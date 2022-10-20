Зеленский примет участие в саммите Евросоюза 20 октября

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 октября, примет участие в саммите Евросоюза.

"Завтра буду участвовать в саммите Европейского Союза – буду обращаться к партнерам", - сказал он в видеообращении в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевая тема, конечно, – вызовы нашей энергетике, украинской и европейской. Будем реагировать на террористическую угрозу", - сказал он.

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