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Український посол Пристайко першим з дипломатів вручив вірчі грамоти Чарльзу III

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пристайко

Посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко першим з іноземних дипломатів вручив вірчі грамоти королю Великої Британії Чарльзу III.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний акаунт британської Королівської сім’ї у твіттері.

"Сьогодні у Букінгемському палаці Його Високоповажність пан Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти на посаді Посла України при Суді Сент-Джеймса. Це була перша презентація "Вірчих грамот" Його Величності", - йдеться у повідомленні.

Вручення "вірчих грамот" — це офіційна церемонія, під час якої новопризначений посол або верховний комісар вручає свої вірчі грамоти або високі доручення монарху. Вони також представляють відкличні листи своїх попередників.

На початку аудієнції дипломати вручають вірчі грамоти (для послів) або листи високого доручення (для верховних комісарів).

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"Вірча грамота" - це офіційний лист від глави держави королю з проханням висловити "віру" новому послу/верховному комісару.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Здесь по этому поводу говорят "God save the King!"
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20.10.2022 20:35
+2
Класс, это замечательный факт! Рад за уважение к Украине!
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20.10.2022 20:34
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Здесь по этому поводу говорят "God save the King!"
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20.10.2022 20:35 Відповісти
Они даже поют это!
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21.10.2022 11:51 Відповісти
Класс, это замечательный факт! Рад за уважение к Украине!
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20.10.2022 20:34 Відповісти
И никаких откатов.
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20.10.2022 20:59 Відповісти
А хіба Його величність не КарлІІІ!?!
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20.10.2022 21:09 Відповісти
это на россии Карл, а во всем Мире Чарльз
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20.10.2022 21:25 Відповісти
Чарльз III[8], також Карл III[9] (англ. Charles III, King of the United Kingdom....
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_III

На роїсі ху..йло!
Якщо не знаєш то не кажи)
Але під час коронації його називали принца Чарльза називали королем Карлом І І І.

Тому і перепитав. З того часу ніколи було новини читати
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20.10.2022 21:58 Відповісти
Дурню, я тобі тому і сказав, що ти спитав, - Чарльз так і лишився Чарльзом, лише москальня і наші ідіоти перемейнували його в Карла)
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20.10.2022 22:07 Відповісти
От дякую! Одразу розставив пріоритети і дав оцінку! Зразу видно розумну, культурну і виховану людину - завсідника Інтернету.
Не то що ми - дизєль через день, маладєц!
Але ху..овий з тебе методист. Розібрався сам

https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/styler/charlz-iii-karl-iii-pravilno-nazyvat-korolya-1662709826.html/amp
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20.10.2022 22:31 Відповісти
Вот уже правильно, - Чарльз, а не богомерзкий Карл. Отреагировали
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20.10.2022 21:24 Відповісти
Це те пристайко чмо яке до війни постійно скиглило, "не треба Україні західної зброї" аби не провокувати путєна, "усе можна вирішити дипломатичним шляхом" потвора в українському МЗС ...
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20.10.2022 21:50 Відповісти
 
 