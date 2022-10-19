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На Львівщині скоротили комендантську годину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

година,комендантська

У Львівській області скоротили тривалість комендантської години

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. інформує Цензор.НЕТ.

Відсьогодні, 19 жовтня, комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.

До цього комендантська година на Львівщині тривала з 23:00 до 05:00 ранку.

Також читайте: McDonald’s відновив роботу у Львові

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Керівник паризького ресторану «Le Cosy Montparnasse» нахамив і нагрубіянив двом відвідувачкам з України і вигнав їх з криками "Да здравствует Путин"

Ми знайшли посилання на його ресторан, Ви можете поставити оцінку його діям та залишити відгук для любителя Путіна.
І зробить будь ласка перепост:

https://www.google.com.ua/search?client=safari&hl=ru-ua&sxsrf=ALiCzsbZDzsjl6b2EgP-GXxLHxdvx7lSxQ:1666200165851&q=Le+Cosy+Montparnasse&ludocid=17582319945707969198&gsas=1&client=safari&ibp=gwp;0,7&lsig=AB86z5UbXTrdwPhzOChzSAmCmJaZ&kgs=3e1113882981c4c0&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/3&entrypoint=sh/x/kp/local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D

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19.10.2022 21:03
+5
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19.10.2022 21:03
+4
чудово придумали...разом із світлом.
тіко світло до шостої...нєсостиковочка.
я би ще всю мусорню закрив у відділках до сходу сонця.
ну шоб уже абсолютно феншуйно.
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19.10.2022 20:57
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Еще бы алкоголь запретить продавать. Ибо седне говорил со знакомым из комендатуры - с пьянством у нас полный ******. Утешает лишь то, что у орков с этим жопа еще большая куча пьяных дтп, самоубийств по пьяне и тд, шоб вы понимали
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19.10.2022 20:48 Відповісти
ну хз, може в містах, в маркетах "сухий закон" і дасть щось, але по власним спостереженням, в селах з-під поли продають будь-що і будь-коли... зі Льва не проблема буде гонца послати, села поки поруч. Треба більше копати в бік командира, шоп не допускати... 😳
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19.10.2022 20:57 Відповісти
чудово придумали...разом із світлом.
тіко світло до шостої...нєсостиковочка.
я би ще всю мусорню закрив у відділках до сходу сонця.
ну шоб уже абсолютно феншуйно.
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19.10.2022 20:57 Відповісти
Так, олігократії конче необхідно щоб голова українства не стала розумною... Бо інакше почнуть задавати питання про ціни на харчі та енергоносії...
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19.10.2022 22:39 Відповісти
Керівник паризького ресторану «Le Cosy Montparnasse» нахамив і нагрубіянив двом відвідувачкам з України і вигнав їх з криками "Да здравствует Путин"

Ми знайшли посилання на його ресторан, Ви можете поставити оцінку його діям та залишити відгук для любителя Путіна.
І зробить будь ласка перепост:

https://www.google.com.ua/search?client=safari&hl=ru-ua&sxsrf=ALiCzsbZDzsjl6b2EgP-GXxLHxdvx7lSxQ:1666200165851&q=Le+Cosy+Montparnasse&ludocid=17582319945707969198&gsas=1&client=safari&ibp=gwp;0,7&lsig=AB86z5UbXTrdwPhzOChzSAmCmJaZ&kgs=3e1113882981c4c0&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/3&entrypoint=sh/x/kp/local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D

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19.10.2022 21:03 Відповісти
Там вже дикий срач розвели. Я на всяк випадок, зайшов, поставив одну зірку........
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19.10.2022 21:36 Відповісти
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19.10.2022 21:03 Відповісти
жили в мене ці легендарні воїни .
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19.10.2022 23:42 Відповісти
 
 