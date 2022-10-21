У Харкові пролунала серія вибухів, є "прильоти" по одному з підприємств

Російські війська вранці 21 жовтня вдарили по Харкову, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові – серія вибухів. Будьте дуже обережні… "Прильоти" по одному з підприємств Харкова. Попередньо - влучання в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування. Їхня ступінь і чи є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу встановлює ДСНС", - написав Терехов.

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