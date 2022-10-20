Для війни в Україні Росія залучила понад вісім тисяч "вагнерівців", - ГУР

До війни проти України Росія залучила понад 8 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", більшість із яких - колишні ув’язнені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє в телеграмі.

"До бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців пвк "Вагнера" ("Ліга"). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної пвк складають найманці, завербовані з-поміж ув’язнених", - ідеться в повідомленні.

Завдання "вагнерівців" – підтримка меншої за чисельністю групи досвідчених контрактників. Найбільші втрати особового складу ПВК складають саме колишні ув’язнені.

"Щоб не опинитись під загрозою "кадрового голоду", "Вагнер" терміново проводить підготовку кількасот додаткових найманців з-поміж ув’язнених для відправки у зону бойових дій", - додали у розвідці.

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