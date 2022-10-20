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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Зеленский (16627) саммит (1037) Евросоюз (15956)

Зеленский примет участие в саммите Евросоюза 20 октября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 октября, примет участие в саммите Евросоюза.

"Завтра буду участвовать в саммите Европейского Союза – буду обращаться к партнерам", - сказал он в видеообращении в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевая тема, конечно, – вызовы нашей энергетике, украинской и европейской. Будем реагировать на террористическую угрозу", - сказал он.

Читайте: ЕС введет санкции против 8 человек из-за использования иранских беспилотников Россией, - Reuters
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Топ комментарии
+12
Прошу прощения за мой французский, но ***** он там нужен?
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20.10.2022 00:18
+7
Знову це кінчене там буде нити та просити щоб грошенят дали. А щоб дали, буде розказувати як українці страждають без світла.
Сильні світа сього тільки покивають, осудять та виразять глибоке занепокоєння. На тому все закінчиться і продовжемо сидіти без світла.
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20.10.2022 00:12
+6
- Галю, що сьогодні ввечері робиш?

- Кому?(c)
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20.10.2022 00:13
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а там шо- ракети роздають щоб по кацапії можна було довбати?
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20.10.2022 00:07 Ответить
Смотри до войны зеля накорулесил, но сейчас он пользуется на западе большим авторитетом и во многом это его заслуга. Может чего то и выпросит
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20.10.2022 08:46 Ответить
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20.10.2022 00:08 Ответить
Знову це кінчене там буде нити та просити щоб грошенят дали. А щоб дали, буде розказувати як українці страждають без світла.
Сильні світа сього тільки покивають, осудять та виразять глибоке занепокоєння. На тому все закінчиться і продовжемо сидіти без світла.
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20.10.2022 00:12 Ответить
У тебя есть предложения ?
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20.10.2022 08:44 Ответить
- Галю, що сьогодні ввечері робиш?

- Кому?(c)
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20.10.2022 00:13 Ответить
БУ ГАГАГААААА хуууух з тобою
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20.10.2022 00:33 Ответить
Прошу прощения за мой французский, но ***** он там нужен?
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20.10.2022 00:18 Ответить
Хтось е має прочитати написане...
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20.10.2022 00:47 Ответить
Прочитать с бамажки
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20.10.2022 03:45 Ответить
Только не говори, что ты не из 73%, стиль уж больно похож.
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20.10.2022 08:47 Ответить
нарешті - візьми вже...
а не візьмеш - самміт розпадеться.
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20.10.2022 00:18 Ответить
Ни холодно,ни жарко
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20.10.2022 00:21 Ответить
Пусть будет
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20.10.2022 00:24 Ответить
А нізя, шоб він там остафсь ?
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20.10.2022 00:35 Ответить
Не с нашим счастьем
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20.10.2022 03:46 Ответить
До мадьярів звернися. Особливо.
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20.10.2022 00:46 Ответить
Біографія гніди
Народилась
Пристроїлась
Видає себе за патріота
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20.10.2022 01:57 Ответить
Україна з 40 млн громадян БЕЗ СВІТЛА!!!

Треба країнам світу припинити покупать у раші- терористки єнергоносіі ‼️‼️
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20.10.2022 04:28 Ответить
🤣🤣🤣
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20.10.2022 04:30 Ответить
Краще розкажи, негеголений пустозвон, - на хрєна ви з кротами типу гетьманцева знищили "зелену" енергетику? А тепер розказуеш про знищені 30%...
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20.10.2022 07:58 Ответить
...саммит, конференции и прочие демократические процедуры так волнительно действуют на душу, вперед, мой Лидер, вперед мой Кумир. Вся страна у телевизора в восхищении замерла у экрана. Пусть дуют арктические ветры, пусть туманы застилают нам свет, но ты, наше Солнце всё развеешь... Пру та-та
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20.10.2022 08:04 Ответить
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20.10.2022 08:07 Ответить
Какой смысл в этом участии, как и заявка на вступление в НАТО.
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20.10.2022 09:18 Ответить
Заявка в НАТО имеет один смысл:Украина официально определилась с о своим курсом в Евроатлантическую интеграцию. Не на уровне программ партий или кандидатов в Президенты а на международном уровне. Ну и заодно посмотрим кто действительно союзник Украины а кто в европе скрытый почитатель Парашки и путинскго рейха.
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20.10.2022 09:36 Ответить
Пусть хоть текст нормально выучит. А лучше помалкивает,-сойдет за умного. Не дай Бог начнет своими словами говорить!
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20.10.2022 09:34 Ответить
 
 