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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Зеленський (17537) саміт (613) Євросоюз (7148)

Зеленський візьме участь у саміті Євросоюзу 20 жовтня

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер 20 жовтня візьме участь у саміті Євросоюзу.

"Завтра братиму участь у саміті Європейського Союзу – звертатимуся до партнерів", - сказав він у відеозверненні в середу, передає Цензор.НЕТ

"Ключова тема, звісно, – виклики нашій енергетиці, українській та європейській. Реагуватимемо на терористичну загрозу", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три енергетичні об’єкти були знищені ворогом цієї доби, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Прошу прощения за мой французский, но ***** он там нужен?
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20.10.2022 00:18
+7
Знову це кінчене там буде нити та просити щоб грошенят дали. А щоб дали, буде розказувати як українці страждають без світла.
Сильні світа сього тільки покивають, осудять та виразять глибоке занепокоєння. На тому все закінчиться і продовжемо сидіти без світла.
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20.10.2022 00:12
+6
- Галю, що сьогодні ввечері робиш?

- Кому?(c)
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20.10.2022 00:13
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а там шо- ракети роздають щоб по кацапії можна було довбати?
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20.10.2022 00:07 Відповісти
Смотри до войны зеля накорулесил, но сейчас он пользуется на западе большим авторитетом и во многом это его заслуга. Может чего то и выпросит
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20.10.2022 08:46 Відповісти
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20.10.2022 00:08 Відповісти
Знову це кінчене там буде нити та просити щоб грошенят дали. А щоб дали, буде розказувати як українці страждають без світла.
Сильні світа сього тільки покивають, осудять та виразять глибоке занепокоєння. На тому все закінчиться і продовжемо сидіти без світла.
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20.10.2022 00:12 Відповісти
У тебя есть предложения ?
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20.10.2022 08:44 Відповісти
- Галю, що сьогодні ввечері робиш?

- Кому?(c)
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20.10.2022 00:13 Відповісти
БУ ГАГАГААААА хуууух з тобою
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20.10.2022 00:33 Відповісти
Прошу прощения за мой французский, но ***** он там нужен?
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20.10.2022 00:18 Відповісти
Хтось е має прочитати написане...
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20.10.2022 00:47 Відповісти
Прочитать с бамажки
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20.10.2022 03:45 Відповісти
Только не говори, что ты не из 73%, стиль уж больно похож.
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20.10.2022 08:47 Відповісти
нарешті - візьми вже...
а не візьмеш - самміт розпадеться.
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20.10.2022 00:18 Відповісти
Ни холодно,ни жарко
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20.10.2022 00:21 Відповісти
Пусть будет
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20.10.2022 00:24 Відповісти
А нізя, шоб він там остафсь ?
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20.10.2022 00:35 Відповісти
Не с нашим счастьем
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20.10.2022 03:46 Відповісти
До мадьярів звернися. Особливо.
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20.10.2022 00:46 Відповісти
Біографія гніди
Народилась
Пристроїлась
Видає себе за патріота
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20.10.2022 01:57 Відповісти
Україна з 40 млн громадян БЕЗ СВІТЛА!!!

Треба країнам світу припинити покупать у раші- терористки єнергоносіі ‼️‼️
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20.10.2022 04:28 Відповісти
🤣🤣🤣
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20.10.2022 04:30 Відповісти
Краще розкажи, негеголений пустозвон, - на хрєна ви з кротами типу гетьманцева знищили "зелену" енергетику? А тепер розказуеш про знищені 30%...
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20.10.2022 07:58 Відповісти
...саммит, конференции и прочие демократические процедуры так волнительно действуют на душу, вперед, мой Лидер, вперед мой Кумир. Вся страна у телевизора в восхищении замерла у экрана. Пусть дуют арктические ветры, пусть туманы застилают нам свет, но ты, наше Солнце всё развеешь... Пру та-та
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20.10.2022 08:04 Відповісти
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20.10.2022 08:07 Відповісти
Какой смысл в этом участии, как и заявка на вступление в НАТО.
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20.10.2022 09:18 Відповісти
Заявка в НАТО имеет один смысл:Украина официально определилась с о своим курсом в Евроатлантическую интеграцию. Не на уровне программ партий или кандидатов в Президенты а на международном уровне. Ну и заодно посмотрим кто действительно союзник Украины а кто в европе скрытый почитатель Парашки и путинскго рейха.
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20.10.2022 09:36 Відповісти
Пусть хоть текст нормально выучит. А лучше помалкивает,-сойдет за умного. Не дай Бог начнет своими словами говорить!
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20.10.2022 09:34 Відповісти
 
 