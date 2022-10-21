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Байден обеспокоен планами республиканцев сократить помощь Украине

байден

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей помощи США Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США на выборах 8 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Журналисты спросили его о влиянии на помощь Украины в случае победы республиканцев.

"Да, я обеспокоен тем, что они сказали, что сократят помощь", – ответил Байден.

Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что "не захочет выписывать карт-бланш" для помощи Украине, если республиканцы возьмут контроль за Палатой представителей на промежуточных выборах.

Читайте также: Байден подписал указ о новом пакете военной помощи для Украины на 725 млн долларов.

Республиканцы делятся на тех, кто видит необходимость сдерживать Россию, и тех, кто более предпочитает изоляционную внешнюю политику, в том числе так называемые "трамписты".

По словам ведущего республиканца в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Майла Макколы, его партия желает гарантии того, что партнеры США по НАТО также берут на себя ответственность и несут бремя расходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США готовится выделить для Украины $50 млрд - "должно хватить на весь год"

Автор: 

Байден Джо (2785) помощь (7784) США (26513)


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Топ комментарии
+29
Мда, Трамп перетворив колишніх яструбів на страусів і путінських холуїв
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21.10.2022 07:09
+20
Якісь зараз неправильні республіканці
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21.10.2022 07:01
+15
ТРАМПІСТИ ВИГЛЯДАЮТЬ ТАК
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21.10.2022 08:07
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Новину краще обговорюй, а не мене.
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21.10.2022 11:46 Ответить
А где здесь новость? Это уже старО. Вот когда трампушка сядет, тогда будет новость. А всепропальских постов типа вот этого вашего здесь и так слишком много, в чем глубокий смысл?
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21.10.2022 12:25 Ответить
Я не буде з вами радитись, що мені писати у постах, навіть не наполягайте.

Для нас це дуже погана новина, тому ми стурбовані.
А як вам там на острові не страшно від туману?
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21.10.2022 12:33 Ответить
А зря не советуетесь, я дело говорю)) А прокси-серверу туман не мешает
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21.10.2022 12:48 Ответить
я чомусь все більше переконуюсь, що Трампа не будуть республіканці висувати на наступних президентських виборах через ті його зашквари про зберігання секретних документів у себе вдома.
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21.10.2022 15:37 Ответить
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