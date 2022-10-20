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Антимонопольний комітет викрив змову на будівництві Подільського мосту в Києві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

амку

Антимонопльний комітет України викрив змову в п’яти процедурах закупівлі послуг з виконання проєктних та вишукувальних робіт під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі АМКУ

Як зазначається, замовником у всіх закупівлях є київське комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Під час розгляду справи Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ встановило, що ТОВ "Форма" та ТОВ "ІБК "Укрбуд" погоджували свої дії, зокрема, використовували спільні ІР-адреси для керування рахунками та для звітності до органів Державної податкової служби, синхронно діяли під час отримання банківських гарантій тощо.

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З огляду на сукупність цих та інших фактів, Адміністративна колегія Північного МТВ визнала ТОВ "Форма" та ТОВ "ІБК "Укрбуд" порушниками законодавства про захист економічної конкуренції. За кожне вчинене порушення на компанії накладено штрафи.

Також згідно із законом "Про публічні закупівлі" зазначені порушники не зможуть брати участь у торгах протягом трьох років.

 Київська міська прокуратура висловила занепокоєння рішенням Київради про виділення в умовах війни 183 млн гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту і попросила його скасувати.

Київська держадміністрація при цьому заперечує, що Київрада виділяла додаткові мільйони на добудову мосту, а її рішення було лише формальністю.

Раніше в межах кримінальних проваджень прокуратура викрила численні розкрадання коштів на будівництві цього мосту через завищення вартості робіт та шляхом інших зловживань.

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Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків за встановленими епізодами становить близько 150 млн гривень і розслідування ще триває. Тому сподіваємося на виважене рішення з боку столичної влади в цьому питанні".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
а дорожное строительство? А как там Ермачек с его "Агентство оборонных закупок" ? Все нормально? Претензий нет?
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20.10.2022 17:33
+14
Ермаку надо похудеть - неприлично с такой пачкой в войну рекламироваться
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20.10.2022 17:35
+10
Чудеса,бездельники этой галимой коррупционной конторы на 8 месяце прозрели и.. открыли дело по мосту,бабло за который распили и давно потратили уже лет 15 назад.Вобщем работают люди в поте лица,скоро попросят доплату за свой "труд..
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20.10.2022 17:31
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Чудеса,бездельники этой галимой коррупционной конторы на 8 месяце прозрели и.. открыли дело по мосту,бабло за который распили и давно потратили уже лет 15 назад.Вобщем работают люди в поте лица,скоро попросят доплату за свой "труд..
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20.10.2022 17:31 Відповісти
якби ви знали хто його очолює то і не здивувались би. Краща подруга Першої Леді (та що говорила скумбрія по 8).
А той міст то вже позорище на весь світ. Якісь китайці за ті гроші що вбухали та вкрали на цьому довгострої вже би збудували за рік міст в США через Тихий океан
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20.10.2022 18:33 Відповісти
а дорожное строительство? А как там Ермачек с его "Агентство оборонных закупок" ? Все нормально? Претензий нет?
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20.10.2022 17:33 Відповісти
Ермаку надо похудеть - неприлично с такой пачкой в войну рекламироваться
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20.10.2022 17:35 Відповісти
То він стрес заїдає
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20.10.2022 18:30 Відповісти
Це героїчний бронемордас!
Ним він прикриває зе під час замахів.
Ой, вибачте, помилився!
Те чім накривають зеленське знаходиться нижче і в фото не війшло
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20.10.2022 18:34 Відповісти
Кличко точно такой же вор, как и Зе .
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20.10.2022 17:36 Відповісти
Насилоньку
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20.10.2022 17:43 Відповісти
Чому я не здивувався.... Крадуть крали і будуть красти... На жаль.
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20.10.2022 18:30 Відповісти
сьогодні косять капусту на побудові, а завтра ті ж чели будуть вимагати гроші щоб запобігти падінню мосту.
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20.10.2022 19:18 Відповісти
Прихильникам вітальки
"на терміновому засіданні після російської атаки на центр Києва мер виніс дуже термінове питання виділення додаткових 183 мільйонів на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Водночас міська влада не виділила додаткові кошти на ремонт укриттів."
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20.10.2022 19:44 Відповісти
Для довідки: цей міст неможливо знищити "калібрами" чи шахєдами. Тільки якщо бомбардувальник скине на нього 1000кг бомбу. Так що проблем з мостом немає, є проблема з тим, що коли запустять цей довгобуд, то сильно розвантажать сусідній міст від пробок. А звідки інфа, що на ремонт укриттів грошей не достатньо?
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20.10.2022 20:04 Відповісти
Про це повідомила депутат Київської міської ради Ксенія Семенова у Facebook. Прокуратура вже зацікавилась такими рішеннями мера.
А виділяти гроші на цей міст зараз - це як на "ремонт провалу". Там вже, навіть, техніку повивозили, битовки і плити покриття. І бур*яни у зріст людини. Головне, щоб комарницький не бідував у швейцаріях.
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21.10.2022 09:47 Відповісти
Семенова

Ксенія

Ігорівна

Дата народження:03.03.1990

Фракція:Депутатська фракція «Слуга народу»

Посади:

Постійна комісія Київської міської ради з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг

Заступник голови комісії

Ти ще тупіше виявився, а ніж я очікував. Чергова сосна із клоунського борделю, яку ти зацитував. Чомусь вона не виявила бажання заблокувати незаконну забудову біля Іллінської церкви, бо її подруга на цьому бетонному лайні непогано заробить. Так само, цю повію абсолютно не цікавить, чому у дворі ГУРу будують хмарочос всупереч діючим будівельним нормам. Така собі шукачка правди.
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21.10.2022 10:13 Відповісти
Для нетупого - то вона збрехала чи ні стосовно 183 млн для мосту "в нікуди" для смотрящіх з Монако?
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21.10.2022 11:02 Відповісти
 
 