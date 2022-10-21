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На Херсонщині є ризик мобілізації українців у військо окупантів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупація

Перш за все, під загрозою люди, які отримали російські паспорти.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти можуть почати насильницьку мобілізацію. Під найбільшою загрозою знаходяться люди, які отримали російські паспорти. Такою інформацією поділилася голова Херсонської обласної військової адміністрації Галина Лугова в інтерв'ю порталу НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Так, це ризик, це велика небезпека. Розуміючи, що там в голові таргани, звичайно, можемо очікувати чого завгодно. Вже були спроби в нашій області забрати хлопців призовного віку до Збройних сил Російської Федерації. Були примуси, ховали хлопців, плакали і матері, і дружини. Під загрозою насамперед ті люди, які отримали російські паспорти. Але потім, як ми знаємо, Путін прийняв рішення, що всі, хто залишилися на окупованій території і офіційно не отримали паспорт, є громадянами Російської Федерації", — повідомила Лугова.

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Глава ОВА назвала ситуацію "дуже неоднозначною". Вона порадила всім хлопцям, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонщини, "зберегти життя" і десь сховатися.
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Топ коментарі
+7
От щось я не розумію- пішов до окупантів - зрадник. Крапка. Уже задовбало - там же наші люди. Наші люди не йдуть за кацапськими паспортами та до кацапської армії.
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21.10.2022 01:04
+5
На війні все просто. Є свій і є чужий.
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21.10.2022 01:00
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На війні все просто. Є свій і є чужий.
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21.10.2022 01:00 Відповісти
От щось я не розумію- пішов до окупантів - зрадник. Крапка. Уже задовбало - там же наші люди. Наші люди не йдуть за кацапськими паспортами та до кацапської армії.
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21.10.2022 01:04 Відповісти
Могу посперечатися. Що можно силомиць примусити воювати кого завгодно, навіть тебе)
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21.10.2022 01:11 Відповісти
Ні, не можна примусити воювати силоміць. Можна примусити щось робити, но не воювати.
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21.10.2022 01:14 Відповісти
Не бреши кацапська наволоч, з тактичним знаком "морпіх" замість ніку! Хоча так, ти
ж зареєструвася після початку вторгнення і "НЕЗНАВ" що значає позначка "V".
Що тобі тут потрібно, провокатор смердючий?
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21.10.2022 08:10 Відповісти
Кацапа прорвало на ісконна ускій мат. Як передбачувано.
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21.10.2022 20:10 Відповісти
Хто про що, а кацап про те що йому найрідніше - прутень та содомію. Не можеш без цього жити, тварино?
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22.10.2022 16:14 Відповісти
Можна, і легко , прочитай любу книжку про другу світову.
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21.10.2022 12:25 Відповісти
І що там таке, чого я не знаю? Полонених ніхто не використовував в якості гарматного м'яса. Ні Гітлер, ні Сталін, бо не можна було покластися, що у любу мить не повернуть зброю проти. А якщо тобі хочеться виправдати зрадників, то мабуть ти сам такий
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21.10.2022 12:35 Відповісти
До чого тут полонені військові? Багато цивільних людей змушували воювати проти їх волі. Спочатку незгодних катували до полусмерті, потім кидали у лагеря, де вибивали останні зуби і здоров'я, и мучили голодом. А потім знесилених людей з втраченою волею до життя кидали на передову, як гарматне м'ясо, часто без зброї, а а позаду в них стріляли заградотряди. Майже так рашка і зараз робить ,а буде ще жорсткіше. Можливо я помиляюся, чекаємо перших мобиків у полоні з Херсону і Запоріжжя, що вони скажуть.
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21.10.2022 12:51 Відповісти
Дурниці. Змушували цивільних, але своїх громадян, а не чужих. А це велика різниця.
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21.10.2022 14:43 Відповісти
***** вже вирішив, що Херсон і Запоріжжя, це росія, в незалежності від паспортів, тому щось буде.
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21.10.2022 23:50 Відповісти
Пронос від страху у тебе буде
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22.10.2022 00:51 Відповісти
Може ці сєпари самі цього хочуть.
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21.10.2022 01:08 Відповісти
гидко навіть думати про це, але в ваших словах є правда.
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21.10.2022 01:10 Відповісти
Всі, хто з паспортом курки, вже не херсонець. Не потрібно виривати слово з контексту
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21.10.2022 07:32 Відповісти
Але потім, як ми знаємо, Путін прийняв рішення, що всі, хто залишилися на окупованій території і офіційно не отримали паспорт, є громадянами Російської Федерації. - до кінця хоч би дочитали.
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21.10.2022 12:26 Відповісти
Бачу, ти слухняний хлопчик, вже підкорився *****. З паспортом чи без паспорта підеш вбивати українців? ***** та раську фєдєраську поважаєш, з великої літери пишеш, сєпарок.
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22.10.2022 00:49 Відповісти
Ліпше йди на фронт воюй, там може знайдешь вихід своєї дурної енергії)
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22.10.2022 02:54 Відповісти
І піду на фронт, поки ти будеш з дівчатами у тирнеті воювати, нам же ж мало стресу без тебе, то додай.
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22.10.2022 16:50 Відповісти
Твоя зелена влада розповіла тобі, що все добре, кордон на замку, а до будь яких дій ворога ми готові, ти спокійно лягаєш спати, а просипаєшся вже в окапації, як херсонці. Звичайно ви всі настроєні патріотично, проукраїнскі! Навіть ходите на ітинги "Геть окупантів!", ну до тих пір, поку росгварія не починає стріляти, важко голіруч проти автомата. І почалось життя в окупаціїї... А потім до тебе до дому приходить окупант, хапає твого чоловіка (брата, батька, і тд.), кидає його за колючку, в чистоу полі, доби на три - пять, без їжі, але зі ставленням як до худоби, поті дає в руки гвинтівку без набоїв, а іншому набої без гвинтівки і наказує "Вперед!", а ззаду кадирівці з кулиметами. І от ти вже колоборонтка, родичка зрадника Батьківщини.
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21.10.2022 08:22 Відповісти
Це твоя зелена влада тобі щось росповідала, яку ти обрав, тому що «устал ат вайни, яка вигідна баригє».

