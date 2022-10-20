Зеленський візьме участь у саміті Євросоюзу 20 жовтня
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Президент України Володимир Зеленський у четвер 20 жовтня візьме участь у саміті Євросоюзу.
"Завтра братиму участь у саміті Європейського Союзу – звертатимуся до партнерів", - сказав він у відеозверненні в середу, передає Цензор.НЕТ
"Ключова тема, звісно, – виклики нашій енергетиці, українській та європейській. Реагуватимемо на терористичну загрозу", - сказав він.
Топ коментарі
+12 Mykola Trofimenko a12d9878
показати весь коментар20.10.2022 00:18
+7 Валерiй Осадчий
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+6 Yevgeny Mironov
показати весь коментар20.10.2022 00:13
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Сильні світа сього тільки покивають, осудять та виразять глибоке занепокоєння. На тому все закінчиться і продовжемо сидіти без світла.
- Кому?(c)
а не візьмеш - самміт розпадеться.
Народилась
Пристроїлась
Видає себе за патріота
Треба країнам світу припинити покупать у раші- терористки єнергоносіі ‼️‼️