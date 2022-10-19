Росіян потрібно зупинити заради Європи та світу, - Дуда
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Росію треба вигнати за межі міжнародно визнаних кордонів України, і Польща разом із союзниками посильно допомагає Україні виконати це завдання.
Про це президент Польщі заявив італійському каналу RAI, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Глава польської держави зазначив, що його земляки підтримують українців, "бо коли поляки побачили, що відбувається з українцями, ця допомога була щирою, емоційною, від душі. Однак ми як польська влада дивимося на це холоднокровно та раціонально. Ми знаємо, що росіян треба зупинити".
На запитання, "чому поляки бояться Росії?", він відповів: "Ми боїмося того, що для нас очевидно. Ми знаємо, що таке бути в російському полоні. Я розумію, що в Берліні, Парижі та Брюсселі не можуть уявити, що туди може прийти російський солдат, зґвалтувати його дружину, дочку і вистрілити в потилицю, але ми, поляки, випробували на собі цю реальність".
Дуда повторив, що "заради безпеки Європи та світу потрібно зупинити російський імперіалізм" та "Росію можна перемогти".
"Є тільки одне справедливе рішення: Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів. Це основа для припинення цієї війни", - сказав він.
Але цього, додав президент Польщі, буде замало для закінчення війни: "Воєнні злочинці мають бути покарані, міжнародна спільнота має їх переслідувати та карати, бо це вимога збереження миру в майбутньому".
"Наївний той, хто вірить російській пропаганді, яка розповідає про "нацистів в Україні"; це повна нісенітниця. Просто Росія хоче панувати, розширювати свою територію, хоче використати фактично рабську працю інших народів, паразитувати на організмі інших країн і народів", - підсумував Дуда.
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Да ладно, Диды когда ишли брать берлин именно этим и занимались. насиловали женщин и детей, грабили у бивали
Союзники звільнювали францію, Бельгію, то ясно що там все пройшло цивільно, ніхто нікого не гвалтував і не було масових грабунків мирняка. А от німці прекрасно пам'ятають, як виглядала навала дідов-грабувалів...
Рашку можна і треба зупинити, усім цивілізованим світом натріпати іпало по всій морді і загнати за міжнародно визнані кордони у їх смердючу говень, і при найменшій спробі колотити світом стерти з лиця Землі як злоякісну пухлину на планеті.
Чи можливий інший спосіб поставити на місце зажраних на безкарності і тупості рашапоїдів?
Я такого способу не бачу, бо влада в цій країні ніколи не вибудовувалась народом бо такого народу просто не існує в природі. Так там проживає багато народностей але вони тисячі років там існують в якості поневолених рабів купкою московських бандюків-виродків які зараз себе називають ФСБешниками, раніше це були КГБісти, ще раніше НКВДисти і т.д. і т.п.
Бо загроза війни, не закінчеться зупинкою зайвехромосомів...