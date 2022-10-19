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Польська митниця масово конфіскує дрони у волонтерів, Держслужба експортного контролю вже понад 2 місяці не може улагодити це питання, - Федерація власників безпілотників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

польща

Через відсутність необхідних документів польська митниця конфіскує дрони у волонтерів та імпортерів.

Про це повідомив голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк, передає Цензор.НЕТ.

"На польско-українському кордоні польска митниця масово конфісковує дрони у волонтерів/імпортерів та заводить на них кримінальні справи за порушення порядку переміщення товарів подвійного призначення, бо Державна служба експортного контролю України вже більше 2 місяців не може улагодити це питання та не завіряє необхідних документів для польскої сторони", - розповів він.

Читайте: На українсько-польському кордоні критична ситуація, черга з вантажівок - понад 45 км. Все через низьку ефективність роботи польських служб, - Найєм

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
,замінити працівників як не проф. 2 місяці це забагато як для війни
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19.10.2022 11:44
+22
Вернут их и их семьи из Монако. Отправить инспектировать передовую на наличие дронов.
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19.10.2022 11:50
+20
Державна служба експортного контролю України вже більше 2 місяців не може улагодити це питання Джерело: https://censor.net/ua/n3374780
ВСі РОЗУМІЮТЬ , що в службі працюють кацапські агенти .
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19.10.2022 12:02
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Як допомогти Державній службі експортного контролю України завірити всі необхідні документи?
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19.10.2022 11:41 Відповісти
,замінити працівників як не проф. 2 місяці це забагато як для війни
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19.10.2022 11:44 Відповісти
Мав на увазі, в яке місце їх пнути, щоб злякались.
Львова таки викинули з Верховного суду під тиском спільноти, і тут теж треба щось подібне.
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19.10.2022 11:48 Відповісти
таких треба саме викидати а не лякати, бо якщо ці люди не розуміють, що не виконувати свою роботу під час війни це саботаж, а відтак допомога окупантам тобто колаборація, то що з ними ще зробити? постійно стояти над ними і копати? ні, раціональніше буде їх викопати на зовсім, і замінити тими, що хочуть і можуть працювати.
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19.10.2022 12:01 Відповісти
Сашко Білий теж когось там за краватку тягав. Де тепер Сашко Білий?
львова викинули на повністю законних підставах, просто без копняка справа з місця не рушала. І тут треба діяти так само.
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19.10.2022 12:41 Відповісти
паразита таваріщя львова можна писати з малої літери а то дехто може переплутати з галицьким містом Львів....
а дрони...і поставки зброї...і правом носіння зброї українцям ... займаються арахамії, єрмачки, баканови....та інші любі друзі...
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19.10.2022 12:23 Відповісти
Слово було на початку речення. Звичка.
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19.10.2022 12:44 Відповісти
и предложить этим работничкам повоевать в окопах.
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19.10.2022 14:13 Відповісти
Вернут их и их семьи из Монако. Отправить инспектировать передовую на наличие дронов.
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19.10.2022 11:50 Відповісти
Хто поїде повертати?
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19.10.2022 11:51 Відповісти
А зачем ехать? К вас нет телефона?
К тому же у нас есть какой то там зеленый марафон, для восхваления брежнева нынешнего.
Можно через него.
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19.10.2022 11:55 Відповісти
Методом физического воспитания.
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19.10.2022 11:58 Відповісти
**********.
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19.10.2022 12:05 Відповісти
Копняка під дупу, траншеі копати.
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19.10.2022 13:22 Відповісти
+ Немає більшого лютого ворога, зрадника, мародера під час війни , як того хто краде на закупках зброї для оборони, спеціально не постачає, не виробляє, закупає браковану і тих хто їх призначає і покриває...!!!", Це спланована ворожа диверсія...!!!?Кара має бути максимальна, земля має горіти під їх ногами і треба всім народом просити Господа Бога щоб Він їх скарав лютими карами, цих заробітчан на крові за вбитих воїнів, і за зраду Батьківщини !!! Амінь!
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23.07.2023 10:41 Відповісти
Це так Держслужба експортного контролю України " працює " на Перемогу !
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19.10.2022 11:54 Відповісти
тільки на чию?
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19.10.2022 12:03 Відповісти
як і вся зелена банда....
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19.10.2022 12:24 Відповісти
Росияне им платят больше...
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19.10.2022 11:59 Відповісти
Державна служба експортного контролю України вже більше 2 місяців не може улагодити це питання Джерело: https://censor.net/ua/n3374780
ВСі РОЗУМІЮТЬ , що в службі працюють кацапські агенти .
