В Чернигове взорвался "Shahed", - ОВА

В Чернигове во время воздушной тревоги взорвался иранский дрон-камикадзе.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Есть взрыв шахида в Чернигове. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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