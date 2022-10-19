В Чернигове взорвался "Shahed", - ОВА
В Чернигове во время воздушной тревоги взорвался иранский дрон-камикадзе.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Есть взрыв шахида в Чернигове. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+14 FT FT
показать весь комментарий19.10.2022 15:07
+14 Наталия Сусленко
показать весь комментарий19.10.2022 15:19
+14 Mykola Korzh
показать весь комментарий19.10.2022 15:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У нас біля сотні С-60 57 мм з дальністю 5,5 км "на сохранєнії" 👿
Для мопеда вистачить за глаза!
Вже в 2000 році було зрозуміло, що вони відійшли.
Можна лише самотню гармату через ТОВ (телевізійний оптичний візір) або через оптику наводити. Але теж все складне - розрахунок 6-8 персон, транспорт, купа важких ***********, бо ця гармата - автомат.
Тому я зробив висновок, що С-60 ми вже не побачимо, бо краще проти дронів використовувати звичайні зенитки 23мм. Там 2 чоловіків та водія достатньо.
Та й звичайні 12 мм та 14 мм кулемети теж гарно підійдуть. А де їх нема можна й ПК впоратися.
Мопеди - не важка ціль, коли вірно обрав позицію...