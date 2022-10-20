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Держдепартамент США (1310) підтримка (393)

США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

держдеп

Підтримка України, яку забезпечує зараз адміністрація США, залишиться непорушною за будь-якої політичної конфігурації, що складеться в Конгресі після виборів.

Про це заявив на брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведан Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Наша відданість українським партнерам не просто непохитна, вона є залізною. І ми продовжуватимемо вживати заходів і робити все можливе, аби Україна мала все потрібне, щоб захистити себе, захистити свою територіальну цілісність", - наголосив офіційний представник Держдепу.

За його словами, Сполучені Штати докладатимуть зусиль, аби забезпечити найкращі можливі позиції для України за столом переговорів, хоч би коли б цей переговорний процес розпочався.

Пател також поінформував, що Держдепартамент регулярно контактує з Конгресом у питаннях, пов’язаних із зовнішньою політикою та національною безпекою – як з демократичною більшістю, так і з республіканською меншістю.

Також читайте: Ми вітаємо рішення Маска продовжити фінансування Starlink для України, - Держдеп США

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Ядерна зброя ГАРАНТІЯ безпеки. хоч в сша республіканці чи мексіканці. кучма герой росіі зробив свою добру справу та отримав за це гроші (продал країну). Треба виправляти його помилку\, поки це можливо. Для ядерної зброї все є, технологія, спеціалісти, устаткування. Уран235, Плутоній, Дейтерій. Все засекретити нікого не слухати. Пішли всі нах. Поки що робити брудні плутонієві боєзаряди для ракет навсяк випадок як що путін зробить щось що не треба робити. щоб знали добре росіі не буде.
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20.10.2022 06:18
+4
Голосование было не против помощи, а против бюджета американского в целом
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20.10.2022 02:23
+4
завтра Конгрес республіканьский? - допомога Україні поступово в нуль.
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20.10.2022 03:14
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Хотелось бы верить , но судя из последнего голосования за помощь Украине когда 201 республиканец проглосовал против, в это верится слабо.
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20.10.2022 02:21 Відповісти
Голосование было не против помощи, а против бюджета американского в целом
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20.10.2022 02:23 Відповісти
завтра Конгрес республіканьский? - допомога Україні поступово в нуль.
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20.10.2022 03:14 Відповісти
Oh really? Is that what the Prophet told us?
Barack Obama Suggests the US Should Define the Limit of Its Support for Ukraine Oct 18
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20.10.2022 03:52 Відповісти
stay put and you will see.
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20.10.2022 03:58 Відповісти
We already saw it in 2014. Blankets and warm wishes from that affirmative action fraudster. I frigging saw it first hand on Penn Ave in September that year.
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20.10.2022 04:01 Відповісти
stay put wide-open-mouth....
just stay put.
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20.10.2022 04:08 Відповісти
McCarthy signals GOP-led House likely to oppose more aid to Ukraine

Updated October 18, 2022 at 2:36 p.m.
October 18, 2022 at 1:05 p.m. EDT

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/10/18/house-republicans-ukraine-mccarthy/
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20.10.2022 03:24 Відповісти
Треба бути зовсім далеким від американської політики щоб не розуміти чому так проголосували.
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20.10.2022 03:48 Відповісти
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20.10.2022 04:02 Відповісти
you are in it of course 😂
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20.10.2022 04:03 Відповісти
не впевнений...
республіканці протрампізувалися, як наче тільки непритомного і чекали.
чим це загрожує Україні пояснювати, чи не треба?
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20.10.2022 03:07 Відповісти
4 роки непритомного і від Гранд Олд Парти лишилося саме руде лайно.
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20.10.2022 03:11 Відповісти
Вчергове нагадування громадянам України - уникайте демонстрації будь якої прихильності до жодної з американських політичних партій. В Америці вистачає ізоляціоністів як ліваків на чолі з лауреатом Нобелевської премії авансом Бараком Хусейновичем Обамою та нью-йоркськими прогресивними соціалістами так і умовно-правих на чолі з Трампом і МакКоннелом.
Одначе вони погоди не роблять і робити не будуть, оскільки симпатії більшості американського суспільства на боці українців.
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20.10.2022 03:58 Відповісти
well, you are getting smarter but not enough
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20.10.2022 04:21 Відповісти
I have zero interest in your opinion.
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20.10.2022 04:22 Відповісти
really?
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20.10.2022 04:24 Відповісти
no English from this point...
this is Ukrainian site and don't try to politician out of yourself..
freaking funny all this...
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20.10.2022 04:28 Відповісти
try to *make" politician
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20.10.2022 04:30 Відповісти
remind yourself not to be something that smells bad...
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20.10.2022 04:22 Відповісти
Хотілося б у це вірити. Втім, час покаже...
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20.10.2022 11:09 Відповісти
кловану би ще одне додаткове звено на цеп гетьманьску,
що б вже до пят....
бо величезний і аграмедний, а от з цепом щось не то, по неголеному бородьку бье - замалий...
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20.10.2022 04:55 Відповісти
Ядерна зброя ГАРАНТІЯ безпеки. хоч в сша республіканці чи мексіканці. кучма герой росіі зробив свою добру справу та отримав за це гроші (продал країну). Треба виправляти його помилку\, поки це можливо. Для ядерної зброї все є, технологія, спеціалісти, устаткування. Уран235, Плутоній, Дейтерій. Все засекретити нікого не слухати. Пішли всі нах. Поки що робити брудні плутонієві боєзаряди для ракет навсяк випадок як що путін зробить щось що не треба робити. щоб знали добре росіі не буде.
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20.10.2022 06:18 Відповісти
Немає головного - бабла.
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20.10.2022 08:05 Відповісти
... если поднимаеться данная тема, то, учитывая "толерантный" тип мышления /когда все могут поразворачивать в посылах/ становиться немного страшновато... тем более говорит представитель в высшем органе США от провладной критической структуры, которая может уступить мандаты конкурентам...
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20.10.2022 08:12 Відповісти
Ну а кто тут зраду разводил в месте с политико
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20.10.2022 11:15 Відповісти
Трамп вже списаний крендель. Але ще хорохориться, як мачо в борделі. Політико завуальовано тягне масть за нього, бо на зорі утворення від трампа надходили грошики. Влітку там постійно цитували агрохімію. Ну як не вбити клин. Хоча саме республіканці витягнули ідею лендлізу. В стані демократів більше антипатиків до України, особливо клінтонівське крило, в особі бувшого секретаря Хілларі Саллівена та Пелосі.
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20.10.2022 13:40 Відповісти
 
 