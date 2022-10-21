У Харкові пролунала серія вибухів, є "прильоти" по одному з підприємств
Російські війська вранці 21 жовтня вдарили по Харкову, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"У Харкові – серія вибухів. Будьте дуже обережні… "Прильоти" по одному з підприємств Харкова. Попередньо - влучання в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування. Їхня ступінь і чи є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу встановлює ДСНС", - написав Терехов.
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"забєрітє украінскіє вайска с Харькава - ета атпугіваєт інвєстарав" !
Цікаво , чи вправили мозок отому кацапу !?