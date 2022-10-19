На Львівщині скоротили комендантську годину

У Львівській області скоротили тривалість комендантської години

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. інформує Цензор.НЕТ.

Відсьогодні, 19 жовтня, комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.

До цього комендантська година на Львівщині тривала з 23:00 до 05:00 ранку.

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