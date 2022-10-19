У Чернігові вибухнув "Shahed", - ОВА

У Чернігові під час повітряної тривоги вибухнув іранський дрон-камікадзе.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Івано-Франківщині чули вибухи