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У Харкові пролунала серія вибухів, є "прильоти" по одному з підприємств

вибух

Російські війська вранці 21 жовтня вдарили по Харкову, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові – серія вибухів. Будьте дуже обережні… "Прильоти" по одному з підприємств Харкова. Попередньо - влучання в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування. Їхня ступінь і чи є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу встановлює ДСНС", - написав Терехов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Авто зі співробітниками ДСНС підірвалося на міні, двоє загиблих, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28378) Харків (5581) Терехов Ігор (311)


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Сійте вітер,сійте виродки,незабаром будуть жнива!!!
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21.10.2022 08:59 Відповісти
Нещодавно харківський-колаборант Тєрєхов сканудив :
"забєрітє украінскіє вайска с Харькава - ета атпугіваєт інвєстарав" !
Цікаво , чи вправили мозок отому кацапу !?
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21.10.2022 09:07 Відповісти
 
 