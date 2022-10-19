На Львовщине сократили комендантский час

Во Львовской области сократили продолжительность комендантского часа

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

С сегодняшнего дня, 19 октября, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00.

До этого комендантский час во Львовской области длился с 23:00 до 05:00 утра.

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