Украинский посол Пристайко первым из дипломатов вручил верительные грамоты Чарльзу III

Посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко первым из иностранных дипломатов вручил верительные грамоты королю Великобритании Чарльзу III.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный аккаунт британской Королевской семьи в твиттере.

"Сегодня в Букингемском дворце Его Превосходительство господин Вадим Пристайко вручил верительные грамоты в должности Посла Украины при Суде Сент-Джеймса. Это была первая презентация "Верительных грамот" Его Величеству", - говорится в сообщении.

Вручение "верительных грамот" – это официальная церемония, во время которой новоназначенный посол или верховный комиссар вручает свои верительные грамоты или высокие поручения монарху. Они также представляют письма об отзыве своих предшественников.

В начале аудиенции дипломаты вручают верительные грамоты (для послов) или письма высокой доверенности (для верховных комиссаров).

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"Верительная грамота" - это официальное письмо от главы государства королю с просьбой выразить "веру" новому послу/верховному комиссару.