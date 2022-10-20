США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу, - Держдеп
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Підтримка України, яку забезпечує зараз адміністрація США, залишиться непорушною за будь-якої політичної конфігурації, що складеться в Конгресі після виборів.
Про це заявив на брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведан Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша відданість українським партнерам не просто непохитна, вона є залізною. І ми продовжуватимемо вживати заходів і робити все можливе, аби Україна мала все потрібне, щоб захистити себе, захистити свою територіальну цілісність", - наголосив офіційний представник Держдепу.
За його словами, Сполучені Штати докладатимуть зусиль, аби забезпечити найкращі можливі позиції для України за столом переговорів, хоч би коли б цей переговорний процес розпочався.
Пател також поінформував, що Держдепартамент регулярно контактує з Конгресом у питаннях, пов’язаних із зовнішньою політикою та національною безпекою – як з демократичною більшістю, так і з республіканською меншістю.
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Barack Obama Suggests the US Should Define the Limit of Its Support for Ukraine Oct 18
just stay put.
Updated October 18, 2022 at 2:36 p.m.
October 18, 2022 at 1:05 p.m. EDT
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/10/18/house-republicans-ukraine-mccarthy/
республіканці протрампізувалися, як наче тільки непритомного і чекали.
чим це загрожує Україні пояснювати, чи не треба?
Одначе вони погоди не роблять і робити не будуть, оскільки симпатії більшості американського суспільства на боці українців.
this is Ukrainian site and don't try to politician out of yourself..
freaking funny all this...
що б вже до пят....
бо величезний і аграмедний, а от з цепом щось не то, по неголеному бородьку бье - замалий...