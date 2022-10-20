Голова Європарламенту Мецола закликала посилити антиросійські санкції та надати Україні більше зброї
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Євросоюз має діяти активніше у підтримці України у війні проти Росії, щоб не припуститися помилок та зволікань, подібних до прорахунків на початку пандемії COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
"Час маленьких кроків закінчився, нам потрібні гігантські кроки. Ми повинні винести уроки з пандемії ковіду, тому що ми зробили саме це, і ми робимо це зараз у відповідь на російську агресію проти України. Тому з такою ж рішучістю, з таким же почуттям солідарності ми можемо зробити це знову в контексті енергетичних викликів, які на нас впливають", - зазначила вона.
Посадовиця закликала не чекати, а вдаватися до активних дій.
"Ніщо з того, що ми робимо, не може бути зроблено без урахування України, яка є повноцінним центром всього, що ми робимо. Всі питання взаємопов'язані", - наголосила чиновниця.
Відтак Роберта Мецола вважає, що Євросоюз має посилити антиросійські санкції та надати Україні більше зброї.
"Якщо ми хочемо врятувати майбутнє ЄС, ми повинні діяти швидко, з силою духу, з єдністю. Ми повинні посилити санкції, ми повинні надати (Україні - ред.) важке озброєння і системи протиповітряної оборони, і нам потрібен план подальшої підтримки", - підсумувала посадовиця.
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