Відправ свою скаргу на життя у спортлото.
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21.10.2022 09:39 Відповісти
Скарга на життя?!!! Дитинко, в тебе ідиотизм (медичний термін) чи дислексія (теж медичний темін)?
"устал ат вайни"?!!! Хто? Я? Доброволець 14 - 15 років, та нині діючий бієць ТрО? А з приводу "МОЄЇ" зеленої влади... дитинко, йди на путіна.
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21.10.2022 20:07 Відповісти
Йди на свого пуціна сам.
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22.10.2022 00:24 Відповісти
Таджикский урок ничему не научил?
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21.10.2022 01:18 Відповісти
Якщо примусовують тоді пускай беруть автомати і по русскім стріляють а потім здаються нашим. Ну а якщо вони коллаборанти і хочуть за узькій мір воювати то іх не жалко і наші будуть стриляти і вних
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21.10.2022 01:21 Відповісти
норвежское тв показало паром кацапской эвакуации - пипец там люди совсем не понимают почему они в такой жопе что у них в головах? там и мужиков 45-60 лет хватает..
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21.10.2022 01:29 Відповісти
Тех кто побежал брать российские паспора совсем не жалко , так предателям и надо . Те кто остался по какой- то причине надо смотреть какая была причина.
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21.10.2022 04:55 Відповісти
Пенсіонерів, які взяли паспорти заради пенсій, навряд чи мобілізують. А не пенсіонерів? Якщо він взяв російський паспорт, то зробив це осознано. Нам такі потрібні? Щоб на півдні було як на Донбасі. Та хай забирають.
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21.10.2022 07:17 Відповісти
 
 