Байден обеспокоен планами республиканцев сократить помощь Украине

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей помощи США Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США на выборах 8 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Журналисты спросили его о влиянии на помощь Украины в случае победы республиканцев.

"Да, я обеспокоен тем, что они сказали, что сократят помощь", – ответил Байден.

Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что "не захочет выписывать карт-бланш" для помощи Украине, если республиканцы возьмут контроль за Палатой представителей на промежуточных выборах.

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Республиканцы делятся на тех, кто видит необходимость сдерживать Россию, и тех, кто более предпочитает изоляционную внешнюю политику, в том числе так называемые "трамписты".

По словам ведущего республиканца в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Майла Макколы, его партия желает гарантии того, что партнеры США по НАТО также берут на себя ответственность и несут бремя расходов.

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