На Херсонщині є ризик мобілізації українців у військо окупантів, - ОВА

Перш за все, під загрозою люди, які отримали російські паспорти.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти можуть почати насильницьку мобілізацію. Під найбільшою загрозою знаходяться люди, які отримали російські паспорти. Такою інформацією поділилася голова Херсонської обласної військової адміністрації Галина Лугова в інтерв'ю порталу НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Так, це ризик, це велика небезпека. Розуміючи, що там в голові таргани, звичайно, можемо очікувати чого завгодно. Вже були спроби в нашій області забрати хлопців призовного віку до Збройних сил Російської Федерації. Були примуси, ховали хлопців, плакали і матері, і дружини. Під загрозою насамперед ті люди, які отримали російські паспорти. Але потім, як ми знаємо, Путін прийняв рішення, що всі, хто залишилися на окупованій території і офіційно не отримали паспорт, є громадянами Російської Федерації", — повідомила Лугова.

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Глава ОВА назвала ситуацію "дуже неоднозначною". Вона порадила всім хлопцям, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонщини, "зберегти життя" і десь сховатися.