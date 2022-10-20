Понад 200 тис. осіб мобілізували в Росії, - Генштаб ЗСУ
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Підрозділи військ РФ, які зараз прибули на прикордонну територію РФ та Білорусі, не навчені.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За різними даними, наразі ворог відмобілізував вже понад 200 тис. Це те, що він зміг зробити наразі. Справді, є підрозділи, які продовжують перебувати біля РФ, є підрозділи, які наближаються до районів біля Росії та Білорусі, наближеним до нашого кордону. Ми відстежуємо цю ситуацію", - сказав він.
Водночас Громов наголосив, що ті підрозділи, які зараз прибули на прикордонну територію країни-агресора та Республіки Білорусь, не навчені.
"Заходи підготовки на полігонах РФ якщо проводилися, то в мінімальному обсязі. Ми розуміємо, що далі продовжуватимуться зокрема заходи злагодження цих підрозділів, або частина мобілізованих буде розподілена для доукомплектування частин РФ, які зазнали втрат", - додав він.
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в Словакии тоже есть села ещё из запорожских казаков
На якому принтері вас печатають Реєстрація: 04.10.2022???
Хотя би погугли перед тим як свій рот відкривати!
Звісно ці орки колись проходили службу в армії але їх дуже швидко кидають в бойові дії з мінімальною підготовкою
Те що вчили 15-20 років тому зараз не актуально
А то ведь можно предположить, что он тоже Алексеевич.