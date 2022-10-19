На Львовщине сократили комендантский час
Во Львовской области сократили продолжительность комендантского часа
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
С сегодняшнего дня, 19 октября, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00.
До этого комендантский час во Львовской области длился с 23:00 до 05:00 утра.
Топ комментарии
+6 Trump Fenix
показать весь комментарий19.10.2022 21:03
+5 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий19.10.2022 21:03
+4 Don Bessam #359417
показать весь комментарий19.10.2022 20:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тіко світло до шостої...нєсостиковочка.
я би ще всю мусорню закрив у відділках до сходу сонця.
ну шоб уже абсолютно феншуйно.
Ми знайшли посилання на його ресторан, Ви можете поставити оцінку його діям та залишити відгук для любителя Путіна.
І зробить будь ласка перепост:
https://www.google.com.ua/search?client=safari&hl=ru-ua&sxsrf=ALiCzsbZDzsjl6b2EgP-GXxLHxdvx7lSxQ:1666200165851&q=Le+Cosy+Montparnasse&ludocid=17582319945707969198&gsas=1&client=safari&ibp=gwp;0,7&lsig=AB86z5UbXTrdwPhzOChzSAmCmJaZ&kgs=3e1113882981c4c0&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/3&entrypoint=sh/x/kp/local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D