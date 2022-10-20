США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу, - Держдеп

Підтримка України, яку забезпечує зараз адміністрація США, залишиться непорушною за будь-якої політичної конфігурації, що складеться в Конгресі після виборів.

Про це заявив на брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведан Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша відданість українським партнерам не просто непохитна, вона є залізною. І ми продовжуватимемо вживати заходів і робити все можливе, аби Україна мала все потрібне, щоб захистити себе, захистити свою територіальну цілісність", - наголосив офіційний представник Держдепу.

За його словами, Сполучені Штати докладатимуть зусиль, аби забезпечити найкращі можливі позиції для України за столом переговорів, хоч би коли б цей переговорний процес розпочався.

Пател також поінформував, що Держдепартамент регулярно контактує з Конгресом у питаннях, пов’язаних із зовнішньою політикою та національною безпекою – як з демократичною більшістю, так і з республіканською меншістю.

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