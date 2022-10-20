Український посол Пристайко першим з дипломатів вручив вірчі грамоти Чарльзу III

Посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко першим з іноземних дипломатів вручив вірчі грамоти королю Великої Британії Чарльзу III.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний акаунт британської Королівської сім’ї у твіттері.

"Сьогодні у Букінгемському палаці Його Високоповажність пан Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти на посаді Посла України при Суді Сент-Джеймса. Це була перша презентація "Вірчих грамот" Його Величності", - йдеться у повідомленні.

Вручення "вірчих грамот" — це офіційна церемонія, під час якої новопризначений посол або верховний комісар вручає свої вірчі грамоти або високі доручення монарху. Вони також представляють відкличні листи своїх попередників.

На початку аудієнції дипломати вручають вірчі грамоти (для послів) або листи високого доручення (для верховних комісарів).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трасс іде у відставку з поста прем’єр-міністра Великої Британії. ВIДЕО

"Вірча грамота" - це офіційний лист від глави держави королю з проханням висловити "віру" новому послу/верховному комісару.