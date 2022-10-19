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На Львівщині скоротили комендантську годину
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У Львівській області скоротили тривалість комендантської години
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. інформує Цензор.НЕТ.
Відсьогодні, 19 жовтня, комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.
До цього комендантська година на Львівщині тривала з 23:00 до 05:00 ранку.
Топ коментарі
+6 Trump Fenix
показати весь коментар19.10.2022 21:03
+5 Прощай немытая раССея
показати весь коментар19.10.2022 21:03
+4 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар19.10.2022 20:57
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Будь ласка, зачекайте...
тіко світло до шостої...нєсостиковочка.
я би ще всю мусорню закрив у відділках до сходу сонця.
ну шоб уже абсолютно феншуйно.
Ми знайшли посилання на його ресторан, Ви можете поставити оцінку його діям та залишити відгук для любителя Путіна.
І зробить будь ласка перепост:
https://www.google.com.ua/search?client=safari&hl=ru-ua&sxsrf=ALiCzsbZDzsjl6b2EgP-GXxLHxdvx7lSxQ:1666200165851&q=Le+Cosy+Montparnasse&ludocid=17582319945707969198&gsas=1&client=safari&ibp=gwp;0,7&lsig=AB86z5UbXTrdwPhzOChzSAmCmJaZ&kgs=3e1113882981c4c0&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/3&entrypoint=sh/x/kp/local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D