Украинский посол Пристайко первым из дипломатов вручил верительные грамоты Чарльзу III
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Посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко первым из иностранных дипломатов вручил верительные грамоты королю Великобритании Чарльзу III.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный аккаунт британской Королевской семьи в твиттере.
"Сегодня в Букингемском дворце Его Превосходительство господин Вадим Пристайко вручил верительные грамоты в должности Посла Украины при Суде Сент-Джеймса. Это была первая презентация "Верительных грамот" Его Величеству", - говорится в сообщении.
Вручение "верительных грамот" – это официальная церемония, во время которой новоназначенный посол или верховный комиссар вручает свои верительные грамоты или высокие поручения монарху. Они также представляют письма об отзыве своих предшественников.
В начале аудиенции дипломаты вручают верительные грамоты (для послов) или письма высокой доверенности (для верховных комиссаров).
"Верительная грамота" - это официальное письмо от главы государства королю с просьбой выразить "веру" новому послу/верховному комиссару.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_III
На роїсі ху..йло!
Якщо не знаєш то не кажи)
Але під час коронації його називали принца Чарльза називали королем Карлом І І І.
Тому і перепитав. З того часу ніколи було новини читати
Не то що ми - дизєль через день, маладєц!
Але ху..овий з тебе методист. Розібрався сам
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/styler/charlz-iii-karl-iii-pravilno-nazyvat-korolya-1662709826.html/amp