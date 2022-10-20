Антимонопольний комітет викрив змову на будівництві Подільського мосту в Києві
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Антимонопльний комітет України викрив змову в п’яти процедурах закупівлі послуг з виконання проєктних та вишукувальних робіт під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі АМКУ
Як зазначається, замовником у всіх закупівлях є київське комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".
Під час розгляду справи Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ встановило, що ТОВ "Форма" та ТОВ "ІБК "Укрбуд" погоджували свої дії, зокрема, використовували спільні ІР-адреси для керування рахунками та для звітності до органів Державної податкової служби, синхронно діяли під час отримання банківських гарантій тощо.
З огляду на сукупність цих та інших фактів, Адміністративна колегія Північного МТВ визнала ТОВ "Форма" та ТОВ "ІБК "Укрбуд" порушниками законодавства про захист економічної конкуренції. За кожне вчинене порушення на компанії накладено штрафи.
Також згідно із законом "Про публічні закупівлі" зазначені порушники не зможуть брати участь у торгах протягом трьох років.
Київська міська прокуратура висловила занепокоєння рішенням Київради про виділення в умовах війни 183 млн гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту і попросила його скасувати.
Київська держадміністрація при цьому заперечує, що Київрада виділяла додаткові мільйони на добудову мосту, а її рішення було лише формальністю.
Раніше в межах кримінальних проваджень прокуратура викрила численні розкрадання коштів на будівництві цього мосту через завищення вартості робіт та шляхом інших зловживань.
Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків за встановленими епізодами становить близько 150 млн гривень і розслідування ще триває. Тому сподіваємося на виважене рішення з боку столичної влади в цьому питанні".
Будь ласка, зачекайте...
А той міст то вже позорище на весь світ. Якісь китайці за ті гроші що вбухали та вкрали на цьому довгострої вже би збудували за рік міст в США через Тихий океан
Ним він прикриває зе під час замахів.
Ой, вибачте, помилився!
Те чім накривають зеленське знаходиться нижче і в фото не війшло
"на терміновому засіданні після російської атаки на центр Києва мер виніс дуже термінове питання виділення додаткових 183 мільйонів на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Водночас міська влада не виділила додаткові кошти на ремонт укриттів."
А виділяти гроші на цей міст зараз - це як на "ремонт провалу". Там вже, навіть, техніку повивозили, битовки і плити покриття. І бур*яни у зріст людини. Головне, щоб комарницький не бідував у швейцаріях.
Ксенія
Ігорівна
Дата народження:03.03.1990
Фракція:Депутатська фракція «Слуга народу»
Посади:
Постійна комісія Київської міської ради з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг
Заступник голови комісії
Ти ще тупіше виявився, а ніж я очікував. Чергова сосна із клоунського борделю, яку ти зацитував. Чомусь вона не виявила бажання заблокувати незаконну забудову біля Іллінської церкви, бо її подруга на цьому бетонному лайні непогано заробить. Так само, цю повію абсолютно не цікавить, чому у дворі ГУРу будують хмарочос всупереч діючим будівельним нормам. Така собі шукачка правди.