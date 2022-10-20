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Понад 200 тис. осіб мобілізували в Росії, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

росія,мобілізація

Підрозділи військ РФ, які зараз прибули на прикордонну територію РФ та Білорусі, не навчені.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За різними даними, наразі ворог відмобілізував вже понад 200 тис. Це те, що він зміг зробити наразі. Справді, є підрозділи, які продовжують перебувати біля РФ, є підрозділи, які наближаються до районів біля Росії та Білорусі, наближеним до нашого кордону. Ми відстежуємо цю ситуацію", - сказав він.

Водночас Громов наголосив, що ті підрозділи, які зараз прибули на прикордонну територію країни-агресора та Республіки Білорусь, не навчені.

"Заходи підготовки на полігонах РФ якщо проводилися, то в мінімальному обсязі. Ми розуміємо, що далі продовжуватимуться зокрема заходи злагодження цих підрозділів, або частина мобілізованих буде розподілена для доукомплектування частин РФ, які зазнали втрат", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Тобто першу навалу ЗСУ все ж таки знищило.
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20.10.2022 16:06
+3
Пока могилизованные скапливаются на севере Украины ЯКОБЫ ДЛЯ УДАРА ПО ЛЬВОВУ И ЛУЦКУ , Украина может присоединить кубанскую народную республику
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20.10.2022 16:08
+2
Росія вже воює мобілізованими а не регулярною армією
Звісно ці орки колись проходили службу в армії але їх дуже швидко кидають в бойові дії з мінімальною підготовкою
Те що вчили 15-20 років тому зараз не актуально
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20.10.2022 16:09
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20.10.2022 16:03 Відповісти
Тобто першу навалу ЗСУ все ж таки знищило.
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20.10.2022 16:06 Відповісти
Ой сколько мяса! Интересно, хватит ли в Украине мух и свней со всем этим справиться?
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20.10.2022 16:07 Відповісти
...у Хаймерсiв апетит великий, і цих поїдять
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20.10.2022 16:07 Відповісти
На рф кокойто повальный спрос на дачные гробовые машины.
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20.10.2022 16:07 Відповісти
Пока могилизованные скапливаются на севере Украины ЯКОБЫ ДЛЯ УДАРА ПО ЛЬВОВУ И ЛУЦКУ , Украина может присоединить кубанскую народную республику
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20.10.2022 16:08 Відповісти
Незабаром...
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20.10.2022 16:09 Відповісти
Поселения украинцев
в Словакии тоже есть села ещё из запорожских казаков
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20.10.2022 16:12 Відповісти
Пряшів, зокрема
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20.10.2022 16:21 Відповісти
ПРЕШОВ
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20.10.2022 16:34 Відповісти
Шо ти куриш поланьо? Яких запорожских козаків у якій Словакії? Їх не то шо в Словакії їх на території Закарпаття ніколи не було! Східна Словаччина яка примикає до Закарпаття була в основному заселена русинами!
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20.10.2022 16:59 Відповісти
оперу , кацапе, « ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЕМ» слухав ??? Ваша цариця розгромила Запорожьску січ і поїхали вони усі за Дунай. Частина оселилась в Словаччіни
На якому принтері вас печатають Реєстрація: 04.10.2022???
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20.10.2022 17:24 Відповісти
Ще раз тобі пояснюю неграмотна поланьо шо нияких запорізьких козаку в Словакії ніколи не було! Прящівщина це земля яка історично входила до Закарпаття й була заселена русинами!
Хотя би погугли перед тим як свій рот відкривати!
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20.10.2022 17:43 Відповісти
Брехня, їх вже меньше...
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20.10.2022 16:08 Відповісти
Росія вже воює мобілізованими а не регулярною армією
Звісно ці орки колись проходили службу в армії але їх дуже швидко кидають в бойові дії з мінімальною підготовкою
Те що вчили 15-20 років тому зараз не актуально
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20.10.2022 16:09 Відповісти
помилка у слові "могилизували"
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20.10.2022 16:10 Відповісти
По статистике 2мв на каждого убитого было израсходовано 5-6к патронов
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20.10.2022 16:11 Відповісти
Волыняне, вы готовы к встрече мобиков? ГУР говорит, шо загроза з півночі зростає. Але цього разу ця загроза більше до північно-західного кордону з республікою Білорусь. Отож чистить зброю браття.
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20.10.2022 16:12 Відповісти
Це 200 К з тими 300 К чмобиків що були раніше, чи нові.
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20.10.2022 16:16 Відповісти
Из запланированых 300k набрали пока что 200k
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20.10.2022 16:21 Відповісти
Це добре.
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20.10.2022 16:23 Відповісти
Піздно всрались москалі, процес пішов.
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20.10.2022 16:17 Відповісти
Земляки волиняни, сусіди ровенчани, житомиряни будьте готові зустріти та знищити це стадо баранів. Бог нам допоможе.
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20.10.2022 16:18 Відповісти
У бригадного генерала Громова есть отчество? Он постоянно вещает новости из Генштаба, но ни разу не было даже И.О. после фамилии. Только Алексей Громов, как псевдоним, а он ведь генерал.
А то ведь можно предположить, что он тоже Алексеевич.
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20.10.2022 16:52 Відповісти
к 200 еще добавят столько же с Украины мобилизованных ждунов
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20.10.2022 17:28 Відповісти
Производители пакетов радостно потирают руки.
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20.10.2022 17:46 Відповісти
 
 