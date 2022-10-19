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Польська митниця масово конфіскує дрони у волонтерів, Держслужба експортного контролю вже понад 2 місяці не може улагодити це питання, - Федерація власників безпілотників
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Через відсутність необхідних документів польська митниця конфіскує дрони у волонтерів та імпортерів.
Про це повідомив голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк, передає Цензор.НЕТ.
"На польско-українському кордоні польска митниця масово конфісковує дрони у волонтерів/імпортерів та заводить на них кримінальні справи за порушення порядку переміщення товарів подвійного призначення, бо Державна служба експортного контролю України вже більше 2 місяців не може улагодити це питання та не завіряє необхідних документів для польскої сторони", - розповів він.
Топ коментарі
+34 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар19.10.2022 11:44
+22 Ревизор
показати весь коментар19.10.2022 11:50
+20 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар19.10.2022 12:02
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Будь ласка, зачекайте...
Львова таки викинули з Верховного суду під тиском спільноти, і тут теж треба щось подібне.
львова викинули на повністю законних підставах, просто без копняка справа з місця не рушала. І тут треба діяти так само.
а дрони...і поставки зброї...і правом носіння зброї українцям ... займаються арахамії, єрмачки, баканови....та інші любі друзі...
К тому же у нас есть какой то там зеленый марафон, для восхваления брежнева нынешнего.
Можно через него.
ВСі РОЗУМІЮТЬ , що в службі працюють кацапські агенти .
Новость надо подавать правильно. Или вообще такой бред не постить.
Учитывая , что зеленые бандиты хотят подмять под себя потоки волонтёров - понятно что это саботаж документов именно против волонтёров (а значит и против армии)