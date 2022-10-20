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Украинский посол Пристайко первым из дипломатов вручил верительные грамоты Чарльзу III

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пристайко

Посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко первым из иностранных дипломатов вручил верительные грамоты королю Великобритании Чарльзу III.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный аккаунт британской Королевской семьи в твиттере.

"Сегодня в Букингемском дворце Его Превосходительство господин Вадим Пристайко вручил верительные грамоты в должности Посла Украины при Суде Сент-Джеймса. Это была первая презентация "Верительных грамот" Его Величеству", - говорится в сообщении.

Вручение "верительных грамот" – это официальная церемония, во время которой новоназначенный посол или верховный комиссар вручает свои верительные грамоты или высокие поручения монарху. Они также представляют письма об отзыве своих предшественников.

В начале аудиенции дипломаты вручают верительные грамоты (для послов) или письма высокой доверенности (для верховных комиссаров).

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"Верительная грамота" - это официальное письмо от главы государства королю с просьбой выразить "веру" новому послу/верховному комиссару.
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Топ комментарии
+6
Здесь по этому поводу говорят "God save the King!"
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20.10.2022 20:35
+2
Класс, это замечательный факт! Рад за уважение к Украине!
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20.10.2022 20:34
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Здесь по этому поводу говорят "God save the King!"
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20.10.2022 20:35 Ответить
Они даже поют это!
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21.10.2022 11:51 Ответить
Класс, это замечательный факт! Рад за уважение к Украине!
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20.10.2022 20:34 Ответить
И никаких откатов.
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20.10.2022 20:59 Ответить
А хіба Його величність не КарлІІІ!?!
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20.10.2022 21:09 Ответить
это на россии Карл, а во всем Мире Чарльз
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20.10.2022 21:25 Ответить
Чарльз III[8], також Карл III[9] (англ. Charles III, King of the United Kingdom....
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_III

На роїсі ху..йло!
Якщо не знаєш то не кажи)
Але під час коронації його називали принца Чарльза називали королем Карлом І І І.

Тому і перепитав. З того часу ніколи було новини читати
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20.10.2022 21:58 Ответить
Дурню, я тобі тому і сказав, що ти спитав, - Чарльз так і лишився Чарльзом, лише москальня і наші ідіоти перемейнували його в Карла)
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20.10.2022 22:07 Ответить
От дякую! Одразу розставив пріоритети і дав оцінку! Зразу видно розумну, культурну і виховану людину - завсідника Інтернету.
Не то що ми - дизєль через день, маладєц!
Але ху..овий з тебе методист. Розібрався сам

https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/styler/charlz-iii-karl-iii-pravilno-nazyvat-korolya-1662709826.html/amp
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20.10.2022 22:31 Ответить
Вот уже правильно, - Чарльз, а не богомерзкий Карл. Отреагировали
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20.10.2022 21:24 Ответить
Це те пристайко чмо яке до війни постійно скиглило, "не треба Україні західної зброї" аби не провокувати путєна, "усе можна вирішити дипломатичним шляхом" потвора в українському МЗС ...
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20.10.2022 21:50 Ответить
 
 