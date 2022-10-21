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Байден занепокоєний планами республіканців скоротити допомогу Україні

байден

Президент США Джо Байден у четвер висловив стурбованість перспективами майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу США на виборах 8 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Журналісти спитали його про вплив на допомогу Україні у разі перемоги республіканців.

"Так, я занепокоєний тим, що вони сказали, що скоротять допомогу", - відповів Байден.

Раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що "не захоче виписувати карт-бланш" для допомоги Україні, якщо республіканці візьмуть контроль за Палатою представників на проміжних виборах.

Республіканці поділяються на тих, хто бачить необхідність стримувати Росію, і тих, хто віддає перевагу більш ізоляційній зовнішній політиці, у тому числі так звані "трампісти".

За словами провідного республіканця в Комітеті із закордонних справ Палати представників Майла Макколи, його партія бажає гарантії того, що партнери США по НАТО також беруть на себе відповідальність і несуть тягар витрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Республіканській партії США є розбіжності стосовно допомоги Україні, - Politico

Автор: 

Байден Джо (2885) допомога (8334) США (22713)


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Топ коментарі
+29
Мда, Трамп перетворив колишніх яструбів на страусів і путінських холуїв
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21.10.2022 07:09
+20
Якісь зараз неправильні республіканці
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21.10.2022 07:01
+15
ТРАМПІСТИ ВИГЛЯДАЮТЬ ТАК
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21.10.2022 08:07
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Новину краще обговорюй, а не мене.
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21.10.2022 11:46 Відповісти
А где здесь новость? Это уже старО. Вот когда трампушка сядет, тогда будет новость. А всепропальских постов типа вот этого вашего здесь и так слишком много, в чем глубокий смысл?
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21.10.2022 12:25 Відповісти
Я не буде з вами радитись, що мені писати у постах, навіть не наполягайте.

Для нас це дуже погана новина, тому ми стурбовані.
А як вам там на острові не страшно від туману?
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21.10.2022 12:33 Відповісти
А зря не советуетесь, я дело говорю)) А прокси-серверу туман не мешает
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21.10.2022 12:48 Відповісти
я чомусь все більше переконуюсь, що Трампа не будуть республіканці висувати на наступних президентських виборах через ті його зашквари про зберігання секретних документів у себе вдома.
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21.10.2022 15:37 Відповісти
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