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19.10.2022 12:02 Відповісти
Просто зе-***** як і скрізь.
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19.10.2022 12:17 Відповісти
"Зе" тут ні до чого. В дежорганах, особливо тих, де є можливість зробити халтуру, або отримати квартиру, або нічого не робити за пристойну зп та вийти рано на високу пенсію, люди працюють поколіннями, тягнуть до себе власних нащадків. Так завжди було.
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19.10.2022 15:08 Відповісти
У настоящих волонтеров, как частных так и у общественных организаций, таки никто ничего не конфискует, они без всяких проблем поставляют дроны для ВСУ, ТРО и прочих вренных подразделений. А когда "любители дронов" нелегально завозят дроны для личных нужд, будущей торговли и тд и тп, то это млять не волонтерство.
Новость надо подавать правильно. Или вообще такой бред не постить.
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19.10.2022 12:08 Відповісти
"Настоящі волонтери" це котрі за день сотні мільйонів збирають? Ну-ну...
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19.10.2022 12:50 Відповісти
Это те которые работают напрямую с нашими войсками, которые подают отчетность, у них есть все разрешения на перевоз запрещенных товаров или двойного назначения, если они предназначаются по договрам куда следует. И невпжно в каким обьемах они орудуют. А те кто гоняет через границу в поисках заработка это извините не волонтеры, их иначе называли и в мирное время.
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19.10.2022 13:10 Відповісти
Простий кротячий саботаж
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19.10.2022 12:08 Відповісти
Покупка лицензии на поставки товаров денег стоит,у волонтеров бабла нету,потому Зе и запретил поставки ...Кучма зна шо робе 😛
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19.10.2022 12:19 Відповісти
саме головне, що зелені воюють з волонтерами....думай -ТЕ
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19.10.2022 12:25 Відповісти
І як завжди не називають прізвища тих, хто причетних до цього. І "звісно ж" голова Голова Держекспортконтролю типу не в крусі раз не реагує на це 2 місяці?
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19.10.2022 12:30 Відповісти
відкат на Банкову і все владнається.
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19.10.2022 12:33 Відповісти
читав тут же в Цензорі. Кацапський оборонпром масово налагодив та випускає спеціальне пристосування-оперення для гранат ВОГ які зазвичай скидаються з безпілотників, особливо малопомітних дешевих квадракоптерів. Використання оперення гарантує практично точне попадання, так як падіння гранати стабілізоване. У нас же подібні речі виготовляють окремі умільці волонтери хто має 3Д принтери. Питання - це така складна річ для підприємств що працюють з пластиковими виробами???? На щож тоді здатний наш Оборонпром з придурком Миловановим якще не здатний виготовити прості речі???? Ізраїль та Захід просимо, а вони принижують нас своїми заявами
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19.10.2022 12:35 Відповісти
Вредители - что тут ещё скажешь
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19.10.2022 13:16 Відповісти
Это ещё не вредительство, все радости впереди. Не зря Черчилль называл Польшу гиеной Восточной Европы.
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19.10.2022 13:35 Відповісти
ПРичём тут Польша " Государственная служба экспортного контроля Украины уже более 2 месяцев не может уладить этот вопрос и не заверяет необходимые документы для польской стороны"
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19.10.2022 14:12 Відповісти
Государственная служба может наизнанку вывернуться через жопу, граница польская и поляки крутят законы как хотят.
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19.10.2022 14:24 Відповісти
это гониво.... чисто эмоции ,а не факты... по факту - дроны товар двойного (читаем- военного в том числе) назначения ...На такие товары действительно есть документы на их ввоз...
Учитывая , что зеленые бандиты хотят подмять под себя потоки волонтёров - понятно что это саботаж документов именно против волонтёров (а значит и против армии)
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19.10.2022 21:06 Відповісти
кацы подвезут документы прямо к польской границе, или сразу в варшаву
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19.10.2022 13:52 Відповісти
Разберите на части и двумя посылками отправьте. Много перевозчиков которых вообще не смотрят
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19.10.2022 14:16 Відповісти
Наших митников и погранцов из Запада УкраиньІ надо переместить на Восток УкраиньІ. И держать там подонков до окончания войньІ.
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19.10.2022 14:40 Відповісти
А що там ОП? Чи їм так краще, щоб не сказали, що волонтери врятували державу, а ОП - єдиний рятівник. ****, державний апарат, який проти свого народу й армії! Де ще таке може бути?!
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19.10.2022 14:47 Відповісти
в раші таке є. правда інакше, а все ж вбивають народи ерефії і армію.
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19.10.2022 14:57 Відповісти
****.... так це ж "саботаж".... та ще й у "військовий час", караеться дуже великими роками за гратами!
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19.10.2022 14:59 Відповісти
потому и Херсон еще не освободили ，**** КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ЭТИХ ****** ГОЛОВОЙ О СТОЛ БИТЬ ПОКА МОЗГИ НА МЕСТО НЕ СТАНУТ ****** ПАДОНКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.10.2022 00:18 Відповісти
 
 