Зеленський візьме участь у саміті Євросоюзу 20 жовтня

Президент України Володимир Зеленський у четвер 20 жовтня візьме участь у саміті Євросоюзу.

"Завтра братиму участь у саміті Європейського Союзу – звертатимуся до партнерів", - сказав він у відеозверненні в середу, передає Цензор.НЕТ

"Ключова тема, звісно, – виклики нашій енергетиці, українській та європейській. Реагуватимемо на терористичну загрозу", - сказав він.

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