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У Чернігові вибухнув "Shahed", - ОВА
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У Чернігові під час повітряної тривоги вибухнув іранський дрон-камікадзе.
Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 FT FT
показати весь коментар19.10.2022 15:07
+14 Наталия Сусленко
показати весь коментар19.10.2022 15:19
+14 Mykola Korzh
показати весь коментар19.10.2022 15:26
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Будь ласка, зачекайте...
У нас біля сотні С-60 57 мм з дальністю 5,5 км "на сохранєнії" 👿
Для мопеда вистачить за глаза!
Вже в 2000 році було зрозуміло, що вони відійшли.
Можна лише самотню гармату через ТОВ (телевізійний оптичний візір) або через оптику наводити. Але теж все складне - розрахунок 6-8 персон, транспорт, купа важких ***********, бо ця гармата - автомат.
Тому я зробив висновок, що С-60 ми вже не побачимо, бо краще проти дронів використовувати звичайні зенитки 23мм. Там 2 чоловіків та водія достатньо.
Та й звичайні 12 мм та 14 мм кулемети теж гарно підійдуть. А де їх нема можна й ПК впоратися.
Мопеди - не важка ціль, коли вірно обрав позицію...