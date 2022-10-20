Зеленский примет участие в саммите Евросоюза 20 октября
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 октября, примет участие в саммите Евросоюза.
"Завтра буду участвовать в саммите Европейского Союза – буду обращаться к партнерам", - сказал он в видеообращении в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Ключевая тема, конечно, – вызовы нашей энергетике, украинской и европейской. Будем реагировать на террористическую угрозу", - сказал он.
Топ комментарии
+12 Mykola Trofimenko a12d9878
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+7 Валерiй Осадчий
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+6 Yevgeny Mironov
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Сильні світа сього тільки покивають, осудять та виразять глибоке занепокоєння. На тому все закінчиться і продовжемо сидіти без світла.
- Кому?(c)
а не візьмеш - самміт розпадеться.
Народилась
Пристроїлась
Видає себе за патріота
Треба країнам світу припинити покупать у раші- терористки єнергоносіі ‼️‼️