитають, що я зробив правильного і, водночас, веселого, то з усмішкою я відповім: "Хлопчик Боря відмовився від найрекорднішого в Україні хабаря у 22 мільйони вбитих єнотів. Хоча й дуже хотілося залишити її собі", - резюмує Філатов.


Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому 22 млн євро хабаря: Витріщив очі від такого нахабства, а потім пішов у НАБУ 01
Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому 22 млн євро хабаря: Витріщив очі від такого нахабства, а потім пішов у НАБУ 02

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Філатов відразу зрозумів, що це підстава.
показати весь коментар
19.10.2022 09:00
+13
А на Микитасі мабудь була закреплена прослушка
показати весь коментар
19.10.2022 09:04
+12
Микитась настільки зашкварений, що треба було бути ідіотом, щоб мати з ним справу. Але вражає нахабство цього Микитася. Невже він настільки впевнений, що Татаров і ОП все закриють?
показати весь коментар
19.10.2022 09:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Філатов відразу зрозумів, що це підстава.
показати весь коментар
19.10.2022 09:00 Відповісти
Місто Дніпро при команді Філатова до масштабного вторгення ставало європейським містом по всім показникам
показати весь коментар
19.10.2022 10:26 Відповісти
Ну да, за парковку люди платят на Кипр филатову, облагородил улочки возле ресторанов своих дружков. А центральный проспект весь в ямах и без тротуаров и машины напихана везде чтоб этому пи..у и его дружкам не платить 20гривееь в час. Очень по европейски.
показати весь коментар
19.10.2022 11:07 Відповісти
Що я щойно прочитав?..
показати весь коментар
19.10.2022 09:02 Відповісти
Оду філатова собі коханому.
показати весь коментар
19.10.2022 09:06 Відповісти
А на Микитасі мабудь була закреплена прослушка
показати весь коментар
19.10.2022 09:04 Відповісти
Микитась настільки зашкварений, що треба було бути ідіотом, щоб мати з ним справу. Але вражає нахабство цього Микитася. Невже він настільки впевнений, що Татаров і ОП все закриють?
показати весь коментар
19.10.2022 09:04 Відповісти
О! А філатов не ідіот.
показати весь коментар
19.10.2022 09:07 Відповісти
Идет большая ИГРА Татаров, Микитась, ДБР уголовное дело против каких то мужиков, что отжимали Укрбуд... И в самый разгар скандала и что самое главное войны( когда никто реально в Украину денег не даст), фактически подследственный Мыкытась идет пропонувати 22 ляма взяток по "собственной" воле? Смешно. Цырк.
показати весь коментар
19.10.2022 12:22 Відповісти
Микитась не до того звернувся. Філатов цього питання не вирішує
показати весь коментар
19.10.2022 09:04 Відповісти
тепер микитася з "прослушкою" потрібно відправити до фуйла
показати весь коментар
19.10.2022 09:06 Відповісти
Обнулити Микитася --- гроші на фронт .
показати весь коментар
19.10.2022 09:09 Відповісти
Які гроші? Там немає ще ніяких грошей. Він почав ділити шкуру не вбитого ведмідя. Пояснюю. Якийсь там банк європейський, готовий видати кредит в 220 млн. євро на будівництво станції метро в дніпрі. Цей мундель, прийшов до Філатова з тим, щоб той дав йому виграти тендер. А в замін обіцяв відкат в розмірі 10% від цього кредиту, які буде виплачувати на протязі 5 років. Якось так😀 Тому Філатов і відмовився. Був би там кеш, то взяв би.
показати весь коментар
19.10.2022 09:28 Відповісти
Я мав в виду шо за такі продєлки -- Микитась же не злидар --- конфіскація нажитого непосильним трудом -- і на фронт .
показати весь коментар
19.10.2022 10:36 Відповісти
Шуткуєте? Все вкрадене у України бабло заноситься в пліснявий общак, а потім беня з дерьмаком рІшають, кому скільки.
показати весь коментар
19.10.2022 10:59 Відповісти
А НАБУ -- вони ж наче самостіині .
показати весь коментар
19.10.2022 11:01 Відповісти
Наче. Та не вони вирок виносять. Суд портнова-татарова, ну і малюськи.
Трухіна, он, і за кермом не було, він у лісі гуляв. І плювати на свідчення та відео.
показати весь коментар
19.10.2022 11:34 Відповісти
Суди в нас як держава в державі .
показати весь коментар
19.10.2022 11:57 Відповісти
Из всех застройщиков Киева микитась самая наглая и подлая персона.
показати весь коментар
19.10.2022 09:16 Відповісти
зато Укрбуд всегда строил кирпичные дома на века а не из говно - шлабоблков
показати весь коментар
19.10.2022 12:34 Відповісти
Цегляних будинків давно ніхто не будує. Практично усе житло зараз каркасно-монолітний залізобетон. І матеріал стінового заповнення залежить від класу будинку, а не від того, хто його будує. Для житла класу "преміум" це буде цегла/кератерм, а для соціального житла класу "економ" - блоки з газобетону. Шлакоблоки в житловому будівництві практично не використовуються.
показати весь коментар
19.10.2022 18:22 Відповісти
А чому саме 22, а не 20, чи 25? Чи микитась чайові собі відстібнув? Ну, а мальчік боря молодець, якщо вчинив це богоугодне діяння. Але схоже на підставу, щоб вже зовсім зачистити Дніпро від бєнєних ворогів
показати весь коментар
19.10.2022 09:17 Відповісти
10% від 220
не 11 і не 9
показати весь коментар
19.10.2022 09:43 Відповісти
Предлагать Боре ВСЕГО лишь, какие то 22 млн єуро? Конечно Боря обиделся! Он на киосках и ремонтах столько за месяц в Днепре зарабатывает!
показати весь коментар
19.10.2022 09:18 Відповісти
Подальший розвиток справи Микитася покаже, що це була провокація хабаря Філатову
показати весь коментар
19.10.2022 09:44 Відповісти
Опять народ лапшу словил прелую. Дело то в том гнусное, что и война не отменила мразоту, как мутили бабло, так и прёт далее. Давно предлагаю, только мелком двери пометить и с вечера, а к утру управиться! Метод работал всегда. Тем более война---- спишет. Давайте начнем. Арматура ещё есть. Или мы их, или они нас перепродажу в который раз.
показати весь коментар
19.10.2022 09:44 Відповісти
Ключові слова: "не беру участі у жодних комбінаціях правоохоронних органів". Тобто "хлопчик Боря" просьок, що його ловлять.
показати весь коментар
19.10.2022 09:47 Відповісти
верю честному филатову, который живет на одну зарплату
показати весь коментар
19.10.2022 09:54 Відповісти
одни святые
показати весь коментар
19.10.2022 10:31 Відповісти
Хай паразити жруть один одного,вони ще залишаться але їх буде менше.
показати весь коментар
19.10.2022 10:36 Відповісти
 
 