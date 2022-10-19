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Новости Война
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В Чернигове взорвался "Shahed", - ОВА

дрон

В Чернигове во время воздушной тревоги взорвался иранский дрон-камикадзе.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Есть взрыв шахида в Чернигове. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной: хочет опровергнуть обвинения

Чернигов (884) дроны (3869)


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Топ комментарии
+14
Пора уже ябатьку *******
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19.10.2022 15:07
+14
зачем выкладывать обломки с номерами, просили же
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19.10.2022 15:19
+14
Прийде час і всі президенти України мають відповісти за халатність як верховних головнокомандувачів по знищенню ВПК. Де дрони , ракети, чим мали оборонятись, чим збивати, чим захищати міста???
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19.10.2022 15:26
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тю! я думал, что в Чернигов уже завезли десяток MG3, и сварили из уголка треноги с шарниром... А там видно конь не валялся (
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19.10.2022 15:07 Ответить
Ну - біди, мабуть, "шахід" вел,икої не наробив - бачив з вікна хмару диму над окраїною міста Не зрозуміло - чи-то наші збили, чи сам упав Скоріш всього - збили на підльоті Бо в тому районі нічого суттєвого нема Бухнуло - виглянув у вікно : хмара диму кольору кави з молоком Через п"ять хвилин хмара розсіялася Увечері будем знать точніше
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19.10.2022 15:14 Ответить
надеюсь, с севера пару ЗУшек с расчетами расставили с нормальной связью.
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19.10.2022 15:22 Ответить
Пора уже ябатьку *******
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19.10.2022 15:07 Ответить
гарячого асвальту йому нальємо 😢
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19.10.2022 15:42 Ответить
Давно пора.
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19.10.2022 16:40 Ответить
зачем выкладывать обломки с номерами, просили же
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19.10.2022 15:19 Ответить
стопудово это другой
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19.10.2022 15:22 Ответить
это старое фото
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19.10.2022 15:23 Ответить
это "дежурное" фото. Ему будет в субботу три недели.
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19.10.2022 15:23 Ответить
Блогер розказав за зенітки , які лежать на складах України. І вони чудуво можуть збивати дрони. "Часть 2: Чем сбивать дроны? / Где системы ПВО Украины? // №342/2 - Юрий Швец" (ютуб)
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19.10.2022 15:33 Ответить
Это тот кагэбэшный заокеанский ******, что ли?
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19.10.2022 15:35 Ответить
Що, бреше про зенітки, які можуть збивати мопеди

У нас біля сотні С-60 57 мм з дальністю 5,5 км "на сохранєнії" 👿

Для мопеда вистачить за глаза!
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19.10.2022 15:46 Ответить
даже не интересно тратить время на изучение его измышлений.
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19.10.2022 15:51 Ответить
Они на фронте работают в качестве обычной артилерии по земным целям. Парашка тоже начала их использовать именно в качестве артилерии по-земле
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19.10.2022 16:05 Ответить
П-здун не п-здун, але зенітки були і дофіга
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19.10.2022 16:07 Ответить
звідки російському дєду, який про Україну не знає взагалі нічого, раптом знать де у нас і що з ППО?
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19.10.2022 16:30 Ответить
из кацапских телеграмканалов.
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19.10.2022 16:57 Ответить
Послухай спочатку. Всі все знають скіки у кого. Розвідка. Всевидящим оком ведеться облік, бо як без цього...?
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19.10.2022 17:25 Ответить
Я знаю С-60. Їх неможливо реаніанімувати. Вони від машини керування залежать, а вона напічкана електронікою 50-х років, там все зруйнувалося: конденсатори, лампи, тощо.
Вже в 2000 році було зрозуміло, що вони відійшли.
Можна лише самотню гармату через ТОВ (телевізійний оптичний візір) або через оптику наводити. Але теж все складне - розрахунок 6-8 персон, транспорт, купа важких ***********, бо ця гармата - автомат.
Тому я зробив висновок, що С-60 ми вже не побачимо, бо краще проти дронів використовувати звичайні зенитки 23мм. Там 2 чоловіків та водія достатньо.
Та й звичайні 12 мм та 14 мм кулемети теж гарно підійдуть. А де їх нема можна й ПК впоратися.
Мопеди - не важка ціль, коли вірно обрав позицію...
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19.10.2022 18:12 Ответить
Та він не дуже й *******. Каже що південна корея вся в зенітках на поверхні будівель. Валить на +1000 . Англосакси впевнені, що на складах у нас повинно бути .
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19.10.2022 17:17 Ответить
если у вас есть время разделять 80 от 20, то флаг вам в руки.
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19.10.2022 17:22 Ответить
це фото з вікіпедії а не з міста падіння в Чернігові, так було задумано
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19.10.2022 21:49 Ответить
Что значит просили? Есть какая-то привязка к местности? Номер это представление о количестве зла. Чем выше номер тем больше надо передать нам помощи. А не очередной треп что их 300 всего, скоро все закончится...
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20.10.2022 07:26 Ответить
Прийде час і всі президенти України мають відповісти за халатність як верховних головнокомандувачів по знищенню ВПК. Де дрони , ракети, чим мали оборонятись, чим збивати, чим захищати міста???
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19.10.2022 15:26 Ответить
Ну все бывшие Президенты Украины и их семьи-они прекрасно защищены! Даже если находятся в Украине то в домах где хорошие цокольные этажи с комфортом куда не очень долго спускаться и можно находится долго. Ни один бывший Президент не живет в панельке которая может сложится от любого прилета! Вот Президент Уругвая-живет в обычной многоэтажке а Уругвай-намного богаче Украины в пересчете на 1 жителя) Я очень рад за всех наших Президентов которые наворовали денег своим семьям на 3 поколения вперед. Включая и Ющенко(Больница ради будущего и 180 млн баксов растворились неищзвестно где). Зеля тоже уже напокавал по офшорам-можете не сомневаться
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19.10.2022 16:04 Ответить
Відсьогодні брєдні гаюна "шахидов в беларуси нет" вваються брехнею. РЛСки відмітили заход 2-х об'єктів в районі Чорнобиля. 1 в напрямку Києва, 1-Чернігова. Нам потрібний РЕБ, який буде завертати їх в зворотньому напрямку, або ініціювати над територією рб.
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19.10.2022 15:37 Ответить
, Так все в ваших силах, при попутном ветре ,запускайте огненные шары в строну белоруси Че вы сопли жуете
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19.10.2022 16:43 Ответить
 
 